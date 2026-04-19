háború vance jd vance leó pápa donald trump

Leó pápa szerint nem is Trumpot akarta kritizálni

2026. április 19. 18:07

A pápa azokat a vezetőket bírálta, akik „szemet hunynak afelett, hogy milliárdokat költenek gyilkolásra és pusztításra”, miközben a gyógyításhoz, oktatáshoz és helyreállításhoz szükséges erőforrások nincsenek meg.

2026. április 19. 18:07
null

Éles nézeteltérés alakult ki a héten Donald Trump amerikai elnök és Leó pápa között, miután a vallási vezető afrikai körútjának egyik állomásán arról beszélt, hogy vannak olyan vezetők, akik „szemet hunynak afelett, hogy milliárdokat költenek gyilkolásra és pusztításra”, miközben a gyógyításhoz, oktatáshoz és helyreállításhoz szükséges erőforrások sehol sincsenek.

A háború urai úgy tesznek, mintha nem tudnák: rombolni egy pillanat műve, de az újjáépítéshez gyakran egy élet is kevés”

 – fogalmazott.

A kijelentéseket egyesek Trumpra tett utalásként értelmezték, az amerikai elnök később azt mondta: „A pápa azt mond, amit akar, én pedig azt akarom, hogy azt mondja, amit akar, de nekem jogom van nem egyetérteni.” Trump arról is beszélt, hogy szerinte az amúgy amerikai Leó pápa külpolitikája szörnyű, a bűnözés kérdésében pedig gyenge. 

Leó pápa a minap elmondta, a nagy port kavart beszédét már két héttel korábban megírta, „jóval azelőtt, hogy az elnök bármit is mondott volna rólam”.

Mégis úgy tálalták, mintha ismét vitába akarnék szállni az elnökkel, ami egyáltalán nem áll érdekemben” 

– nyilatkozta szombaton újságíróknak egy Angolába tartó repülőgép fedélzetén.

Hétfőn Trump éles kritikát intézett az első amerikai pápa ellen – aki nyíltan kritizálta az Irán elleni amerikai-izraeli hadműveletet. Az egyházfő szerint egy „pontatlan narratíva” alakult ki, hivatkozva a Trump megjegyzései által létrehozott „politikai helyzetre”.

Nyitókép: Tiziana FABI / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Smisla
•••
2026. április 19. 18:30 Szerkesztve
Ha így van, ezt a válaszát a Pápa közvetlenül Trump üzenete után is elmondhatta volna, talán hitelesebb lett volna. Trump politikus, a Pápa pedig az egyik vallás első embere. Egyiknek sem kellene a másik gondolatait kritizálni, hacsak nem közvetlenül neki szólnak azok. A pápai üzenetek hatásosabbak lennének, ha például erős kritikaként Zelenszkijnek is címzett volna néhányat. Nem emlékszem, hogy erre sor került volna, viszont a rezidenciáján fogadta.... miért? Az ukrán patkány milliárdokat "éget el", miközben az országa romokban, a népe szenved és pusztul. Esze ágában sincs a béke irányába mozdulni, holott ezt a háborút ó provokálta ki, és egy időben született megállapodást felrúgott, hogy a gyilkolást folytathassa. Irán sem különb nála, még az USA támadása előtt saját állampolgárai közül tízezreket öletett meg szintén egy vallási vezető. A pápa üzenetében valóban nem feltétlenül az USA jelenlegi elnökének kellett lenni a címzettnek..
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 19. 18:30
Majd megbeszélik egymással Epstein szigetén.
MiHazank2030
2026. április 19. 18:26
Leó pápa a Sátán földi helytartója. Ursula von der Leyen pedig a Fenevad a Jelenések könyvéből.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!