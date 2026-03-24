A NASA 20 milliárd dollárt tervez költeni egy holdbázis létrehozására

A NASA elvetette eddigi tervét, hogy űrállomást létesítsen Hold körüli pályán, ehelyett inkább egy bázist hozna létre égi kísérőnk felszínén az elkövetkezendő hét évben, erre 20 milliárd dollárt terveznek költeni – közölte kedden Jared Isaacman, az amerikai űrkutatási hivatal új igazgatója.

A decemberben hivatalába beiktatott Isaacman mindezt a NASA washingtoni székhelyén jelentette be egy rendezvényen, amelyen az ügynökség Artemis nevű Hold-programjában eszközölt változtatásokat ecsetelte.