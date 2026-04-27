A Holdtól a hálószobáig, avagy az űrverseny rejtett öröksége

Van egy furcsa paradoxon a modern gazdaságban, mely szerint a legpazarlóbbnak tűnő beruházások utólag gyakran a leghasznosabbnak bizonyulnak. Azok a projektek, ahol nem számít a költség, mint például az űrverseny vagy a hidegháborús technológiai hajszák újra és újra olyan innovációkat hoznak létre, amelyek később beszivárognak a mindennapi életbe.

Mindez nem azért történik, mert eleve ez volt a szereplők célja. Hanem azért, mert ezekben a rendszerekben a mérnökök olyan problémákat oldanak meg, amelyek egyszerűen nem léteztek, vagy ha léteznek is, senki nem lenne hajlandó piaci alapon megfinanszírozni ezeket a fejlesztéseket.