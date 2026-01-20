Azelőtt sztárrá váltak, hogy egyetlen dalt is kiadtak volna – Budapesten koncertezik az elmúlt év legszürreálisabb sikertörténete

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Példátlan utat járt be a brit formáció mindössze kilenc hónap alatt. A President a modern metalcore egyik legnépszerűbb képviselője, az Architects előzenekaraként érkezik hazánkba január 27-én a Papp László Sportarénába. De ha így folytatják, legközelebb ők lesznek a fő attrakció.
Az egész úgy kezdődött, hogy tavaly februárban Anglia legnagyobb metálzenei eseményén, a Download Festival plakátján feltűnt a President neve. Mindez azért érdekes, mert korábban senki nem hallott a bandáról, sőt, az együttes egyetlen dalt sem adott ki addig, ami nyilván alaposan beindította a spekulációkat. Eltelt két hónap, majd áprilisban sejtelmes videókkal elkezdték promotálni az első számukat, amely végül május közepén jelent meg – egyetlen hónappal a legelső a fellépésük előtt, amelyre júniusban került sor az említett rendezvényén. Ahol ugyan a legkisebb színpadon, a délutáni órákban játszottak, mégis hatalmas tömeg verődött össze, az újságírók pedig nem győzték méltatni őket.
Menet közben meghirdették az első önálló koncertjüket is Londonban, erre mindössze negyvennyolc óra alatt is elkelt az összes jegy. Aztán még a nyár folyamán megjárták Észak-Amerikát, Ausztráliát, a megalakulásuktól számítva pár hónapon belül és az első kislemezük előtt elérték mindazt,
ami a legszerencsésebb sztárbandáknak is hosszú évekbe telik.
Jelenleg pedig Európa arénáit járják az egyik legmenőbb metalcore-együttes, az Architects társasságban.
Hogy miként sikerült ezt a páratlan karriert ilyen iramban befutni, az számtalan tényezőre vezethető vissza. Nyilvánvalóan a frontember – aki ahhoz hasonló maszkot visel, mint a Holtpont című film bankrablói, akik egykori amerikai elnökök álarca mögé bújnak – egy marketingzseni. A President eleinte a szólókarrierjeként indult, később vett fel zenészeket, de sem az ő, sem a banda többi tagjának nem ismert a személyazonossága. Egyesek szerint az énekes nem más, mint a kétezres évek népszerű brit pop-rock formációjának, a Bustednak a társénekese, Charlie Simpson, de ez csak erős pletyka.
De ugyanilyen rejtélyes a színre lépésük is: ugyan miért szerződtetne le egy élvonalbeli fesztivál egy olyan előadót, amelyről még senki nem hallott? A legvalószínűbb, hogy a President mögött valóban híres zenészek vagy befolyásos menedzserek állnak, ezt a teóriát erősíti az is, hogy az eddig kiadott dalaik nem nyeretlen kezdők szárnypróbálgatásainak tűnnek, a számaik végtelenül profik,
és a hangzásuk alapján sem egy otthoni sufnistúdióban rögzítették azokat.
Ez utóbbit egyébként a frontember egy interjúban megcáfolta, legalábbis azt nyilatkozta, hogy produceri minőségben saját pénzből és rajongói támogatásból – akik ugye korábban azt sem tudták, mibe fektetik a pénzüket – zajlottak a felvételeket. Ám ha ez így van, akkor arra lehet következtetni, hogy egy olyan zenészről van szó, aki korábban már szép tőkét halmozott fel.
Mondhatni maga a zene a sikerüknek csak a sokadik kulcsa – 2025-ben az sajnos önmagában kevés ahhoz, hogy ilyen gyorsan meghatározó tegyen egy frissen induló bandát –, de a szeptemberben kiadott hatszámos kislemezük, a King of Terrors enyhén szólva is meggyőző. Akárcsak a Ghost, ők is élvezettel nyúlnak vissza a nyolcvanas évek rockjának olykor giccsesen túldíszített elemeihez, de mindez modern metalcore- és elektronikus elemekkel vegyül.
Az összkép pedig olyannyira hatásos és teátrális, hogy egyből stadionokba kívánkozik.
Az pedig külön bámulatos, hogy az Architects milyen mesterien szimatolja ki a feltörekvő formációkat. Amikor legutóbb 2023-ban a Budapest Parkban jártak, előttük a Sleep Token állt színpadra, és noha a magyar közönség általában negligálja az előzenekarokat, a koncertjük alatt nagyjából megtelt a küzdőtér. Érezni lehetett, van valami a levegőben a szintén anonim tagokból álló brit banda körül és egy évre rá már önállóan megtöltötték az MVM Dome-ot. És hasonló kört futottak a Download Festivalon: 2022-ben még kisebb helyszín délutáni napfényben, 2025-ben pedig már a nagyszínpad fő attrakciója voltak.
Az Architects és a President koncertje között pedig a francia Landmvrks is fellép az Arénában, akik jelenleg szintén kettesévvel szedik a lépcsőfokokat a karrierjükben, a legnagyobb európai rockfesztiválokon egyre vaskosabb betűkkel szerepel a nevük. Szóval most aztán nem panaszkodhatunk amiatt, hogy az igazán aktuális nevek elkerülnék a hazánkat.
