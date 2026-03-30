„Inkább mennék Ukrajnába a háborúba, mint hogy Mészárosé legyen a pénzem” – mondja, majd önként összedob Szabónak Bencének bő negyedmilliárdot

a narratíva szerint „vége van”, és néhány nap múlva, április 13-án már teljesen másképp fog felkelni a nap,

akkor majdan végre friss levegőt szívhatunk egy olyan álomországban, ahol a kémelhárítási célú többéves, bonyolult titkosszolgálati műveletek helyett egyetlen politikus egyetlen csettintésére üldöznének tisztességes magyar tudósítókat, és ahol Szabó Bencének remekül fizető állást biztosítana az a Magyar Péter, aki tartós munkanélküliséget, azaz minden létező foglalkozástól való eltiltást lengetett be a nem a szekerét toló újságíróknak. (Aki szerint a TISZA-vezér által megfenyegetett Baraczka Eszter például nem tisztességes, az tárja elő a konkrét bizonyítékait, de ne úgy, mint Szabó Bence, konkrétumok nélkül, hallomásokra és vélekedésekre hivatkozva.)

„Hajrá Bence, nem hagyjuk, hogy megsz*#assanak” – üzente például egy negyvenezret adományozó férfi akkor, amikor „Bence” már közel kétszázmillió forintnyi összegnek örvendhetett.

Ha az illető pénztárcájából egyáltalán nem hiányzik hó végén az a negyvenezer, akkor az az állítás téves, hogy mára itt már minden fillért az élére kell állítani; ha viszont egy kicsit is fáj neki egy ilyen összegű adomány, de az érzelmeire ható manipuláció miatt mégis úgy érzi, fizetnie kell, miközben a „szegény” nyomozó már bőven a pénzénél van, a TISZA pedig állításai szerint minden eddiginél jobban árad és hiperfelkészülten várja, hogy két hét múlva rendet tegyen, akkor vajon ki az, aki itt csúnyán meg van vezetve? Miközben a szimpatizánsok a választásokig tartó két hétre lelkesen összedobnak egyetlen embernek negyedmilliárd forintot, vajon érdekel az közülük bárkit is, hogy