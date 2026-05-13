Tisztázni kellett, hogy mit miért mondanak a külföldieknek Budapesten

Fontos bejelentést tett a BKK a jegyautomatákról
Számtalan hiba indokolja a több mint tíz éve működő géppark felújítását.
Az ellenőrök Kőbánya-Kispesten a plázában található újságárushoz küldik a bankkártyával jegyet vásárolni szándékozó külföldieket – a BKK most elmagyarázta, mi ennek az oka.
Több olvasónk is jelezte, hogy egy furcsa gyakorlat alakult ki Kőbánya-Kispesten, ahol az M3-as metróról a 200E buszra szállnak át a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre igyekvő turisták. A felszállást segítő jegyellenőrök ugyanis azt javasolják a külföldieknek, hogy amennyiben bankkártyával szeretnének jegyet vásárolni, a plázában lévő újságosnál tegyék meg, mert „ezt mondták nekik” a központból.
Ez elsőre meglepő, hiszen
egyrészt a végállomás területén több BKK-automata található, tehát nem lenne szükség a viszonteladóra, másrészt a külföldiek többször arra panaszkodtak, hogy az újságárus nem beszél angolul – az automatákban viszont elérhető az angol nyelvű tájékoztatás is.
Megkerestük a Budapesti Közlekedési Központot, amely válaszában azt írta, munkatársai az utasok igényeinek minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében az utasok számára legkönnyebben elérhető értékesítési csatornát, értékesítési pontot ajánlják. Amennyiben az utas részéről nyitottságot tapasztalnak a digitális platform használatához, elsősorban a BudapestGO alkalmazásra hívják fel a figyelmet.
„Az ettől elzárkózó utasok részére ajánlják a végállomáson található BKK-jegyautomatát. A viszontértékesítő partnerek ajánlása abban az esetben fordul elő, ha az utas láthatóan siet és közeli, gyorsan elérhető jegyvásárlási lehetőséget keres, vagy a megálló közelében elhelyezett BKK-jegyautomata nem működik rendeltetésszerűen” – szögezte le a vállalat.
A BKK korábban azt közölte: az elmúlt időszakban érezhetően növekedtek a BKK jegy- és bérletkiadó automatáinál tapasztalt technikai problémák, ami egyértelműen jelzi, elengedhetetlen a több mint tíz éve működő géppark felújítása.
Nyitókép: illusztráció, AFP/Mateusz Wlodarczyk