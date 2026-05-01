Orgiák, drogok, gyilkosság – öt életrajzi film, amely nem sumákol, mint a Michael Jackson-mozi
2026. május 01. 14:44
Van köztük olyan, amely sokak szerint még negatívabb képet is fest a valóságnál, egyes előadók pedig nemhogy cenzúrát alkalmaztak volna, hanem még ki is domborították a botrányaikat.
Brutális bevételt produkál a Michael Jackson életrajzi film szerte a világon, a néhai énekes rajongói nem tudnak betelni vele. Mindenki más azonban jóval kritikusabban viszonyul hozzá, hiszen az alkotás az igencsak ellentmondásos sztárnak csak a csillogó tehetségére és a látványos koncertjeire fókuszál, a rázósabb témákat a szőnyeg alá söpri. Így pedig – szélsőséges példával élve – olyan, mintha filmet készítenének a Lostprophets egykori énekeséről, de hallgatnának a felfoghatatlanul bestiális ügyeiről, majd a sztori véget érne azok nyilvánosságra kerülése előtt.
Jim Morrison a pszichedelikus rock egyik legmeghatározóbb alakja, és mivel nem kevés kábítószert fogyasztott rövid élete során, az ebből adódó képzelgései inspirálták jelentős részben a sötét hangulatú, absztrakt dalszövegeit és költeményeit. Olyan filmek után, mint A szakasz vagy a Tőzsdecápák, illetve nem sokkal a Született gyilkosok előtt nem meglepő, hogy Oliver Stone nem finomkodta el a pályafutását bemutató drámát, sőt, állítólag
túl is lőtt a célon.
Nem csupán a Doors egykori tagjai, hanem mások mellett a zenészkollégái közül Eric Burdon, a The Animals énekese szerint is jóval sötétebb portrét festett az énekesről a film, mint ahogyan az a valóságban volt. Állításuk szerint ugyanis Morrison feleannyira sem volt annyira vad, mint ahogyan ebben a tálalásban láthatjuk.
A Val Kilmer főszereplésével készült dráma lényegében egy két és fél órás kábítószeres lázálom, de a sok szempontból hasonló hangulatú Félelem és reszketés Las Vegasban-nal ellentétben itt nyoma sincs a humornak. Annál kellemetlenebb nézni, ahogyan Morrison önmagából kikelve egyre nagyobb botrányokat okoz, miközben a barátnőjét is megalázó helyzetekbe hozza.
Control (2007)
A Johnny Rottenről szóló cikkben írtam, hogy talán nincs még egy olyan együttes, mint a Sex Pistols, hiszen alig néhány évig voltak aktívak, egyetlen lemezt adtak ki, mégis egyet jelent a nevük egy zenei műfajjal. Nos, a Joy Divisionnek sem adatott meg sokkal több idő, az alternatív rock/poszt-punk úttörője 1976 és 1980 között létezett, két albumot adtak ki, és csaknem fél évszázaddal később is elképesztő kultusz övezi őket. A mai napig, ha valaki letéved egy indie-buliba, garantáltan lesz ott valaki, akinek az Unknown Pleasures című lemezük borítóján látható emblematikus pulzárhullámok díszítik a pólóját.
Az együttes zseniális frontembere, Ian Curtis súlyos depresszióval és félrekezelt epilepsziával küzdött, miközben képtelen volt feldolgozni az ismertséget és kézben tartani a magánéletét,
ezért mindössze huszonhárom évesen véget vetett az életének.
A számos Depeche Mode-koncertfilmet jegyző Anton Corbijn rendező életrajzi munkája az ő küzdelmeit egyszerre végtelenül melankolikusan, nyomasztóan, de hihetetlenül magával ragadó fekete-fehér képi világgal és költői erővel mutatja be. Sam Riley lehengerlően formálja meg a zenészt; furcsa is, hogy a színésznek ezt követően nem sikerült bekerülnie az A ligába.
A sötétség gyermekei (2018)
Egy jó zenés film fő ismérve az, hogy azokat is képes megszólítani, akiket a szóban forgó előadó vagy műfaj teljesen hidegen hagy. A sötétség gyermekei mindenképpen ezek közé tartozik, nem kell hozzá a legkevésbé sem ismerni a black metal történetét, önmagában, thrillerként is megállja a helyét.
A film a stílus egyik úttörőjének számító Mayhem kezdeti éveit mutatja be attól kezdve, hogy az Euronymous művésznevet viselő gitáros tizenévesen megalapította a bandát, és missziójának érezte, hogy a kereszténység ellen fellépjen, mert a zavaros teóriái szerint az meggyalázta az ősi norvég hitéletet. Nem csoda, hogy az együttes úgy vonzotta a furcsábbnál furcsább figurákat, mint lámpafény az éjjeli lepkéket; a formáció első énekese hamar megölte magát, majd a helyét Varg Vikernes vette át, aki később az egyik leghírhedtebb norvég zenésszé vált. Ő ugyanis nemcsak sátánista jelképekkel és egyéb kisebb botránykeltéssel fejezte ki az ellenérzéseit az intézményesített vallással szemben,
hanem templomokat gyújtott fel, végül egy gyilkosságot is elkövetett.
