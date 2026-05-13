Tisztázni kellett, hogy mit miért mondanak a külföldieknek Budapesten

Megkerestük a Budapesti Közlekedési Központot, amely válaszában azt írta, munkatársai az utasok igényeinek minél magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében az utasok számára legkönnyebben elérhető értékesítési csatornát, értékesítési pontot ajánlják. Amennyiben az utas részéről nyitottságot tapasztalnak a digitális platform használatához, elsősorban a BudapestGO alkalmazásra hívják fel a figyelmet.

„Az ettől elzárkózó utasok részére ajánlják a végállomáson található BKK-jegyautomatát. A viszontértékesítő partnerek ajánlása abban az esetben fordul elő, ha az utas láthatóan siet és közeli, gyorsan elérhető jegyvásárlási lehetőséget keres, vagy a megálló közelében elhelyezett BKK-jegyautomata nem működik rendeltetésszerűen” – szögezte le a vállalat.

A BKK korábban azt közölte: az elmúlt időszakban érezhetően növekedtek a BKK jegy- és bérletkiadó automatáinál tapasztalt technikai problémák, ami egyértelműen jelzi, elengedhetetlen a több mint tíz éve működő géppark felújítása.