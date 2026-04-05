Magyar Péter századszor is belehazudott a választók szemébe – sőt, már szinte nincs is olyan ügy, amiben ne hazudna

„A legkevesebb szavazáson Deutsch Tamás vett részt, a szavazások 33 százalékára nem tudott bemenni, vagy fáradt volt vagy más ok miatt. Nem tudom, hogy érdemes-e ilyen listavezetőre bízni a hazánkat, a TISZA Párt képviselői bizonyosan be fognak járni a munkahelyükre, és Önöket fogják képviselni”

– állította 2024. május 30-án Magyar Péter az európai parlamenti listavezetők tévévitáján.

Azt most hagyjuk is, hogy igaz volt-e a Deutsch Tamásra vonatkozó állítása, azaz hogy a fideszes képviselő „mindössze” a szavazások 67 százalékán volt jelen, és ezzel a legutolsó volt a sorban – naná, hogy nem volt igaz; a Lakmusz szerint az összes szavazás 85 százalékán ott volt, 79 százalékban pedig gombot is nyomott, amivel még a magyar képviselők között sem volt utolsó, nemhogy az egész Európai Parlamentben (az előző ciklusban a magyarok körében a legalacsonyabb jelenléti arány 81 százalékos volt);