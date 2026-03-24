Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
nasa dollár trump

A NASA 20 milliárd dollárt tervez költeni egy holdbázis létrehozására

2026. március 24. 20:38

Az amerikai űrkutatási hivatal 2028-ig tervezi elindítani a Marsra az első atommeghajtású űrhajóját is.

A NASA elvetette eddigi tervét, hogy űrállomást létesítsen Hold körüli pályán, ehelyett inkább egy bázist hozna létre égi kísérőnk felszínén az elkövetkezendő hét évben, erre 20 milliárd dollárt terveznek költeni – közölte kedden Jared Isaacman, az amerikai űrkutatási hivatal új igazgatója.

A decemberben hivatalába beiktatott Isaacman mindezt a NASA washingtoni székhelyén jelentette be egy rendezvényen, amelyen az ügynökség Artemis nevű Hold-programjában eszközölt változtatásokat ecsetelte.

„Igazából senkit sem szabad, hogy meglepjen, hogy jelenlegi formájában szüneteltetjük a Gateway (űrállomás programot), és a Hold-felszínen tartós műveleteket lehetővé tevő infrastruktúrára összpontosítunk” – hangsúlyozta Isaacman, aki szerint a nagyrészt elkészült Gateway űrállomás alkatrészeit használnák fel a holdbázishoz.

„Ez a holdbázis nem egy éjszaka alatt fog megvalósulni. 

Az elkövetkezendő 7 évben 20 milliárd dollárt fogunk befektetni és missziók tucatjaival fogjuk megépíteni” 

– tette hozzá.

Az egyelőre befagyasztott Gateway-projekt, amelyben az ESA európai űrkutatási ügynökség is részt vett, egyfajta közbenső állomásként működött volna a Holdra, illetve talán valamikor a Marsra személyzettel induló missziók számára.

Isaacman beszélt arról is, hogy a NASA 2028-ig tervezi elindítani a Marsra az első atommeghajtású űrhajóját. „A NASA köteles újfent a szinte lehetetlent elérni: Trump elnök hivatali idejének lejárta előtt visszatérni a Holdra, ott holdbázist építeni, tartós jelenlétet kiépíteni és más olyan dolgokat tenni, amelyek biztosítják az amerikai vezető szerepet a világűrben” – jelentette ki Isaacman.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: CHANDAN KHANNA / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Atti bá
2026. március 24. 21:11
A befektetés az tutira meglesz, a holdra szállás meg megoldódik valahogy, hiszen vannak oroszok meg kínaiak is. Persze egy kis hazudozásra szükség lesz.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. március 24. 20:59
Rosszul döntöttek. A Hold körüli űrállomás hasznos lett volna. Növelte volna a biztonságot az összes többi projekt esetében.
Válasz erre
0
0
leraxx
2026. március 24. 20:51
Végre egy jó hír! Képzeljük el, hol tartana az egész emberiség, ha fegyverek és a vérontás helyett monjduk az űrkutatásra fordította volna az a több ezer milliárd dollárt és humán erőforrást. Javaslom megnézni a For all mankind sorozatot. Szívfacsaró, hogy így is történhetett volna. Most meg itt ülünk egy vértől tocsogó bolygón, beragadva a saját hülyeségeinkbe.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!