XIV. Leó pápa: Nem a kirekesztettek, hanem a kirekesztés ellen kell küzdeni

A „tüzek földjén” tett látogatásán a katolikus egyházfő a környezeti pusztítás, a társadalmi kirekesztés és az igazságosság kérdéséről beszélt, arra kérve a helyieket és vezetőiket, hogy a pusztító tüzek helyét új lelki és társadalmi energia vegye át.
XIV. Leó pápa szombaton a dél-olaszországi Acerrába látogatott, Campania tartomány egyik legsúlyosabban érintett térségébe,
amelyet az illegális hulladéklerakás, -elásás és -égetés miatt Terra dei Fuochi, vagyis a „tüzek földje” néven emlegetnek.
A Piazza Caliparin mintegy 15 ezren gyűltek össze, hogy fogadják az egyházfőt, aki azért érkezett, hogy vigaszt nyújtson azoknak a családoknak, amelyek évtizedek óta együtt élnek a környezetszennyezés következményeivel.
A pápa először a székesegyházba ment, ahol a szennyezés áldozatainak hozzátartozóival találkozott.
A térségben a hulladékbotrányok nyomán súlyos egészségügyi és környezeti problémák alakultak ki, a beszámolók szerint nőtt a rákos megbetegedések száma, és a talajvíz is szennyeződött.
XIV. Leó később arról beszélt, hogy
a „tüzek földje” elnevezés nem mutatja meg mindazt a jót, amely a helyi közösségekben továbbra is jelen van,
de segített felhívni a figyelmet a bűnös haszonszerzésre és arra a közönyre, amely teret engedett ezeknek a visszaéléseknek.
Beszédében az egyházfő a gazdasági és társadalmi gondolkodás újragondolását sürgette. Arra kérte a helyieket és vezetőiket, hogy a gazdagságot ne pusztán anyagi értelemben mérjék, hanem az emberi kapcsolatokban, a közjó szolgálatában, a szülőföld iránti felelősségben és az újonnan érkezők befogadásában is.
Külön kitért a kirekesztésre is, hangsúlyozva, hogy a bizonytalanságot nem a peremre szorult emberek elleni fellépéssel, hanem magának a marginalizációnak a felszámolásával lehet csökkenteni.
A látogatás végén a pápa a Piazza Caliparin találkozott a Terra dei Fuochi 90 településének polgármestereivel, helyi lakosokkal és környezetvédő civil szervezetek képviselőivel. Azt kívánta, hogy a pusztítás tüzei helyett új lelki és közösségi erő ébredjen a vidéken.
Antonio Di Donna acerrai püspök a térség hosszú szenvedéstörténetét idézte fel, Tito d’Errico polgármester pedig a jelen lévő településvezetők nevében úgy fogalmazott: ez nem a beletörődés földje, hanem a civil ellenállásé és az erkölcsi megújulásé.
Nyitókép: Alessio Paduano / AFP