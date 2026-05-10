A gitáros, aki nélkül nem létezne a Red Hot Chili Peppers, és az életével fizetett érte

teljesen rácsavarodott a heroinra.

Az énekes segítséghez is fordult, bevonult az üdvhadseregbe, ahol egy éven keresztül teljesen tiszta volt. Jól érzékelteti a társadalmi közeget, illetve hogy mennyire messze volt mindez az internet korszakától, hogy az újdonság erejével hatott rájuk, amikor megtudták, a kábítószerről való leszokás elvonási tünetekkel jár.

Slovak is megpróbált leállni, főleg, miután egy európai koncert során ideg-összeroppanást kapott, levonult a színpadról, és a többiek gitáros nélkül nyomták végig a koncertet. A tiszta időszakok azonban nem tartottak sokáig, alapvetően is nyilvánvalóan súlyos depresszióval küzdött – erről árulkodnak a naplóbejegyzései és a festményei –, és huszonhat évesen végül túladagolta magát.

Nélküle viszont egészen biztosan nem beszélnénk ma a Red Hot Chili Peppers-ről, olyan különleges kapcsolatban volt Fleával, hogy ha elkezdtek közösen zenélni, kettőjük játéka brutális kölcsönhatásba lépett, a végletekig inspirálták a másikat, így alakult ki a banda markáns hangzása. Amely először a legerőteljesebben a korábban említett Blood Sugar Sex Magik című albumon érződik, az együttes első igazi mainstream sikerén, amelyen ugyan már nem gitározott Slovak, de a szelleme ott kísért. Annál is inkább, mert a halála után az akkor még mindössze tizennyolc éves John Frusciante vette át a helyét, aki korábban az egyik legelhivatottabb rajongójuk volt, egyetlen koncertjüket sem hagyta ki, és az elődje jelentette a legnagyobb inspirációt a stílusa kialakulásában.

Szóval nem egy vidám históriát beszél el a dokumentumfilmje, és nyilván azoknak, akik a Red Hot Chili Peppers zenéjével kelnek és fekszenek, sem ez a cikk, sem a Netflix produkciója nem ad egy új információmorzsát sem, de attól még számukra is kihagyhatatlan. Megrendítő ugyanis a tagok szájából végighallgatni az eseményeket, és azt, miként élték meg ezeket az éveket, ugyanakkor az archív koncertfelvételek meggyőzőbben nem is prezentálhatnák, milyen energia van ebben az együttesben. A napfényes Los Angeles pedig annak ellenére is hihetetlenül hívogató, hogy bár tudjuk jól, korántsem a legélhetőbb város, de a képsorok épp azzal a naivitással töltenek el, amelyet az a sok millió ember érezhetett, akik a világ különböző pontjaiból érkezve ott keresték az új otthonukat.