Ma évtizedek óta először fog űrhajó elhaladni a Hold mellett

Bámulatos felvételek: ezt látják az űrhajósok, akik olyan messzire repülnek a Földtől, mint eddig senki
Az Orion űrhajó várhatóan április 6-án halad el a Hold túlsó oldala körül.
Az Orion négyfős személyzetével magyar idő szerint este hétkor fog elhaladni a Hold mellett, amit az interneten élőben lehet majd követni.
Az Artemis II-misszió az elhaladás során olyan jellemzőket fog látni a Hold felszínén, amelyeket emberi szem még soha nem látott – írja a CNN.
Egy 400 milliméteres objektívvel felszerelt kamera segítségével a Holdig vezető út több mint kétharmadának távolságából már ki tudták jelölni bizonyos holdkrátereket, alakzatokat és domborzati jellemzőket.
„A Hold, amelyet mi látunk, egyáltalán nem az a Hold, amelyet a Földről látnak”
– mondta az egyik űrhajós.
Az elrepülést élőben lehet majd követni a Netflixen, este 19:00 órától.
