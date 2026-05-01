Orgiák, drogok, gyilkosság – öt életrajzi film, amely nem sumákol, mint a Michael Jackson-mozi

A műfaj és a zenekar rajongói szerint ugyan a film sokszor kissé lazán kezeli a tényeket, viszont enged némi bepillantást ebbe a sajátos szubkultúrába. És ami még fontosabb, a sztori túlmutat önmagán: leegyszerűsítve azt követhetjük végig, hogy egy mozgalom vagy egy káros eszme miként nő túl az elindítóján, majd hogyan válik számára is végzetessé.

Lil Peep – Everybody's Everything (2019)

A Netflix produkciója igencsak kilóg az összeállításból, mert a lista többi szereplőjével ellentétben nem játék-, hanem dokumentumfilmről van szó, de olyannyira megvilágosító erővel hatott, hogy nem tudtam kihagyni. Az imént A sötétség gyermekei kapcsán írtam, hogy egy zenei témájú alkotás akkor erős igazán, ha nem csak az adott műfaj rajongói számára érdekes, és ahogyan a black metal az okkultizmusával vagy az éjfekete hangzásvilágával sosem fogott meg, úgy a generációs különbségek miatt a manapság extrém módon divatos trap sem.

Lil Peep nevét is csak akkor hallottam először, amikor a halálhírét olvastam, majd láttam, sokan a saját generációjának Kurt Cobainjaként hivatkoznak a mindössze huszonegy évesen, drogtúladagolásban elhunyt énekesre. És utólag el kellett ismernem, van benne valami: miközben a film végigveszi, hogy az elvált szülők gyerekeként a középiskolában kiközösített, szorongó srác hogyan vált az internet segítségével szupersztárrá, a rapet emóval vagy épp pop-punkkal vegyítő dalszövegeiben valódi mélység van.