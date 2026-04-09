Kit érdekel igazából, hogy négy ember épp megkerülni igyekszik a Holdat, van nekünk elég bajunk!

Ha felnézünk a csillagos égre, a legtöbbünket valami megmagyarázhatatlan érzés keríti hatalmába. Amit ilyenkor látunk, az emberi ésszel nehezen felfogható. Amikor az éjszakai eget nézzük, a múltat látjuk, a csillagok évezredekkel vagy évmilliókkal ezelőtti fényét. A múltat látjuk, de egyúttal a jövőt is, mert ez az univerzumra vonatkozó múlhatatlan kíváncsiság végső soron arra sarkallja az emberiséget – vagy legalábbis az emberiség egy részét –, hogy egyszer majd útnak induljon a Földről, valahogy úgy, ahogy a tengerészek vágtak neki annak idején az ismeretlen óceánoknak. Kolumbusz vagy Vasco da Gama se tudta igazán, hová indul. Csak a végtelen látóhatár volt előttünk, és a fejükben homályos elképzelések.

A modern technológia ma már nagyon nehezen követhető fejlődésének ellenére jelenleg az űrkutatás kőkorszakában tartózkodunk, illetve annak egy határpontján, ennek a kőkorszaknak a legvégén.

Minden jel szerint a belátható jövőben szintlépés következik, ha nem is a mi életünkben, de a gyerekeinkében valószínűleg, az unokáinkéban pedig biztosan.

Ők olyasmiket fognak látni, amikről mi nem is álmodhatunk. És ezt nem valamiféle bamba naivitás mondatja velem, hanem az utóbbi évtizedek több mint látványos eredményei az űrkutatás területén. És ez még csak az út legeleje.

Mondhatnánk erre, részben jogosan, hogy ettől nem lesz olcsóbb a kenyér, ettől nem szűnnek meg a háborúk, és nem szűnik meg a Föld ökoszisztémájának módszeres pusztítása sem. Hogy mire jó ez az egész, ha közben itt tönkremegy minden. Fontos kérdések ezek, de válaszaink nem igazán vannak.