A műfaj és a zenekar rajongói szerint ugyan a film sokszor kissé lazán kezeli a tényeket, viszont enged némi bepillantást ebbe a sajátos szubkultúrába. És ami még fontosabb, a sztori túlmutat önmagán: leegyszerűsítve azt követhetjük végig, hogy egy mozgalom vagy egy káros eszme miként nő túl az elindítóján, majd hogyan válik számára is végzetessé.
Lil Peep – Everybody's Everything (2019)
A Netflix produkciója igencsak kilóg az összeállításból, mert a lista többi szereplőjével ellentétben nem játék-, hanem dokumentumfilmről van szó, de olyannyira megvilágosító erővel hatott, hogy nem tudtam kihagyni. Az imént A sötétség gyermekei kapcsán írtam, hogy egy zenei témájú alkotás akkor erős igazán, ha nem csak az adott műfaj rajongói számára érdekes, és ahogyan a black metal az okkultizmusával vagy az éjfekete hangzásvilágával sosem fogott meg, úgy a generációs különbségek miatt a manapság extrém módon divatos trap sem.
Lil Peep nevét is csak akkor hallottam először, amikor a halálhírét olvastam, majd láttam, sokan a saját generációjának Kurt Cobainjaként hivatkoznak a mindössze huszonegy évesen, drogtúladagolásban elhunyt énekesre. És utólag el kellett ismernem, van benne valami: miközben a film végigveszi, hogy az elvált szülők gyerekeként a középiskolában kiközösített, szorongó srác hogyan vált az internet segítségével szupersztárrá, a rapet emóval vagy épp pop-punkkal vegyítő dalszövegeiben valódi mélység van.
És ha valakinek hozzám hasonlóan olyan naiv illúziói voltak, hogy a zeneipar mára már biztos megtisztult valamelyest, és kevésbé kizsákmányoló, akkor jókora pofonnal józanítják ki ebből a tévképzetből. Lil Peepet bár neves menedzserek és zenésztársak vették körbe, de mindenki csak próbált minél több pénzt kisajtolni a sikereiből. És nem csupán tétlenül nézték, ahogyan a mániás depresszióját kábítószerekkel és alkohollal kezeli, hanem asszisztáltak hozzá. A használhatatlan pillanataiban segítettek neki beszerezni a szereket,
nehogy ne tudjon színpadra állni és pénzt termelni.
És bár idén lesz nyolc éve, hogy meghalt, a kizsigerelése még mindig nem ért véget, ha felmegyünk a Spotify-oldalára, azt láthatjuk, hogy a mai napig újabb és újabb, korábban ki nem adott vagy áthangszerelt dalokat jelentetnek meg tőle. És lehet persze érzéketlenül mondani, hogy magának kereste a bajt, buta volt, ő választotta ezt az életmódot, de bármiféle támogatás és támasz nélkül, brutálisan fiatalon, nyilván nem túl tanultan, de annál naivabban és szeretetéhesebben csöppent bele ebbe a világba.
Mötley Crüe: Mocskos rock 'n' roll (2019)
Akárcsak a Bohém rapszódia esetében a Queen gitárosa, Brian May, úgy a Mötley Crüe tagjai is beleszóltak társproducertként a róluk készült élet életrajzi filmbe. Csupán ők nemhogy nem szerették volna elmismásolni a bohém időszakaikat, hanem valószínűleg rá is tettek néhány lapáttal.
Az amerikai banda imázsa mindig a féktelen vedelésben, drogozásban és csajozásban rejlett, és ugyan láthatunk rázósabb, drámaibb pillanatokat,
ennél zsigeribb film talán nem is létezik a rock ’n’ roll életérzésről;
egy jelenet erejéig még Ozzy Osbourne is feltűnik benne, ahogyan szívószállal hangyákat szippant fel az orrába teljesen kész állapotban.
Az biztos, hogy nem is javasolnám a Netflix produkcióját egy bizonyos kor alatt, és nem a fedetlen keblek vagy a trágárság miatt. Hanem mert ez a szabados életmód az, amiről minden kamasz ábrándozik, amikor gitárt fog a kezébe, a film pedig többnyire viccesen, szórakoztatóan és nem a lehetséges veszélyekre fókuszálva ábrázolva az együttes hullámvasútszerű pályáját. Mindez cseppet sem meglepő, hiszen Jeff Tremaine, a Jackass állandó rendezője készítette, és pont az említett szórakoztató műsorba illő vad pillanatokra hegyezte ki Neil Strauss The Dirt című könyvének adaptációját is.
Nyitókép: Mötley Crüe: Mocskos rock 'n' roll. Forrás: Netflix