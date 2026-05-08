Régen büntetésből jártunk az Akácfa utcába, most önként és dalolva megyünk – a hétvége megint a százéves házaké Budapesten

Szomszédünnepnek is nevezhetjük a Budapest100 nyitott házak fesztivált, amelynek fő célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a városlakókat, illetve mindenkihez az építészetet. A KÉK – Kortárs Építészeti Központ szervezésében megvalósuló sorozat ez évben visszatért az alapgondolathoz, és a különböző fókuszú tematikus bontások helyett újra a valóban százéves házakra helyeződik a hangsúly.

A Budapest100 építészeti-kulturális fesztivál 2026. május 9-10. között a százéves házakat és a bennük élő közösségeket ünnepli. (Budapest100)

Egész pontosan az 1916 és 1926 között épült lakóházak és intézmények mutatkoznak be, köztük jó néhány olyan is, amelyik az elmúlt években valami okból kimaradt a vigasságból.

Az először az Arany János utcai Goldberger-ház építésének századik évfordulóján, az ott megtalálható OSA levéltár kezdeményezésére létrejött esemény az elmúlt tizenhat évben ugyanis alaposan kinőtte magát. Köszönhetően a sok száz csatlakozó önkéntes önzetlen munkájának is, nem csupán a szervezés-lebonyolítás segítőiként, de a történeti kutatásokban is aktívan részt vállalva. Az ő erőfeszítéseiket, lelkesedésüket is dicséri, hogy a 2023-as etap A polgárok bevonása és tudatosítás kategóriában elnyerte az Európai Unió Kulturális Öröksége, azaz az Europa Nostra díjat.