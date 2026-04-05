Magyar Péter századszor is belehazudott a választók szemébe – sőt, már szinte nincs is olyan ügy, amiben ne hazudna

Ha Ön már biztos benne, hogy a Tisza Pártra fog szavazni, akkor ezt a cikket feltétlenül olvassa el – életmentő lehet
A 24 évvel ezelőtt kék háttér előtt fotózkodó M. P. is adócsökkentést ígért, nem rezsiemelést. Francesca Rivafinoli írása.
Apropó, látta valaki a „programjukban”, hogy csökkentenék a miniszterelnöki fizetést, ahogy azt megszavaztatták?
„A legkevesebb szavazáson Deutsch Tamás vett részt, a szavazások 33 százalékára nem tudott bemenni, vagy fáradt volt vagy más ok miatt. Nem tudom, hogy érdemes-e ilyen listavezetőre bízni a hazánkat, a TISZA Párt képviselői bizonyosan be fognak járni a munkahelyükre, és Önöket fogják képviselni”
– állította 2024. május 30-án Magyar Péter az európai parlamenti listavezetők tévévitáján.
Azt most hagyjuk is, hogy igaz volt-e a Deutsch Tamásra vonatkozó állítása, azaz hogy a fideszes képviselő „mindössze” a szavazások 67 százalékán volt jelen, és ezzel a legutolsó volt a sorban – naná, hogy nem volt igaz; a Lakmusz szerint az összes szavazás 85 százalékán ott volt, 79 százalékban pedig gombot is nyomott, amivel még a magyar képviselők között sem volt utolsó, nemhogy az egész Európai Parlamentben (az előző ciklusban a magyarok körében a legalacsonyabb jelenléti arány 81 százalékos volt);
nem is találunk magyar nevet az előző ciklus öt legkevésbé aktív európai parlamenti képviselője között sem.
De ne akadjunk most fenn ezen a rágalmazáson, Tiszát lehetne már rekeszteni a hasonlókkal.
Na de alapvetően az egész állítás egy ígéretre futott ki. Senki nem kényszerítette Magyar Pétert, hogy előrukkoljon vele, mégis egyenesen ezzel mutatkozott be a tévévitán.
Hogy ők majd „bizonyosan” be fognak járni, s képviselni fogják a magyar választópolgárokat.
Pusztuljon, aki csak 67 százalékban van jelen, mi ennél messze különbek leszünk, úgymond.
Erre itt van most ez a kis kimutatás az elmúlt félévről:
a 720 tagú Európai Parlament nyolc legritkábban bejáró képviselő közül négy magyar, mind a négy tiszás.
Magyar Péter 1,9 százalékos jelenlétet bír felmutatni, Tarr Zoltán (a tiszás EP-delegáció vezetője) a lista második leglinkebbjeként 20,9 százalékosat. Gerzsenyi Gabriella 32,6 százalékos részvétellel EU-szerte az ötödik, Kollár Kinga pedig 36,3 százalékkal nyolcadik – utóbbi két képviselő egyben a Fővárosi Közgyűlésnek is tagja, nyilvánvalóan nem bírják egy fenékkel megülni azt a két méretes lovat. (Megjegyzendő, hogy a választások után ez a helyzet még súlyosbodhat is: jelenlegi európai parlamenti és fővárosi képviselők egyaránt szerepelnek a TISZA egyéni és listás országgyűlési jelöltjei között, márpedig ha valaki átül az Országgyűlésbe, akkor a „párt” európai parlamenti és fővárosi listájának rövidsége és átfedései miatt újabb EP-képviselők kényszerülhetnek álláshalmozásra, vagy betöltetlenül maradhat egy-egy brüsszeli vagy fővárosi mandátum, listás képviselő távozása esetén ugyanis nem írható ki időközi választás).
Ha lekérdezzük a 21 magyar EP-képviselő statisztikáit, azt látjuk, hogy a kilenc legszorgosabb közül nyolc fideszes, egy pedig a Mi Hazánk képviselője.
A 92,6 százalékos jelenlétet felmutató Dömötör Csaba az 1945 szavazás közül 1801-en nyomott gombot – Magyar Péter mindösszesen 36 esetben (harminckétszer kevesebbszer, mint Deutsch Tamás). A tiszás képviselők mind ellógták a szavazások több mint felét; a közülük legaktívabb Dávid Dóra 853-szor szavazott, ami szűk 44 százalékos részvételt jelent. Az EP átlaga 82 százalék. A Fidesz és a Mi Hazánk képviselői kampány idején is képesek dolgozni, csak a Tiszának nem megy ez a multitasking?
Dávid Dórát annyira lefoglalja a fakockákkal való visszaszámlálás, hogy nem fér bele havi néhány szavazás? „Nem tudom, hogy érdemes-e ilyenekre bízni a hazánkat” – kérdezhetnénk Magyar Péterrel együtt.
Aki erre legyint, mondván, az Európai Parlament most nem fontos, az vajon ugyanígy legyint, valahányszor az EP elítéli a magyar kormányt? S aki szerint a szavazgatás annyira felesleges, hogy nincs jelentősége a választott képviselők részvételének, annak vajon mi baja a rendeleti kormányzással? Lehet azzal jönni, hogy 2002 és 2010 között Orbán Viktor sem mindig járt be a magyar parlamentbe, de egyrészt nem rémlik, hogy akár 2002-ben, akár 2006-ban kiemelt ígérete lett volna, hogy a Fidesz képviselői bizonyosan nem fognak hiányozgatni, másrészt 2002-ben és 2006-ban Orbán Viktor exminiszterelnök volt, nem pedig feltörekvő politikai újonc (akinek szinte még ki se nyílt a csipája), harmadrészt pedig
némileg mókás, ahogy az Orbántól mindenáron szabadulni akaró közeg minden adódó alkalommal azzal mentegeti a tiszásokat, hogy „de az Orbán is ugyanezt csinálta”.
