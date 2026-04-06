Ma évtizedek óta először fog űrhajó elhaladni a Hold mellett

Az Artemis II-misszió az elhaladás során olyan jellemzőket fog látni a Hold felszínén, amelyeket emberi szem még soha nem látott – írja a CNN.

Egy 400 milliméteres objektívvel felszerelt kamera segítségével a Holdig vezető út több mint kétharmadának távolságából már ki tudták jelölni bizonyos holdkrátereket, alakzatokat és domborzati jellemzőket.