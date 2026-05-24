leó pápa olaszországi hulladék föld

XIV. Leó pápa: Nem a kirekesztettek, hanem a kirekesztés ellen kell küzdeni

2026. május 24. 10:34

A „tüzek földjén” tett látogatásán a katolikus egyházfő a környezeti pusztítás, a társadalmi kirekesztés és az igazságosság kérdéséről beszélt, arra kérve a helyieket és vezetőiket, hogy a pusztító tüzek helyét új lelki és társadalmi energia vegye át.

XIV. Leó pápa szombaton a dél-olaszországi Acerrába látogatott, Campania tartomány egyik legsúlyosabban érintett térségébe, 

amelyet az illegális hulladéklerakás, -elásás és -égetés miatt Terra dei Fuochi, vagyis a „tüzek földje” néven emlegetnek. 

A Piazza Caliparin mintegy 15 ezren gyűltek össze, hogy fogadják az egyházfőt, aki azért érkezett, hogy vigaszt nyújtson azoknak a családoknak, amelyek évtizedek óta együtt élnek a környezetszennyezés következményeivel.

A pápa először a székesegyházba ment, ahol a szennyezés áldozatainak hozzátartozóival találkozott. 

A térségben a hulladékbotrányok nyomán súlyos egészségügyi és környezeti problémák alakultak ki, a beszámolók szerint nőtt a rákos megbetegedések száma, és a talajvíz is szennyeződött. 

XIV. Leó később arról beszélt, hogy 

a „tüzek földje” elnevezés nem mutatja meg mindazt a jót, amely a helyi közösségekben továbbra is jelen van, 

de segített felhívni a figyelmet a bűnös haszonszerzésre és arra a közönyre, amely teret engedett ezeknek a visszaéléseknek.

Beszédében az egyházfő a gazdasági és társadalmi gondolkodás újragondolását sürgette. Arra kérte a helyieket és vezetőiket, hogy a gazdagságot ne pusztán anyagi értelemben mérjék, hanem az emberi kapcsolatokban, a közjó szolgálatában, a szülőföld iránti felelősségben és az újonnan érkezők befogadásában is. 

Külön kitért a kirekesztésre is, hangsúlyozva, hogy a bizonytalanságot nem a peremre szorult emberek elleni fellépéssel, hanem magának a marginalizációnak a felszámolásával lehet csökkenteni.

A látogatás végén a pápa a Piazza Caliparin találkozott a Terra dei Fuochi 90 településének polgármestereivel, helyi lakosokkal és környezetvédő civil szervezetek képviselőivel. Azt kívánta, hogy a pusztítás tüzei helyett új lelki és közösségi erő ébredjen a vidéken. 

Antonio Di Donna acerrai püspök a térség hosszú szenvedéstörténetét idézte fel, Tito d’Errico polgármester pedig a jelen lévő településvezetők nevében úgy fogalmazott: ez nem a beletörődés földje, hanem a civil ellenállásé és az erkölcsi megújulásé.

Nyitókép: Alessio Paduano / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemmondom-3
2026. május 24. 12:19
Minden tiszteletem a híveknek. Megismétlem: Minden tiszteletem a híveknek. Sajnálom, hogy az egyház sok éve nem tud érdemleges eredményt elérni a tömegekért. Bármelyik vallás.
massivement6
2026. május 24. 11:51
A maffia műve. Persze nem csoda, hogy az MCC / mandiner képtelen leírni egy cikkben a maffia szót... A kipcsakputrinkban szennyező akkugyárak vannak, a lecsuthy fidkány meg a Doperanosba megy veretni, maffiavezérként pózolni a nerjobbágyok előtt. facebook.com/share/1DLVwniFbR/ Vége van nertársak... finito, capisci?
astracf
2026. május 24. 11:48
Gondolom nem véletlen a "kirekesztés", olyanok lehetnek, mint a cigányok! Azokkal is mindenhol csak a gond van.
22-es csapdája
2026. május 24. 11:34
Azt, hogy miért is merült fel az illetők kirekesztésére irányuló kezdeményezés, véletlenül se vizsgáljuk, igaz?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!