Eleve kínos ez az állandó szerecsenmosdatás. Aki állítólagos áradás idején is kényszeresen védelmébe veszi azt a politikust, aki hatalomtechnikai okokból, személyes érdekekből és kényelemből nem kicsit, hanem nagyon megszegi a választóknak tett ígéreteit, az mégis min csodálkozna, ha ugyanaz a politikus a mézeshetek után, népszerűségcsökkenés idején a saját hatalmának (trükkök százaival történő) megtartásával lenne elfoglalva, az ígért önfeláldozó érdekképviselet helyett?
Amikor a TISZA-vezér azt mantrázta, hogy ők bezzeg szorgosan ott lesznek és képviselik a magyar választót, az ugye megmelengette a szívet? Most meg, hogy esze ágában sincs bárkit is Brüsszelben és Strasbourgban képviselni, ugye, hogy hirtelen mégse olyan fontos, hogy Brüsszelben vitézkedjen a magyarok érdekében?
Egy bántalmazó kapcsolatban élő nő tipikus magatartása ez: a gyönyörűen hangzó szép ígéretektől elolvad, a nemkívánatos viselkedést védelmébe veszi.
A kívülálló pedig nem érti, miért ragaszkodik még mindig, mindenek ellenére is ahhoz a fazonhoz.
Az EP-kampányban elhangzott azon állítás, hogy „mi bizonyosan be fogunk járni a munkahelyünkre” költségvetési szempontból úgymond semleges ígéret, azaz megvalósítását nem akadályozhatja semmiféle utóbb felmerülő anyagi nehézség – és a tiszások mégse tartják be.
Akkor viszont egy tízes skálán hányas fokú naivitás lehet azt gondolni, hogy ezzel szemben a súlyos százmilliárdokba kerülő ígéreteiket egyenként, aprólékosan megvalósítanák, ha addig élnek is?
Van továbbá ez az önbecsapó magyarázkodás, hogy „csak azért nem szavaznak, mert a Fidesz felhasználhatná ellenük a szavazataikat”. Tán lenne a szavazataikban bármi felhasználnivaló? Különös. Dömötör Csaba folyamatosan nyomkodja a szavazógombot, és nem rémlik, hogy bárki ellene tudta fordítani valamely igenjét vagy nemjét. Egyébként is rejlik némi ellentmondás abban, ha egy oly áradó párt, amely állítólag annyira együtt rezdül a sok-sok választójával, azért nem nyomja meg büszkén és határozottan azt a gombot, nehogy zavaróan másképp szavazzon, mint a leváltani kívánt ellenfele.
Rettegett a Fidesz bármikor is, hogy mi lesz, ha a DK vagy a Momentum nem örül a migrációügyi álláspontjának? Hát a Fidesz választóit izgatta valamikor, hogy Jakab Péternek nem tetszik valamely kormányzati döntés?
Amikor Magyar Péter 2024 júniusában belengette, hogy meg fogja szavaztatni a brüsszeli mandátumának felvételét, a kommentszekcióban sorra érkeztek a kérések, hogy „maradj itthon”, „nem szabad kimenni Brüsszelbe”, „rád idehaza lesz szükség”. Másnap azonban a mandátum felvétele mellett korteskedve kifejtette, mennyire kell ő Brüsszelbe a helyismeretével, mennyire fontos, hogy ő és ne más vezesse a párt brüsszeli delegációját, milyen kapcsolatokat tudna kiépíteni delegációvezetőként a személyes jelenlétével – és bár a kommentszekció jelentős része továbbra is szkeptikus maradt, a szavazáson csodálatos módon délután kettőig és aztán este nyolcig egyaránt bő 75 százalék támogatta, hogy mégis legyen EP-képviselő.
A delegáció vezetője aztán természetesen nem ő lett (hanem a 80 százalékban hiányzó Tarr), és mivel ki se jár Brüsszelbe, teljesen irreleváns a helyismerete is – nagyjából tehát semmi nem teljesült abból, amivel érvelt, és amire bő 75 százaléknyi szavazatot kapott.
De legalább övék a választók brüsszeli nemképviseletéért a brüsszeli álomfizetés, talán épp tiszás adózók pénzéből, a Magyarországon befizetett áfa uniós költségvetésbe átutalandó részéből. Tudom, tudom, viszont már csak néhány nap, és ha hatalomhoz jutnának, itthon becsszó 2,5 millió forintban maximalizálnák a miniszterelnök fizetését, és felére csökkentenék az országgyűlési képviselők tiszteletdíját, ahogyan azt tavaly ilyenkor megszavaztatták, és ahogyan arra szimpatizánsaik 92,13 százaléka igent mondott.
Ja, hogy azóta ezt az ígéretet suttyomban már a közzétett „programjukból” is kihagyták.
Sebaj, ugye hogy nem tűnt fel egyik valódi újságírónak se, csak ez a rút „propaganda” szól miatta már megint.
***
Nyitókép: Mirkó István / Magyar Nemzet