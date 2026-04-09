Hahó, konzervatív családban felnőtt rendszerváltásvágyó fiatal! Volna itt egy „challenge”

Kollár Kinga szomorkodhat, szegény: így „pusztult” az egészségügy az elmúlt egy hónapban
Közben az országban, ahol nyaralója van, a nénik hajnalban már sorban állnak a következő három hónap háziorvosi időpontjaiért. Francesca Rivafinoli írása.
Kábé soha nem jártál még itt, a Mandiner oldalán, ugye? Még egyszer se hozott ide az algoritmus? Fura ez: az egyetemi szakodat/autódat/műkörmödet/tetkódat gondos utánajárással, a széles nemzetközi kínálat feltérképezésével választod ki –
ezzel szemben a politikai véleményalkotásnál, a hazád vezetőinek megválasztásánál mintha engednéd, hogy a Facebook/Tiktok tereljen.
Eszedbe jutna a Facebook alapján pályát választani? Egy olyan szlogenre, hogy „Árad a Pázmány”, oda jelentkezni? Naná, hogy nem, óvatosabb vagy te ennél. De ha az ország másik felére elutaztál az egyetemi nyílt napra, akkor nem az-e természetes, hogy a különböző nézőpontokat is saját magad mérlegeled? És utána az alapján döntesz, akár az egyik, akár a másik mellett?
Ezért volna itt egy „cselendzs” (boomerül „kihívás”): az alábbiakban felvetek pár kérdést a négy fő érveddel kapcsolatban; be is linkelem mindenhez a forrást, hogy ellenőrizhesd a valóságtartalmukat.
Hány felvetésemre tudsz érdemi választ adni? Ha szinte mindegyikre, akkor meghajtom fejemet, és elismerem: átgondoltan vágysz a neked eddig érdemben soha meg nem adatott balliberális világra, amihez jogod is van, ahogyan egy Auschwitz-túlélő dédunokájának se tilos antiszemitákra voksolnia.
Viszonylag sok betű következik, de ha nem olvasod el, azzal automatikusan igazat adsz a fideszes boomereknek, akik szerint „ezek a mai fiatalok” már csak a lebutított, előre megrágott tőmondatos üzeneteket és a pár másodperces Tiktok-videókat bírják agyilag befogadni. Ugye, hogy ez nem igaz?
Egy. Azt mondod, azért szavaznál a Tiszára, mert a Fidesz felett eljárt az idő, friss erő kell. Oké. A kedvenc tanáraid mind pályakezdők voltak vajon? Ha nem, hanem akadt köztük 50, sőt 60 pluszos jó arc is: jól jártál volna azzal, ha mire téged tanított volna, elzavarták volna, mondván, már marha uncsi a feje? S ha bonyolult módon eltörik a karod, kivel műttetnéd meg?
Az Európa-szerte ismert szigorú főorvossal-e, aki idiótának nevezi egy csomó kollégáját, vagy egy olyan kezdő orvossal, aki a konzíliumok 98,1 százalékáról hiányzik, viszont intenzíven fenyeget és oktat ki betegeket?
A mai geopolitikai helyzetben, amelyről az „éjjáj” is azt írja, hogy „rendkívül összetett és feszült, amelyet több, egymást átfedő válság határoz meg” („Európa a világ beteg emberévé vált”, „Közép-Európa frontvonal” – sorolja például), egyik oldalon áll a 47 éves Szijjártó Péter, aki efféle konkrétumokkal válaszol a vele nem baráti CNN előre nem egyeztetett kérdéseire Ukrajnáról, háborúról, kereskedelemről, EU-ról és Pride-ról – a másik oldalon pedig kihívója, az 51 éves Orbán Anita, aki előző munkahelyén, tavaly ősszel egy előre egyeztetett PR-interjúban olyanokat felelt, hogy munkájának legnehezebb része egy PowerPoint-prezentáció elkészítése, 2026-2027-re pedig célja, hogy sok időt töltsön a családjával. Ettől persze hathat számodra frissebbnek és üdébbnek akár egy multicég két lábon járó bullsh*tgenerátora is, mint a külföldi tárgyalásai előtt hajnalban félmaratont futó jelenlegi külügyminiszter, de
mi a három legfontosabb érved Orbán Anita mellett? Mikkel győzött meg?
Kettő. Azt mondod, azért szavaznál a Tiszára, mert rossz az oktatás/egyészségügy (nyilván nem pontos az idézet, te erősebb jelzőt használtál). Tiszta sor. Milyen konkrét rossz élményed volt eddig az egészségügyben? És milyen konkrétumok alapján véled úgy, hogy a Tiszától ezek a problémák enyhülnének? A Kulja–Takács vita győzött meg? Magyarországon uniós átlag alatti azok aránya, akik (például a várólisták miatt) nem kapják meg a szükséges egészségügyi ellátást – ennek fényében mi az, ami miatt szerinted biztos, hogy egy tiszás vezetés csak javítani tudna a helyzeten, rontani nem?
