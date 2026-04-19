Leó pápa szerint nem is Trumpot akarta kritizálni

A pápa azokat a vezetőket bírálta, akik „szemet hunynak afelett, hogy milliárdokat költenek gyilkolásra és pusztításra”, miközben a gyógyításhoz, oktatáshoz és helyreállításhoz szükséges erőforrások nincsenek meg.
Éles nézeteltérés alakult ki a héten Donald Trump amerikai elnök és Leó pápa között, miután a vallási vezető afrikai körútjának egyik állomásán arról beszélt, hogy vannak olyan vezetők, akik „szemet hunynak afelett, hogy milliárdokat költenek gyilkolásra és pusztításra”, miközben a gyógyításhoz, oktatáshoz és helyreállításhoz szükséges erőforrások sehol sincsenek.
A háború urai úgy tesznek, mintha nem tudnák: rombolni egy pillanat műve, de az újjáépítéshez gyakran egy élet is kevés”
– fogalmazott.
A kijelentéseket egyesek Trumpra tett utalásként értelmezték, az amerikai elnök később azt mondta: „A pápa azt mond, amit akar, én pedig azt akarom, hogy azt mondja, amit akar, de nekem jogom van nem egyetérteni.” Trump arról is beszélt, hogy szerinte az amúgy amerikai Leó pápa külpolitikája szörnyű, a bűnözés kérdésében pedig gyenge.
Leó pápa a minap elmondta, a nagy port kavart beszédét már két héttel korábban megírta, „jóval azelőtt, hogy az elnök bármit is mondott volna rólam”.
Mégis úgy tálalták, mintha ismét vitába akarnék szállni az elnökkel, ami egyáltalán nem áll érdekemben”
– nyilatkozta szombaton újságíróknak egy Angolába tartó repülőgép fedélzetén.
Hétfőn Trump éles kritikát intézett az első amerikai pápa ellen – aki nyíltan kritizálta az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletet. Az egyházfő szerint egy „pontatlan narratíva” alakult ki, hivatkozva a Trump megjegyzései által létrehozott „politikai helyzetre”.
