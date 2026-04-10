Zelenszkij történelmi bejelentést tett: négy év után először hallgatnak el a fegyverek Ukrajnában

Drámai bejelentést tett húsvét alkalmából be az orosz elnök – az ukránok is követhetik a példáját
Három napig elhallgatnak a fegyverek Ukrajnában.
Oroszország után Ukrajna is elrendelte a húsvéti tűzszünetet.
Ukrajna is elrendelte a húsvéti tűzszünetet – jelentette be az ukrán elnök a Telegramon . Volodimir Zelenszkij közlése nem sokkal azt követően érkezett, hogy a Kreml az ortodox húsvét alkalmából 32 órás fegyvernyugvást hirdetett.
„Ukrajna többször is jelezte, hogy kész a kölcsönös lépésekre.
Javasoltuk a tűzszünetet az idei húsvéti ünnepek alatt, és ennek megfelelően fogunk eljárni”
– írta Zelenszkij a Telegramon.
Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy a lakosságnak békés, fenyegetésektől mentes ünnepre van szüksége, és valódi előrelépést sürgetett a béke irányába. Egyúttal arra is utalt, hogy Oroszország előtt adott a lehetőség: a húsvéti időszakot követően se térjen vissza a támadásokhoz.
„Az embereknek szükségük van egy fenyegetések nélküli húsvétra és a béke felé tett valódi lépésekre, Oroszországnak pedig lehetősége van arra, hogy húsvét után se térjen vissza a támadásokhoz” – fogalmazott az ukrán elnök.
Ezt is ajánljuk a témában
(MTI)
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Pénteken egész nap érvényes, áramellátást érintő korlátozásokat vezetnek be Ukrajna teljes területén.
Túl messzire merészkedtek Ukrajna érdekében.
Teljes kudarcot vallott az ukrán elnök.