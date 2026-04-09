mars artemis artemis ii irán hold föld

Kit érdekel igazából, hogy négy ember épp megkerülni igyekszik a Holdat, van nekünk elég bajunk!

2026. április 09. 09:06

Az ember drámai, súlyos belső ellentmondásokkal terhelt lény. Egyfelől ostobán rombol, másfelől a végtelent vizslatja.

Győrffy Ákos
Magyar idő szerint április 2-án éjjel fél egykor startolt a floridai Kennedy Űrközpontból az Artemis II küldetés, amely fél évszázad elteltével ismét embert juttat a Hold közelébe. Egyelőre nem a Holdra, mert a négy űrhajós „csak” megkerüli az égitestet, és közben mindenfélét vizsgál, kipróbál, előkészítve a 2028-ra tervezett holdra szállást. 

A maga nemében történelmi esemény ez, még akkor is, ha úgy látszik, hogy most sokkal fontosabb dolgok történnek a világban és Magyarországon is. Ukrajnában és Iránban háború tombol, globális energiaválság van kibontakozóban, zajlik egy egyelőre homályos, nagy átrendeződés – és mindehhez itt van nekünk még a választások előtti pokol is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Kit érdekel igazából, hogy négy ember épp megkerülni igyekszik a Holdat, van nekünk elég bajunk!

Az igaz, hogy van nekünk elég bajunk – és másoknak még sokkal több –, de ebben a nagy búsongásban, panaszáradatban talán nem árt, ha megállunk egy pillanatra ennél az eseménynél. A küldetés elsődleges célja, hogy előkészítse a holdra szállást, aminek viszont már távlatosabb céljai vannak. Az ugyanis, hogy egy állandó bázist hozzanak létre a Hold déli pólusának közelében, egy olyan, folyamatosan lakható objektumot, amely későbbi expedíciók kiindulópontja is lehet akár. A Holdról számos okból jóval egyszerűbb eljutni például a Marsra; ez egyelőre sci-fiszerű vállalkozásnak tűnik, pedig korántsem az. De nem szeretnék erről itt tovább okoskodni, nem értek sem a holdra szálláshoz, sem az űrhajókhoz, sem ahhoz a tudományhoz és technológiához, amely mindezek alapja. Én itt csak merengek és megpróbálom a magam módján megfogalmazni, hogy miért tarthatjuk az Artemis II küldetését történelmi léptékűnek.

Az emberiség hiába juttatta magát már kilátástalannak tűnő helyzetbe, hiába szennyezi folyamatosan az óceánokat és a levegőt, hiába háborúzik folyton itt-ott, az univerzumra vonatkozó érdeklődése mindeközben töretlenül megmaradt.

Ha felnézünk a csillagos égre, a legtöbbünket valami megmagyarázhatatlan érzés keríti hatalmába. Amit ilyenkor látunk, az emberi ésszel nehezen felfogható. Amikor az éjszakai eget nézzük, a múltat látjuk, a csillagok évezredekkel vagy évmilliókkal ezelőtti fényét. A múltat látjuk, de egyúttal a jövőt is, mert ez az univerzumra vonatkozó múlhatatlan kíváncsiság végső soron arra sarkallja az emberiséget – vagy legalábbis az emberiség egy részét –, hogy egyszer majd útnak induljon a Földről, valahogy úgy, ahogy a tengerészek vágtak neki annak idején az ismeretlen óceánoknak. Kolumbusz vagy Vasco da Gama se tudta igazán, hová indul. Csak a végtelen látóhatár volt előttünk, és a fejükben homályos elképzelések. 

A modern technológia ma már nagyon nehezen követhető fejlődésének ellenére jelenleg az űrkutatás kőkorszakában tartózkodunk, illetve annak egy határpontján, ennek a kőkorszaknak a legvégén.

Minden jel szerint a belátható jövőben szintlépés következik, ha nem is a mi életünkben, de a gyerekeinkében valószínűleg, az unokáinkéban pedig biztosan.

Ők olyasmiket fognak látni, amikről mi nem is álmodhatunk. És ezt nem valamiféle bamba naivitás mondatja velem, hanem az utóbbi évtizedek több mint látványos eredményei az űrkutatás területén. És ez még csak az út legeleje.

Mondhatnánk erre, részben jogosan, hogy ettől nem lesz olcsóbb a kenyér, ettől nem szűnnek meg a háborúk, és nem szűnik meg a Föld ökoszisztémájának módszeres pusztítása sem. Hogy mire jó ez az egész, ha közben itt tönkremegy minden. Fontos kérdések ezek, de válaszaink nem igazán vannak.

Az ember drámai, súlyos belső ellentmondásokkal terhelt lény. Egyfelől ostobán rombol, másfelől a végtelent vizslatja. Egyfelől feléget maga mögött és maga körül mindent, másfelől folyamatosan új horizontokat keres. Minden jel szerint ez az ellentmondása nem javítható, nem hozható egyensúlyba. Ami tragikus – úgy tűnik, így vagyunk összerakva.

Nagyon is könnyen elképzelhető, hogy a távoli jövőben az emberiség – vagy az emberiség egy csoportja – miután lakhatatlanná tette, kénytelen lesz elhagyni a Földet, hogy új otthont keressen magának.

Számtalan filmben tűnnek fel hasonló jövőképek, nem alaptalanul.

Egyelőre mindez nem megvalósítható, mert ahogy a kiváló csillagász, Kiss László szokta mondogatni: a csillagközi tér számunkra olyan szakadék, amelyen nem tudunk átkelni. A Naprendszeren belüli távolságok leküzdése is egyelőre leginkább pőre gépekkel lehetséges. De az Artemis II mostani küldetése arról is szól, hogy előkészítjük a terepet ehhez a csillagközi térbe való kilépéshez. Amihez jó utat kívánok az ükunokáinknak. Mi addig némi szerencsével megleszünk itt valahogy.

Nyitókép: JIM WATSON / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sersem
2026. április 09. 10:43
A nagy kamu utazás. Tele van a net videókkal, fényképekkel.
neszteklipschik
2026. április 09. 10:43
neszteklipschik
2026. április 09. 10:43 Szerkesztve
Hold bázis lesz a következő 30 évben, Mars bázis nem. Költséges, értelmetlen. Emberes Mars utazás se lesz szerintem, mert ahhoz Mars-bázis kellene. Robotizált Mars bázis csak robotoknak, amiket MI vezérel és nem a Földről távirányítanak, az lehetséges. Sőt, az bárhol lehetséges a Naprendszerben akár bázissal (pl. gázbolygók holdjain), akár csak keringő űrállomással, mint "bázissal". Az ember túl sérülékeny a bolygóközi utazáshoz, túl sokba kerül, túl bonyolult és az embernek van egy olyan "rossz" tulajdonsága, hogy előbb-utóbb haza akar térni, ami nagy probléma. (már hogy a visszajuttatás a Földre). Persze ha olyan technológiákat fejlesztünk ki a jövőben, ami "meggörbíti a teret", akkor mindez megváltozhat és akkor tényleg a "csillagos ég" a határ...
Picnic Niki
•••
2026. április 09. 10:10 Szerkesztve
Gondolom, ő a legtöbbet dolgozó kormánytag Dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos "több mint 40 magyar űripari piaci szereplő," van olyan cég, amely egy űrműszernek a mutatóját készíti? :D
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!