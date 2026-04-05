A béke erejét hirdette XVI. Leó pápa húsvétvasárnapi beszédében

„Hallattassuk meg a béke iránti, szívből szóló kiáltást!” – mondta XIV. Leó pápa, aki vasárnap délelőtt a Szent Péter téri szabadtéri oltárnál mutatott be misét, majd délben a bazilika központi lodzsájáról olvasta fel olasz nyelvű húsvéti beszédét.

Tavalyi megválasztása óta ez volt az első húsvéti üzenete, amelyben elődeitől eltérve nem sorolta fel a világ háborús övezeteit. A béke erejéről szólt hangoztatva, hogy az az erő, amellyel Krisztus feltámadt, teljesen erőszakmentes.