Visszakéritek a pénzt Szabó Bencétől? – kérdezik a tiszásoktól, miután kiderült, hogy kamu volt a kiugrott rendőr története (VIDEÓ)

Gulyás Virág kollégánk Facebook-oldalán reagált az informatikus vallomására és egy kézenfekvő kérdést tett fel a tiszások Szabó Bencének szánt 200 millió forintnyi adományával kapcsolatban:

Most vissza kéritek a pénzeteket? Vagy teljesen okék vagytok azzal, hogy egy hazug embernek odaadtátok a kicsi pénzeteket? Ebben a baromi nagy mélyszegénységben...”

Virág kifejtette, hogy a tiszás adományozók helyében visszakérné az óriási pénzösszeget, ha pedig ezt nem teszik meg: „akkor jó hülyére vettek titeket!” – fogalmazott.