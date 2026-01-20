Ft
Barba Negra rockzene koncert

Slash kedvenc énekese visszatér Budapestre

2026. január 20. 15:12

Amíg a Guns N’ Roses parkolópályán volt, a gitárvirtuóz szólókarrierbe kezdett, állandó énekeseként pedig az elképesztő hangú Myles Kennedyt választotta. Utóbbi most a saját, rendkívül sikeres bandájával, az Alter Bridge-dzsel tér vissza hazánkba, a banda január 28-án a Barba Negrában lép fel.

2026. január 20. 15:12
null

Több mint két évtizednyi közös zenélés után az Alter Bridge elismert rockerei nem mutatják a lassulás jeleit. Az emlékezetes riffjeiről, fülbemászó énekdallamairól és gitárpárbajairól ismert Myles Kennedy, Mark Tremonti, Brian Marshall és Scott Phillips alkotta kvartett világszerte hatalmas kritikai és rajongói elismerést szerzett magának. A zenekar ezt a tendenciát folytatja az év elején megjelent, saját nevüket viselő új lemezükkel.

Alter Bridge
A budapesti Alter Bridge-koncert plakátja. Forrás: Live Nation

A korong tizenkét új dalt tartalmaz, amelyek a zenekar legikonikusabb pillanatait is magukban hordozzák. Az olyan számok, mint a Rue the Day, a Disregarded, vagy a Scales Are Falling bármelyik klasszikus mellett megállják a helyüket az Alter Bridge katalógusában. A Trust in Me című dalban Myles és Mark osztoznak az énekesi feladatokban, ahogy a Tested and Able-ben is. A Hang By a Thread az ígéretek szerint a koncertek egyik kedvencévé válik majd, hiszen a zenekar legnépszerűbb slágereit idézi meg. Az albumot záró heroikus Slave To Master pedig az együttes eddigi leghosszabb dala. A csapat régi munkatársával és producerével, Michael „Elvis” Baskette-tel dolgozott új lemezén, amely rögzítése két hónapig tartott a legendás kaliforniai 5150 stúdióban és Elvis floridai stúdiójában. 

Az új album bejelentésével egyidőben az Alter Bridge harmincegy állomásos turnéra indult, amely január 28-án érinti Budapestet két kiváló előzenekar, a Daughtry és a Sevendust társaságában. 

Nyitókép: Alter Bridge. Fotó: Chuck Brueckmann

 

 

