tűzszünet Zelenszkij orosz-ukrán háború húsvét

Zelenszkij történelmi bejelentést tett: négy év után először hallgatnak el a fegyverek Ukrajnában

2026. április 10. 07:55

Oroszország után Ukrajna is elrendelte a húsvéti tűzszünetet.

Ukrajna is elrendelte a húsvéti tűzszünetet – jelentette be az ukrán elnök a Telegramon . Volodimir Zelenszkij közlése nem sokkal azt követően érkezett, hogy a Kreml az ortodox húsvét alkalmából 32 órás fegyvernyugvást hirdetett.

„Ukrajna többször is jelezte, hogy kész a kölcsönös lépésekre. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Javasoltuk a tűzszünetet az idei húsvéti ünnepek alatt, és ennek megfelelően fogunk eljárni” 

– írta Zelenszkij a Telegramon.

Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy a lakosságnak békés, fenyegetésektől mentes ünnepre van szüksége, és valódi előrelépést sürgetett a béke irányába. Egyúttal arra is utalt, hogy Oroszország előtt adott a lehetőség: a húsvéti időszakot követően se térjen vissza a támadásokhoz.

„Az embereknek szükségük van egy fenyegetések nélküli húsvétra és a béke felé tett valódi lépésekre, Oroszországnak pedig lehetősége van arra, hogy húsvét után se térjen vissza a támadásokhoz” – fogalmazott az ukrán elnök.

(MTI)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
cutcopy
2026. április 10. 09:21
"Oroszországnak pedig lehetősége van arra, hogy húsvét után se térjen vissza a támadásokhoz” – fogalmazott az ukrán elnök" Akkor ott lesz az új határ ahol a frontvonal..
balbako_
2026. április 10. 08:53
Zelenszki egy erőszakos, drogos, bunkó állat a diplomáciáról fingja sincs ezzel haragította magára Trump elnököt, és hülyét csinál az EU vezéreiből. Mostanra drog hatása alatt, vagy anélkül pofátlanul utasítgatja Európát, zsarolja, fenyegeti Magyarországot, az ország vezetőjét és családját, ügynököket toboroz és küld egy EU tagállam választásának meghekkelésére és a választás eredményének erőszakos megváltoztatásához, minden jogszabályt felrúgva országunk energiabiztonságát veszélyezteti, nyíltan korrumpálja a magyar ellenzéket és az EU vezetőit. Hát ez már egy kicsit az amúgy ugyanolyan gátlástalan EU vezetőknek is kínos! Pláne úgy, hogy a magyar kormány végig a nemzetközi jog és demokratikus szabályok mezsgyéjéről egy másodpercre sem tért le.
kir2vik
2026. április 10. 08:38
"Az ukrán államfő hangsúlyozta, hogy a lakosságnak békés, fenyegetésektől mentes ünnepre van szüksége" Ünnepre..., b+, a szétlőtt koldus országban.
Dixtroy
2026. április 10. 08:14
Csak úgy spriccel a könny a szememből a meghatottságtól. Kössél békét zöld manó!
