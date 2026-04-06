Sosem volt még ilyen messze ember az űrben a Földtől: 50 év után újra a Holdnál

Több mint fél évszázada nem járt ember a mélyűrben (deep space). Az utolsó holdutazók óta generációk nőttek fel úgy, hogy a Hold csak egy távoli, elérhetetlen pont volt az égen. Ma este azonban a NASA Orion űrhajója áttörte azt a láthatatlan határt, amelyet eddig a tragikus sorsú, de hősies módon hazatért Apollo–13 legénysége tartott: több mint 400 000 kilométerre a Földtől.

Találkozó az égi kísérővel: 6400 kilométerre a felszíntől

Az Orion űrhajó jelenleg a Hold túlsó oldala felé tart. A számítások szerint április 7-én, hajnali 01:02-kor éri el a Holdhoz mért legkisebb távolságot, mindössze 6400 kilométerrel repülve el a kráterekkel szabdalt felszín felett. Ez az úgynevezett „szabad visszatérési pálya” (free-return trajectory), ahol a Hold tömegvonzása parittya-szerűen lendíti vissza az egységet a Föld irányába.