Sosem volt még ilyen messze ember az űrben a Földtől: 50 év után újra a Holdnál

Történelmi pillanatnak lehetünk tanúi: hétfő este az Artemis II négyfős legénysége messzebb merészkedik az űrbe, mint korábban bármelyik emberi lény. Az Orion űrhajó már a Hold közvetlen közelében jár, a NASA pedig élőben közvetíti a misszió legkritikusabb óráit.
Több mint fél évszázada nem járt ember a mélyűrben (deep space). Az utolsó holdutazók óta generációk nőttek fel úgy, hogy a Hold csak egy távoli, elérhetetlen pont volt az égen. Ma este azonban a NASA Orion űrhajója áttörte azt a láthatatlan határt, amelyet eddig a tragikus sorsú, de hősies módon hazatért Apollo–13 legénysége tartott: több mint 400 000 kilométerre a Földtől.
Az Orion űrhajó jelenleg a Hold túlsó oldala felé tart. A számítások szerint április 7-én, hajnali 01:02-kor éri el a Holdhoz mért legkisebb távolságot, mindössze 6400 kilométerrel repülve el a kráterekkel szabdalt felszín felett. Ez az úgynevezett „szabad visszatérési pálya” (free-return trajectory), ahol a Hold tömegvonzása parittya-szerűen lendíti vissza az egységet a Föld irányába.
Ez a manőver kritikus pontja a küldetésnek. Nem csupán üzemanyagot spórolnak vele, hanem egyfajta biztonsági hálót is jelent:
ha bármilyen hiba lépne fel a fő hajtóművekben, az égi mechanika törvényei garantálják, hogy az űrhajó visszatérjen a földi légkörbe.
A legénység tagjai a legutóbbi bejelentkezésükkor elmondták: az Orion rendszerei stabilak, az oxigénszint és a sugárzásvédelem a várt paraméterek között mozog.
A legénység összetétele szimbolikus üzenetet hordoz. Reid Wiseman parancsnok tapasztalt veterán, aki a NASA legmodernebb kiképzési módszereit képviseli. Victor Glover pilóta az első színesbőrű asztronauta, aki ilyen mélyre merészkedik az űrben. Christina Koch, aki már korábban is rekordokat döntött a Nemzetközi Űrállomáson, most az első nőként lépi át a holdi határt. Jeremy Hansen pedig a Kanadai Űrügynökség (CSA) képviseletében az első nem amerikai, aki elhagyja az alacsony föld körüli pályát.
„Amikor hátranézünk, a Föld már csak egy apró, kék üveggolyónak látszik a végtelen feketeségben” – üzente Christina Koch az egyik 4K felbontású videóbejegyzésében.
„Ez a látvány emlékeztet minket arra, miért is csináljuk ezt: nemcsak a felfedezésért, hanem azért, hogy megértsük a saját otthonunk törékenységét.”
A küldetés egyik legizgalmasabb és egyben legfeszültebb szakasza éjfél után várható.
Amikor az Orion belép a Hold takarásába, a rádiókapcsolat körülbelül 40 percre teljesen megszakad a földi irányítással.
Ebben az időszakban az asztronauták teljesen magukra lesznek utalva, miközben az ablakokból a Hold eddig ritkán látott, „sötét” oldalát figyelhetik meg.
Ez a „némasági zóna” az űrkutatás egyik legmagányosabb helye. Houstonban, a küldetésirányítás központjában ilyenkor megáll a levegő. A mérnökök csak a telemetriai adatok visszatérésére várhatnak, miközben az asztronauták a Hold túlsó oldalának hegyvonulatait és krátereit pásztázzák. Ez a terület geológiailag eltér a felénk néző oldaltól: sokkal több a becsapódási kráter és kevesebb a sötét, bazaltos „tenger”. A legénység feladata, hogy nagy felbontású fotókat készítsen olyan leszállóhely-jelöltekről, amelyeket a későbbi missziók során használnának.
Az Artemis II sikere nemcsak az emberi bátorságon, hanem a mérnöki zsenialitáson is múlik. Az SLS (Space Launch System) rakéta hibátlanul emelte magasba az egységet, de az igazi munka most zajlik.
Az Orion kapszula életfenntartó rendszereinek 10 napon keresztül kell négy embert életben tartania egy olyan ellenséges környezetben, ahol a hőmérséklet-ingadozás több száz fokos is lehet, és ahol a kozmikus sugárzás folyamatosan bombázza a szerkezetet.
A mérnökök különös figyelmet fordítanak a hővédő pajzsra. Bár az éles bevetés csak a visszatéréskor lesz, az űrhajó dőlésszögének folyamatos korrigálása szükséges ahhoz, hogy a Nap sugárzása ne hevítse túl az egyik oldalt, miközben a másik megfagy a -150 fokos árnyékban.
Bár az Artemis II nem száll le a Holdra, a sikere elengedhetetlen a jövőre tervezett Artemis III misszióhoz, amely már az első nő és az első színesbőrű asztronauta holdra lépését készíti elő.
A mostani út során tesztelik az Orion életfenntartó rendszereit, a kommunikációs eszközöket és a sugárzás elleni védelmet – olyan technológiákat, amelyek nélkülözhetetlenek lesznek a későbbi marsi utazásokhoz is.
A NASA távlati célja egy állandó holdbázis, a Gateway űrállomás létrehozása, amely ugródeszkaként szolgálna a vörös bolygó meghódításához. Az Artemis II során gyűjtött adatok segítenek megérteni, hogyan reagál az emberi szervezet a hosszú távú mélyűri tartózkodásra, és hogyan lehet hatékonyan kommunikálni a Földtől ilyen hatalmas távolságban.
A NASA folyamatos közvetítést biztosít a NASA TV-n és a közösségi média felületein, ahol nemcsak a telemetriai adatokat, hanem a legénység által készített nagy felbontású 4K felvételeket is láthatjuk. Az Orion várhatóan április 10-én érkezik vissza, amikor a Csendes-óceán hullámai közé csobbanva zárja le ezt a korszakalkotó utazást.
A hazatérés sem lesz veszélytelen: az Orion több mint 40 000 km/órás sebességgel érkezik majd a légkörbe, és a súrlódás miatt a kapszula külső hőmérséklete elérheti a 2800 Celsius-fokot.
Fotó: HO / NASA / AFP