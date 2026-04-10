„G*ci nagy háború lesz” – avagy a Magyar Péter-stratégia saját farkába harap

Magyar Péter 2.0 valójában Magyar Péter 1.0-val ért egyet. Úgy látja a világot, ahogyan az általa valójában istenített Orbán Viktor, nem úgy, ahogy a saját szavazóbázisa. Ezért nem mond semmi érdemlegeset az Orbán elleni üres hergelésen, a vérszemet kapott kormányváltó szavazók hipnotizálásán kívül. Ezért kerül minden kényes és érdemi témát, pláne azokat, amelyekkel kapcsolatban egyértelműen tapintható uniós elvárás van. (Tudja valaki, Magyar Péter alatt mennyi lenne az áfa? Mennyi lenne az szja? Lenne-e orosz energia 2027 után, és ha nem, akkor miből lenne rezsicsökkentés? Melyik családtámogatás maradna és melyik menne? Mi lenne a viszonyunk az ukrajnai háborúhoz?)

Ezért tesz fel minden zsetont az esélyességmenedzsmentre, a kamu közvélemény-kutatásokra, a kamuprofilok áradására, a tiszás véleményterrorra, az államszervezetben dolgozó sértett emberek dühére, az Iránba magyar katonákat kérő JD Vance-ről szóló Grimm-meséhez hasonló totális dezinformációra.

És csupán néhány őszinte pillanatban, nagyszerűen kiválasztott és kitűnően megbecsült barátnői előtt csúszik ki néha a száján pár mondat arról, hogy valójában hogy látja a világot. Úgy, ahogy Orbán, mert úgy is van. Erről szól a „g*ci nagy háború lesz”: arról, hogy a Magyar Péter-stratégia a saját farkába harap. A kampány végére csak kiderült, hogy a magyar ellenzék vezetője alapvetően nem ért egyet saját magával, és az ellenzéki szavazók körében kikutatott hazugságot mondja a saját véleménye helyett. Miért hinné el agysejtekkel bíró ember neki azt, amit ő maga sem hisz el?

Ettől még a szektája rá fog szavazni, mert már belelátott ezer mindent, ami amúgy nem ő.

A lovagot, aki fehér csillámpónin visszaviszi Magyarországot az univerzális jó felé haladó európai fősodorba. A hőst, aki felszámolja a korrupciót, és svájci szintre emeli a közszolgáltatások színvonalát egy tizedszázalék adóemelés nélkül, sőt: adócsökkentéssel. A pluralizmus újrateremtőjét, a politikai erkölcs letéteményesét, az elszámoltatót, a rendbetevőt, a jót, a szépet. Ezeken az embereken már nem lehet segíteni; ők üvöltözni fognak mindenki mással a Facebookon meg a köztereken, és el fogják vasárnap lopkodni a nagyanyjuk személyijét, meg le fogják tagadni a mozgóurnával kopogtató szavazóbiztosoknak, hogy a fideszes rokonuk itthon van. Ők most a józan ész, a higgadt, demokratikus érvelés és a tények számára nem hozzáférhetők.