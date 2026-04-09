Hahó, konzervatív családban felnőtt rendszerváltásvágyó fiatal! Volna itt egy „challenge”

Viszonylag sok betű következik, de ha nem olvasod el, azzal automatikusan igazat adsz a fideszes boomereknek, akik szerint „ezek a mai fiatalok” már csak a lebutított, előre megrágott tőmondatos üzeneteket és a pár másodperces Tiktok-videókat bírják agyilag befogadni. Ugye, hogy ez nem igaz?

Egy. Azt mondod, azért szavaznál a Tiszára, mert a Fidesz felett eljárt az idő, friss erő kell. Oké. A kedvenc tanáraid mind pályakezdők voltak vajon? Ha nem, hanem akadt köztük 50, sőt 60 pluszos jó arc is: jól jártál volna azzal, ha mire téged tanított volna, elzavarták volna, mondván, már marha uncsi a feje? S ha bonyolult módon eltörik a karod, kivel műttetnéd meg?

Az Európa-szerte ismert szigorú főorvossal-e, aki idiótának nevezi egy csomó kollégáját, vagy egy olyan kezdő orvossal, aki a konzíliumok 98,1 százalékáról hiányzik, viszont intenzíven fenyeget és oktat ki betegeket?

A mai geopolitikai helyzetben, amelyről az „éjjáj” is azt írja, hogy „rendkívül összetett és feszült, amelyet több, egymást átfedő válság határoz meg” („Európa a világ beteg emberévé vált”, „Közép-Európa frontvonal” – sorolja például), egyik oldalon áll a 47 éves Szijjártó Péter, aki efféle konkrétumokkal válaszol a vele nem baráti CNN előre nem egyeztetett kérdéseire Ukrajnáról, háborúról, kereskedelemről, EU-ról és Pride-ról – a másik oldalon pedig kihívója, az 51 éves Orbán Anita, aki előző munkahelyén, tavaly ősszel egy előre egyeztetett PR-interjúban olyanokat felelt, hogy munkájának legnehezebb része egy PowerPoint-prezentáció elkészítése, 2026-2027-re pedig célja, hogy sok időt töltsön a családjával. Ettől persze hathat számodra frissebbnek és üdébbnek akár egy multicég két lábon járó bullsh*tgenerátora is, mint a külföldi tárgyalásai előtt hajnalban félmaratont futó jelenlegi külügyminiszter, de