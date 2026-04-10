háború tűzszünet orosz-ukrán háború

Drámai bejelentést tett húsvét alkalmából be az orosz elnök – az ukránok is követhetik a példáját

2026. április 10. 06:09

Három napig elhallgatnak a fegyverek Ukrajnában.

Tűzszünetet jelentett be az ortodox húsvét alkalmából közép-európai idő szerint szombat 15 órától vasárnap nap végéig Vlagyimir Putyin orosz elnök – közölte a Kreml sajtószolgálata csütörtök este.

„Az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erőinek legfőbb főparancsnoka döntése értelmében a közeledő pravoszláv (ortodox) Húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én (moszkvai idő szerint) 16 órától április 12-én a nap végéig fegyverszünet hirdettetik ki” – állt a közleményben.

Abból indulunk ki, hogy az ukrán fél követi az Oroszországi Föderáció példáját”

– írták a dokumentumban. A Kreml szerint Andrej Belouszov védelmi miniszter és Valerij Geraszimov vezérkari főnök utasítást kapott, hogy a húsvéti tűzszünet idejére minden fronton szüntesse be a harci cselekményeket, ugyanakkor álljon készen arra, hogy elejét vegye az ellenség bármilyen provokációjának és agresszív lépésének. 

Oroszország tavaly is háromnapos tűzszünetet hirdetett ki az ortodox húsvét idején.

(MTI)

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság-kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép forrása: MAXIM SHIPENKOV / POOL / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ronin
2026. április 10. 06:58
Komolyan nem értem. Itt is kétbites "újságírók" dolgoznak? A cikk lead-jében a következő olvasható: "Három napig elhallgatnak a fegyverek Ukrajnában." Lejjebb a cikkben leírják, hogy "Húsvét ünnepe alkalmából 2026. április 11-én (moszkvai idő szerint) 16 órától április 12-én a nap végéig". Ha jól számolom, az pontosan 32 óra. A három nap, az pedig 72 óra. Tehát 40 órával kevesebb, mint három nap, más szóval kevesebb, mint a fele. Jó reggelt kívánok!
Dixtroy
•••
2026. április 10. 06:55 Szerkesztve
"Drámai bejelentést tett húsvét alkalmából be az orosz elnök" Hova? Vagy kinek tette be?
orokkuruc-2
2026. április 10. 06:50
Vajon melyik lesz az, amelyik megszegi és a másikra fogja?
ittésmost
2026. április 10. 06:23
Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!