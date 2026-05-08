Meddőség, rák és a vetélések számának növekedése – a műanyagok fogják kipusztítani az emberiséget?

„Szó szerint mindenben műanyag van, folyamatosan fogyasztjuk. A fogkeféd műanyagot juttat a szádba. Rágózol? Az is műanyag. A ruhád poliészter, ami műanyagból készül. (…) Ahogy fejlődik a technológia, egyre több a dolgokban a műanyag, és így a testünk is egyre inkább tele van vele. Ettől összemegy a férfiak pénisze, a heréi, csökken a spermiumszámuk, a nők körében meg egyre több a vetélés is” – erős mondatokkal indít a Műanyagdetox című dokumentumfilm.

Fotó: Netflix

És később sem hagyja, hogy kényelmesen hátradőljünk, mondván, szerencsére felismertük a problémát, és most már az egész világ együttesen dolgozik a megoldáson. Sőt, éppen az ellenkezője történik: a műanyagiparban érdekelt nagyvállalatok nyilván nem fogják a profitjukat veszélyeztetni holmi tudósi riogatás miatt; mi, felhasználók pedig nehezen tudjuk elképzelni, hogyan élhetnénk a minket körülvevő instant kényelem nélkül – jobb esetben az újra­felhasználás hamis narratívájával nyugtatva magunkat. Pedig – hangzik el egy ponton – nem önmagában a műanyag a hibás, hanem annak az 1950-es években elterjedt előállítási módja, amikor is az addigi kiindulópont természetes anyagokat felváltotta a szintetikus út, azaz a formálhatóságot és tartósságot növelő káros kémiai anyagok, különösen a ftalátok és a biszfenolok használata.