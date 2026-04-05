jézus colosseum megtestesült isten szent húsvét nagyhét

Mélypontból a magasba: feltámadt Krisztus! Ezt ünnepeljük húsvétvasárnap is

2026. április 05. 11:03

A nagyheti dráma mélyre visz. Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol!

2026. április 05. 11:03
null
Szilvay Gergely
A nagyhét dráma, tele szimbólumokkal és érzelmekkel. Virágvasárnap Jézus bevonul Jeruzsálembe. Nagycsütörtökön az utolsó vacsorát ünnepeljük, a rítus alapítását – legyen szó katolikus szentmiséről, keleti szent liturgiáról vagy protestáns úrvacsoráról. Nagypéntek a mélypont: délután háromkor keresztutat járunk, hogy átéljük Krisztus szenvedését, a katolikusoknál az esti csonka misén virágvasárnap után másodszor hangzik fel énekesen a passió, Jézus szenvedéstörténete a tárgyalástól a haláláig. Aki még hazaér időben, az követheti a szentatya római keresztútját a Colosseumban. Nagyszombaton csönd van, ez a nyugalom napja, meglátogatjuk a szentsírt. Este pedig virrasztás és feltámadási szertartás vár minket, hogy a mélypontból a magasba kerüljünk:

feltámadt Krisztus! Ezt ünnepeljük húsvétvasárnap is.

Nagyszombaton a vigília-szertartás a tűzszenteléssel kezdődik. A jeruzsálemi Szent Sír-bazilikában a tűz a Szent Sírban bukkan fel, és – mint Rod Dreher
is beszámol róla Megélni a csodát című kötetében – hideg, csak pár perc után forrósodik fel. A szertartás résztvevői ezt a hideg tüzet adják tovább 
egymásnak.

Húsvét a legnagyobb keresztény ünnep, amely nélkül az egész kereszténységnek nincs értelme. Ha Krisztus, a második isteni személy nem halt meg értünk és támadt fel úgy, hogy ezzel a Szentháromság átélje az emberi mivoltot, akkor balgák vagyunk, mint arra Szent Pál figyelmeztet. De hát a kereszténység mellett racionálisan is lehet érvelni, illetve csodák garmadája igazolja, így a húsvét „értelmes” is.

Az ortodox hitű Richard Swinburne oxfordi teológus The Resurrection of God Incarnate (a megtestesült Isten feltámadása) című kötetében úgy érvel, „a rendelkezésre álló bizonyítékok igencsak valószínűvé teszik, hogy Jézus a megtestesült Isten volt, aki feltámadt a halálból”, ennek valószínűsége 97 százalék körül van. Érvelése Thomas Bayes tételének alkalmazásán alapul, és a könyv nagy része az e tételben használt valószínűségi értékek alátámasztása. Swinburne kifejti, hogy milyen bizonyítékokat várnánk, ha Jézus megtestesült Isten lenne, majd azt állítja, hogy ezek épp azok a bizonyítékok, amiket valójában találunk. A könyv nagy része nem szigorúan vett filozófiai jellegű munka, inkább érvelés. Swinburne azzal is érvel, hogy a rendelkezésünkre álló tények szerint csak Jézus felel meg az isteni megtestesülés előzetes és utólagos követelményeinek; „a bizonyítékok azt mutatják, hogy Jézus olyan életet élt, amilyet a megtestesült Istentől elvárnánk, és azt is alátámasztják, hogy halála után feltámadt”.

A locsolás, amely pogány maradvány és termékenységszimbólum, csak másodlagos, de persze a néphagyományban és nemzeti mivoltunkban fontos szokás. Valahol szép, hogy a termékenység az isteni önfeláldozáshoz kötődik időben.

A nagyheti dráma mélyre visz. 

Elég nyomasztó a keresztúton elmondani tizennégyszer, hogy „imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot”. De aztán a feltámadási szertartás kitörő öröme ellensúlyozza ezt: „Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!” 

Krisztus győz, Krisztus uralkodik, Krisztus parancsol!

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
socialismo-e-muerte
2026. április 05. 11:57
Akkor, hogy is van? "Keresztre feszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a holtak közül." Az ókorban a Római világban virradatkor kezdődött a nap. Dél akkor volt amikor a legmagasabban volt a Nap az égen. "Jézus, emlékezz meg rólam, amikor országodba jutsz! Ő így felelt: – Bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Már majdnem dél volt. Sötétség lett az egész földön délután három óráig, mert a nap elhomályosodott." Lk 23,42-45 A Nagypéntek az első nap, a következő nap virradatkor kezdődött, ez már szombat a második nap és a 3 nap vasárnap virradat. A Hitvallásban az "alászállt a poklokra" kicsit helytelen fordítás, mert az eredeti latin szerint "descendit ad inferos" - leereszkedett az alvilágba. A Seolba. A Paradicsom tehát az alvilágban van, ahol az igazak várják a feltámadást, másfelől meg a "Tisztítótűz", mert nincs pokol a feltámadásig, az utolsó itéletig (Mt 25,31-46).
ittésmost
2026. április 05. 11:38
Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
