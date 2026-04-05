Mélypontból a magasba: feltámadt Krisztus! Ezt ünnepeljük húsvétvasárnap is

Nagyszombaton a vigília-szertartás a tűzszenteléssel kezdődik. A jeruzsálemi Szent Sír-bazilikában a tűz a Szent Sírban bukkan fel, és – mint Rod Dreher

is beszámol róla Megélni a csodát című kötetében – hideg, csak pár perc után forrósodik fel. A szertartás résztvevői ezt a hideg tüzet adják tovább

egymásnak.

Húsvét a legnagyobb keresztény ünnep, amely nélkül az egész kereszténységnek nincs értelme. Ha Krisztus, a második isteni személy nem halt meg értünk és támadt fel úgy, hogy ezzel a Szentháromság átélje az emberi mivoltot, akkor balgák vagyunk, mint arra Szent Pál figyelmeztet. De hát a kereszténység mellett racionálisan is lehet érvelni, illetve csodák garmadája igazolja, így a húsvét „értelmes” is.

Az ortodox hitű Richard Swinburne oxfordi teológus The Resurrection of God Incarnate (a megtestesült Isten feltámadása) című kötetében úgy érvel, „a rendelkezésre álló bizonyítékok igencsak valószínűvé teszik, hogy Jézus a megtestesült Isten volt, aki feltámadt a halálból”, ennek valószínűsége 97 százalék körül van. Érvelése Thomas Bayes tételének alkalmazásán alapul, és a könyv nagy része az e tételben használt valószínűségi értékek alátámasztása. Swinburne kifejti, hogy milyen bizonyítékokat várnánk, ha Jézus megtestesült Isten lenne, majd azt állítja, hogy ezek épp azok a bizonyítékok, amiket valójában találunk. A könyv nagy része nem szigorúan vett filozófiai jellegű munka, inkább érvelés. Swinburne azzal is érvel, hogy a rendelkezésünkre álló tények szerint csak Jézus felel meg az isteni megtestesülés előzetes és utólagos követelményeinek; „a bizonyítékok azt mutatják, hogy Jézus olyan életet élt, amilyet a megtestesült Istentől elvárnánk, és azt is alátámasztják, hogy halála után feltámadt”.