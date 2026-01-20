Ft
alternatív rock metálzene Papp László Sport Aréna rockzene koncert metalcore

Azelőtt sztárrá váltak, hogy egyetlen dalt is kiadtak volna – Budapesten koncertezik az elmúlt év legszürreálisabb sikertörténete

2026. január 20. 20:45

Példátlan utat járt be a brit formáció mindössze kilenc hónap alatt. A President a modern metalcore egyik legnépszerűbb képviselője, az Architects előzenekaraként érkezik hazánkba január 27-én a Papp László Sportarénába. De ha így folytatják, legközelebb ők lesznek a fő attrakció.

2026. január 20. 20:45
null
Német Dániel

Az egész úgy kezdődött, hogy tavaly februárban Anglia legnagyobb metálzenei eseményén, a Download Festival plakátján feltűnt a President neve. Mindez azért érdekes, mert korábban senki nem hallott a bandáról, sőt, az együttes egyetlen dalt sem adott ki addig, ami nyilván alaposan beindította a spekulációkat. Eltelt két hónap, majd áprilisban sejtelmes videókkal elkezdték promotálni az első számukat, amely végül május közepén jelent meg – egyetlen hónappal a legelső a fellépésük előtt, amelyre júniusban került sor az említett rendezvényén. Ahol ugyan a legkisebb színpadon, a délutáni órákban játszottak, mégis hatalmas tömeg verődött össze, az újságírók pedig nem győzték méltatni őket.

President
Most előzenekarként érkezik a President, de legközelebb már főattrakciók is lehetnek. Forrás: Live Nation

Menet közben meghirdették az első önálló koncertjüket is Londonban, erre mindössze negyvennyolc óra alatt is elkelt az összes jegy. Aztán még a nyár folyamán megjárták Észak-Amerikát, Ausztráliát, a megalakulásuktól számítva pár hónapon belül és az első kislemezük előtt elérték mindazt, 

ami a legszerencsésebb sztárbandáknak is hosszú évekbe telik. 

Jelenleg pedig Európa arénáit járják az egyik legmenőbb metalcore-együttes, az Architects társasságban.

Hogy miként sikerült ezt a páratlan karriert ilyen iramban befutni, az számtalan tényezőre vezethető vissza. Nyilvánvalóan a frontember – aki ahhoz hasonló maszkot visel, mint a Holtpont című film bankrablói, akik egykori amerikai elnökök álarca mögé bújnak – egy marketingzseni. A President eleinte a szólókarrierjeként indult, később vett fel zenészeket, de sem az ő, sem a banda többi tagjának nem ismert a személyazonossága. Egyesek szerint az énekes nem más, mint a kétezres évek népszerű brit pop-rock formációjának, a Bustednak a társénekese, Charlie Simpson, de ez csak erős pletyka. 

De ugyanilyen rejtélyes a színre lépésük is: ugyan miért szerződtetne le egy élvonalbeli fesztivál egy olyan előadót, amelyről még senki nem hallott? A legvalószínűbb, hogy a President mögött valóban híres zenészek vagy befolyásos menedzserek állnak, ezt a teóriát erősíti az is, hogy az eddig kiadott dalaik nem nyeretlen kezdők szárnypróbálgatásainak tűnnek, a számaik végtelenül profik, 

és a hangzásuk alapján sem egy otthoni sufnistúdióban rögzítették azokat. 

Ez utóbbit egyébként a frontember egy interjúban megcáfolta, legalábbis azt nyilatkozta, hogy produceri minőségben saját pénzből és rajongói támogatásból – akik ugye korábban azt sem tudták, mibe fektetik a pénzüket – zajlottak a felvételeket. Ám ha ez így van, akkor arra lehet következtetni, hogy egy olyan zenészről van szó, aki korábban már szép tőkét halmozott fel. 

Mondhatni maga a zene a sikerüknek csak a sokadik kulcsa – 2025-ben az sajnos önmagában kevés ahhoz, hogy ilyen gyorsan meghatározó tegyen egy frissen induló bandát –, de a szeptemberben kiadott hatszámos kislemezük, a King of Terrors enyhén szólva is meggyőző. Akárcsak a Ghost, ők is élvezettel nyúlnak vissza a nyolcvanas évek rockjának olykor giccsesen túldíszített elemeihez, de mindez modern metalcore- és elektronikus elemekkel vegyül.

Az összkép pedig olyannyira hatásos és teátrális, hogy egyből stadionokba kívánkozik. 

Az pedig külön bámulatos, hogy az Architects milyen mesterien szimatolja ki a feltörekvő formációkat. Amikor legutóbb 2023-ban a Budapest Parkban jártak, előttük a Sleep Token állt színpadra, és noha a magyar közönség általában negligálja az előzenekarokat, a koncertjük alatt nagyjából megtelt a küzdőtér. Érezni lehetett, van valami a levegőben a szintén anonim tagokból álló brit banda körül és egy évre rá már önállóan megtöltötték az MVM Dome-ot. És hasonló kört futottak a Download Festivalon: 2022-ben még kisebb helyszín délutáni napfényben, 2025-ben pedig már a nagyszínpad fő attrakciója voltak. 

Az Architects és a President koncertje között pedig a francia Landmvrks is fellép az Arénában, akik jelenleg szintén kettesévvel szedik a lépcsőfokokat a karrierjükben, a legnagyobb európai rockfesztiválokon egyre vaskosabb betűkkel szerepel a nevük. Szóval most aztán nem panaszkodhatunk amiatt, hogy az igazán aktuális nevek elkerülnék a hazánkat. 

 

 

Nyitókép: President. Fotó: Official band promo 

 

