Autósok, figyelem! Kezdődik a Mester utca felújítása, így változik a forgalmi rend

A felújítás a tervek szerint egy évig tart majd.
Jövő héten kezdődik a Mester utca sétáló utcásítása, a felújítás bő egy évig tart majd – mondta a BKK szóvivője, Kovács Bendegúz, illetve a projektvezető, Tigyiné Kováts Rita a Mester utca keddi bejárásán.
A felújítás azt ígéri, hogy a ferencvárosi Mester utca belső részén, a Ferenc körút és Haller utca közötti szakaszon előnyben fogják részesíteni a fenntartható, helytakarékos közlekedési módokat: így tisztább és élhetőbb közterület lesz a Mester utca a bicikliseket és a gyalogosokat tartva szem előtt – írta a Telex.
A projekt nagyjából 7100 négyzetméter zöldterületet, évelőnövényzetet ígér az új Mester utcára, amiben a forgalmi rendet átalakítják, az applikációk ezután nem fogják az autósoknak ezt az utcát ajánlani – fogalmazott a szóvivő. „Azok az autósok jönnek majd a Mester utcába elsősorban, akik célként jönnek ide. A Mester utca minden része, ami ma megközelíthető autóval, ezután is megközelíthető lesz,
de a teljes átjárás a Hallertől a Ferenc körútig megszűnik”
– mondta Kovács Bendegúz, aki megjegyezte, hogy a felújítás mintája a Tompa utca. Az „urbanista iskolában” is az ehhez hasonló utcákat ajánlják – hangzott el.
A Telex összeállításából kiderült, hogy két új zebra is érkezik a felújítással, lámpák nélkül, de a fejlesztők szerint ez nem lesz baj, mert kisebb forgalomnál ez is elég lesz. A projekttervezők azzal számolnak, hogy ezzel a negyedére csökken majd a forgalom az utcán.
A cikkben kitértek arra is, hogy a résztvevők egyik fő kérdése az volt, hogy hova fognak parkolni a jövőben. Kovács Bendegúz arról is szólt, hogy a parkoló autók 90 százalékos parkolótöltöttséget mutatnak az utca környezetében, de vannak máshol is parkolási kapacitások: például a szomszédos mélygarázsokban.
Mint írták, ez sokakat nem nyugtatott meg, a kerületi lakosok által igényelhető parkolási árnak egy mélygarázs-garázs nagyjából tíz-tízenkétszerese, a garázsárakat ráadásul a felújítások felfelé lökik a környéken. A BKK szerint viszont erre nem az ő hatáskörük válaszolni, hanem az önkormányzaté. Erre a lakosok válasza az volt, hogy akkor adja fel az önkormányzat is a Bakáts téri parkolóhelyeit, amelyeket kizárólag az önkormányzat dolgozói használhatnak.
A tájékoztatás szerint az autók a síneken fognak közlekedni a jövőben,
a Mester utcán futó villamossíneket viszont nem újítják fel a projekt részeként.
A következő egy évben négy szakaszban zárják majd le ideiglenesen a Mester utcát, a villamos viszont folyamatosan haladni fog. Az autók elhagyására ösztönző BKK ugyanakkor azt is hozzátette: járatsűrítésben nem gondolkodtak az utcában, ahol 10-15 percenként jár az 51-es villamos.„Ahol a párhuzamos parkolás maradni tud, ott marad majd, az egyébként forgalomtól zajos utca viszont „csendesebb lesz és kevésbé mérgező, ez az új Mester utca várja az autóval és nem autóval közlekedőket is természetesen” – válaszolta Kovács Bendegúz egy kérdésre.
A Mester utca a vele párhuzamosan futó Soroksári út, illetve az utcát körülvevő Ferenc körút és Haller utca is miatt is fontos közlekedési pont. Az utcában több iskola is található, a Mester közelébe épített modern lakóépületekkel együtt az utca forgalmi terhelése hétköznapokon jelentősen leterhelt.
Baranyi Krisztina kerületi polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester tavaly jelentették be közösen az átalakítást: forgalomcsillapítás, zöldítés, újragondolás jön a nagyságához képest forgalmilag jelentősen leterhelt utcán – emlékekeztett a Telex.
