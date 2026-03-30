„Inkább mennék Ukrajnába a háborúba, mint hogy Mészárosé legyen a pénzem” – mondja, majd önként összedob Szabónak Bencének bő negyedmilliárdot

Visszakéritek a pénzt Szabó Bencétől? – kérdezik a tiszásoktól, miután kiderült, hogy kamu volt a kiugrott rendőr története (VIDEÓ)
„Jó hülyére vettek titeket" – üzente Gulyás Virág a lelkes adományozóknak.
Ha külföldi érdekeket képviselnék, másra se vágynék, mint egy efféle érzelemvezérelt politikai tábor térnyerésére.
„Támogassuk Szabó Bence századost!” – ezzel a felhívással indított internetes gyűjtést az önellentmondásokkal teli spekulációkkal előálló „hős” nyomozó testvére, adományokat kérve fivére jogi költségeihez, kieső jövedelmének pótlásához, továbbá a korábban felvett munkáltatói kölcsönének visszafizetéséhez.
Célösszegként szűk ötmillió forint volt megadva, de már fél nap elteltével 180 millió forint környékén járt a számláló, szüntelenül pörögve tovább – továbbra is csak úgy záporoztak az átlagosan 9200 forintos felajánlások,
jól fizet a Gulyás Marci-interjú.
A pénzgyűjtést azonban nem állították le, 250 milliós bevételnél még egy napot hagytak az adakozóknak, nehogy valaki csúnyán lemaradjon róla – ami már csak azért is különös, mert
a narratíva szerint „vége van”, és néhány nap múlva, április 13-án már teljesen másképp fog felkelni a nap,
akkor majdan végre friss levegőt szívhatunk egy olyan álomországban, ahol a kémelhárítási célú többéves, bonyolult titkosszolgálati műveletek helyett egyetlen politikus egyetlen csettintésére üldöznének tisztességes magyar tudósítókat, és ahol Szabó Bencének remekül fizető állást biztosítana az a Magyar Péter, aki tartós munkanélküliséget, azaz minden létező foglalkozástól való eltiltást lengetett be a nem a szekerét toló újságíróknak. (Aki szerint a TISZA-vezér által megfenyegetett Baraczka Eszter például nem tisztességes, az tárja elő a konkrét bizonyítékait, de ne úgy, mint Szabó Bence, konkrétumok nélkül, hallomásokra és vélekedésekre hivatkozva.)
„Hajrá Bence, nem hagyjuk, hogy megsz*#assanak” – üzente például egy negyvenezret adományozó férfi akkor, amikor „Bence” már közel kétszázmillió forintnyi összegnek örvendhetett.
Ha az illető pénztárcájából egyáltalán nem hiányzik hó végén az a negyvenezer, akkor az az állítás téves, hogy mára itt már minden fillért az élére kell állítani; ha viszont egy kicsit is fáj neki egy ilyen összegű adomány, de az érzelmeire ható manipuláció miatt mégis úgy érzi, fizetnie kell, miközben a „szegény” nyomozó már bőven a pénzénél van, a TISZA pedig állításai szerint minden eddiginél jobban árad és hiperfelkészülten várja, hogy két hét múlva rendet tegyen, akkor vajon ki az, aki itt csúnyán meg van vezetve? Miközben a szimpatizánsok a választásokig tartó két hétre lelkesen összedobnak egyetlen embernek negyedmilliárd forintot, vajon érdekel az közülük bárkit is, hogy
a munkahelyére be nem járó, de azért milliókat kereső Magyar Péter a vagyonnyilatkozata alapján egyetlen fillért se jótékonykodik, sziklaszilárd ígérete ellenére?
Vagy nem most van az ideje az ilyesmik firtatásának? Hanem mikor? Aki szerződést köt, vajon aláírás előtt szokta tisztázni a homályos pontokat, vagy úgy gondolja, vágjunk bele, aztán majd utólag tiltakozom, ha rájövök, hogy átverés áldozata lettem?
Pár hete a Telexnek egy Balaton-felvidéki vállalkozó a maga jó dolgában határozottan állította: „inkább mennék Ukrajnába a háborúba, mint hogy Mészáros Lőrincé legyen a pénzem” (mármint azé a Mészáros Lőrincé, akinél Magyar Péter bő két éve még állásért kuncsorgott, és akinek MBH Bankjában Magyar Péter 2022 és 2024 között havi másfél milliós fizetésért volt felügyelőbizottsági tag) –
erre most fogja magát a sok felháborodott kisember, és egy több sebből vérző sztorit előadó magánszemély pikk-pakk felhalmozódott negyedmilliárd forintos pénzhegyéhez dobálja a maga kétfilléreseit.
Mire ez a felfoghatatlan mértékű irracionalitás? Ha annyira nagy az áradás, hogy már a négyötödös többség is gyakorlatilag zsebben, mire kell összedobni Szabó Bencének a kétszázötvenegyedik és a kétszázötvenkettedik milliót? Vagy a lelke mélyén mégis bizonytalan a választó, és kételkedik a lehengerlő közvélemény-kutatási eredményekben?