Az oktatás területén is bőven akad kritizálnivaló, egyetértünk – de ha a holland és a magyar kormány nagyjából egyidejűleg szüntette be az iskolai mobilhasználatot, akkor állíthatjuk-e, hogy a jelenlegi magyar oktatáspolitika lassabban reagál a változó szükségletekre, mint egy „fejlett nyugati”? Ténynek tűnik, hogy a digitális eszközök használata miatt a diákok kognitív képességei az egész nyugati világban romlani kezdtek; a skandináv országok sorra térnek vissza az analóg tankönyvekhez –
a TISZA „programja” eközben a digitális készségfejlesztésre alapozná a tantervet. Erről mondott valami megnyugtatót a TISZA oktatáspolitikusa? Egyáltalán ki az?
Továbbá ha igaz az, hogy az utóbbi 10-16 évben, tehát a Ti iskoláskorotokban az iskola nem a kritikus gondolkodásra tanított, hanem az értelmetlen magolásra, akkor mivel tudod alátámasztani azt, hogy a Te TISZA-pártiságod viszont kifejezetten a kritikus gondolkodásodból és a tájékozottságodból ered, nem pedig az eléd rakott mainstream ellenzéki vélemény kritikátlan átvételéből? Te és az összes többi hasonló fiatal vagytok a kivétel, aki mégis kritikusan gondolkodik?
Milyen kritikáid vannak a Tiszával kapcsolatban, és miért őket preferálod például a Mi Hazánkkal szemben?
Három. Azt mondod, azért szavaznál a Tiszára, mert a Fidesz súlyos hibákat követett el a gyermekvédelem területén. Oké, de akkor miért pont a Tiszára? Ha kiderülne, hogy apád titokban felvételeket készített édesanyádról és azzal zsarolta, az Neked mint gyereknek, a Te lelkednek hogy esett volna? Ha a negyvenes apád egy politikai közösség vezetőjeként hol a „hatalmas kolbászáról” készült fotóhoz kérné ismeretlenek lájkjait, hol pedig arról számolna be ország-világ előtt, hogy miközben már mással járt, hagyta, hogy az őt zsaroló egyik exe elcsábítsa egy idegen helyre, ahol bár látta, hogy drog van, mégse fordult sarkon, hanem másnap délig ott élt nemi életet „konszenzuálisan” – az hogy esne?
Szerintem zsarolható az a politikus, akit így ágyba lehet vinni – szerinted?
Hát az, ha valaki felnőttként „poénból” rendszeresen szexuális utalásokat tesz a kiskorúak által is figyelt közösségi oldalán, normalizálva a „kolbászmutogatást”, az kedvez a pedofiloknak vagy sem?
Magyar Péter 2021-ben, amely évben egy jelentés feltárta a gyermekvédelem problémáit, egy interjúban azt állította: „soha ilyen jó nem volt fiatalnak lenni Magyarországon, talán az Európai Unióban sem”. Ha ő az akkori igazságügyi miniszter jól értesült férjeként nem állt fel a havi négymilliós állásából, hanem még kifejezetten áradozott is a helyzetről, akkor miben különb e téren azoknál, akiket most, utólag bírál? Nincs a politikai palettán olyan ellenzéki, aki nála hitelesebb?
Négy. Azt mondod, azért szavaznál a Tiszára, mert „a Fidesz lop”. Oké. De azért a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását nem lopta el, ugye, amiből az a kocsi lett, amit vezetsz? Jó, meg a házszigetelésetek árát is apádnak adta az ellopás helyett, igaz-e? Hát anyád jövedelemadóját és a tiédet, amelyet be se kell fizetned, azt tán lenyúlja?
A szüleid ennyi idős korukban mennyi adót fizettek, tudod-e? Értem, hagyjuk már, az akkor volt, most meg most van. De ha rendszert akarsz váltani, akkor nem szokás előtte tájékozódni, hogy milyen más rendszerek léteznek egyáltalán?
Érted, tehát mielőtt például telefont vagy műkörmöt cserélsz, meg szoktad nézni, hogy milyen lenne az új, nem? Tapasztalatok, pro-kontra, számszerű teljesítmény, káros anyagok, ilyesmik, nem?
Persze, mindent lehetne (és kellene is!) sokkal takarékosabban és etikusabban, de Te mit olvasol ki e tekintetben a TISZA Párt gazdálkodásából? Beszednek kétmilliárdot az adófizetőktől, abból majdnem annyit fordítanak „produkciós költségekre”, mint bérekre (bő félmilliárdot). 18 millióból adományokat vesznek, tetszelegve utána a Facebookon, hogy ők mint politikusok milyen érzékenyek szociálisan – az adófizetők pénzéből, nem pedig a sajátjukból.
Pártelnökké válása óta Magyar Péter saját cégének bevétele és nyeresége megsokszorozódott – ez nem fura?
Igazad van, ez azért kicsit sok kérdés egyszerre – de ahogy egy Auschwitz-túlélő unokájától is elvárható lehet, hogy nyomós okokkal, okos meglátásokkal alátámassza, ha a lehetséges alternatívák közül pont egy antiszemita kijelentésekkel nyomuló politikusra kíván szavazni, ugyanúgy
Már csak azért is, mert valójában a Fidesz-szavazó szüleid és nagyszüleid Európa talán legsikeresebb lázadói: 16 éve eredményesen tartják távol a magyarországi hatalomtól a korrupciós botrányok jellemezte unalmas, inkompetens eurokraták mindenkori kedvenc miniszterelnök-jelöltjeit.
***