Aki egy hamis dilemmával úgy véli, hogy két lehetősége van, vagy Mészáros Lőrincnek adja „a” pénzét, vagy Zelenszkij országáért küzd Kramatorszknál, és utóbbit preferálja,
attól mi várható április 13-án? Fidesz-győzelem esetén veszi a batyuját és inkább meg sem áll Ukrajnáig, vagy esetleg a Majdant kívánja Budapestre hozni?
Hát TISZA- győzelem esetén? Már nyitja is a pénztárcáját és készségesen eladósítja a dédunokáit is azért az Ukrajnáért, amely még a Transparency International szerint is húsz helyezéssel korruptabb Magyarországnál? Ha pedig ne adj’Isten harcba hívják, hálát ad, hogy a frontra mehet, nem pedig tranzakciós díjat fizet „Lölő” bankjának?
Ám a valóságtagadó irracionalitásnak itt még nincs vége. „Most Magyar Péterre fogsz szavazni?” – kérdezte a riporter Győrben az Orbán Viktor országjárása alkalmából megafonba mocskosfideszező egyik (nem győri, hanem direkt odautazott) ellenzékit, aki elmondása szerint 2018-ban a Jobbikra, 2022-ben pedig Márki-Zayra tette le a voksát.
„Magyar Péterre nem lehet szavazni” – felelte, hozzátéve, hogy a TISZA Pártot fogja választani.
Hogy egészen pontosan hogyan érti, hogy Magyar Péterre nem lehet szavazni, mármint hogy szerinte erkölcsileg nem megengedhető-e, vagy a választási törvény alapján nincs-e rá mód, az nem derül ki a videóból, de ettől még egészen biztos, hogy a szavazólapon konkrétan fel lesz tüntetve Magyar Péter neve azon karika alatt, ahová a tiszás szavazó az ikszet teszi. Bizony hogy Magyar Péterre szavaz, második helyen pedig Rost Andreára. Ha ezt március végén nem hajlandó saját magának beismerni, akkor mi a terve április 13-ára abban az esetben, ha Magyar Pétert kapja a nyakába? Jól meglepődik? Fogja a megafonját, és bősz mocskostiszázásba kezd?
Amelyiknek csak az arcába kell tolni egy szerencsétlen, vízbe fulladt szír kisfiú képét, és máris plüssmackókkal vár minden illegális migránst, nem firtatva a szír fiú apjának sokszoros felelőtlenségét. Akiknek elég, ha egy nyomozó azt állítja, hogy a magyar titkosszolgálat be akarja dönteni a Tiszát, és már hívják is be szavazatukkal azon Manfred Weberék és Daniel Freundék seregét, akik ténylegesen, permanens módon rekesztik ki többek között titkosszolgálati eszközökkel a legnépszerűbb német pártot.
Mázli, hogy itt van mindezzel szemben a 85 éves epöli néni, akit Radnai Márk interjúvolt meg kapálgatás közben.
Az özvegyasszony (aki állítása szerint még nem döntötte el, kire szavaz) azt mondja, ő élt a második világháborúban is, és tud spórolni; 190 ezer forint a nyugdíja, de beosztja, így például ilyenkor, azaz szezonon kívül nem vesz zöldpaprikát és paradicsomot, a ház körül pedig amit tud, megcsinál maga. Régen, amikor nem volt elég a pénz, elment „pluszba dolgozni” – meséli higgadt, nyugodt hangon, olykor még a vállát is megvonva. A TISZA alelnöke persze ezt úgy interpretálja, hogy a néni egyáltalán nem vesz paradicsomot (ami egyrészt nem igaz, másrészt amilyen szorgosan műveli 85 évesen is a kertjét, akár igaz is lehetne, hiszen megtermelheti maga),
emellett Radnai azt az álhírt is kihozza valahogy a dologból, hogy „a környező országok mind lehagytak minket” (különösen Ukrajna, nyilván; valójában még Ausztriában sem jobb a helyzet, ahol a nők nyugdíja 40 százalékkal alacsonyabb a férfiakénál)
– a tény azonban az, hogy ez a néni a maga hozzáállásával, a megafonba ordibálás helyetti otthoni kapálással, a siránkozás helyetti pluszmunkával, az internetes háborgás helyetti kertműveléssel 85 évet már biztosan megért; egy felfordult világban pedig bármikor hatékonyan kamatoztatja alkalmazkodóképességét.
Akit zavar az uniós átlag alatti várható élettartam, annak itt a recept: ahelyett, hogy kidagadó erekkel mocskosfideszezve hergelnéd magad, vagy az ukrán frontra menekülnél Mészáros Lőrinc elől, lesd el a józan, reziliens néni életmódját. Ki a szabadba, levezetni a feszültséget a veteményes előkészítésével – s a haza fényre derül.
***
***