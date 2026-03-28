Tiszás kémbotrány: egy eddig elhallgatott részlet mindent megváltoztathat (VIDEÓ)

Ezzel nem számoltak Magyar Péterék: belső vallomás robbantotta fel a tiszások ügyét
Saját emberük leplezte le a Tisza Párt hamis narratíváját – a nyilvánosságra került felvétel új helyzetet teremtett.
A nyilvánosságra került vallomás után új kérdések merültek fel: a biztonságpolitikai szakértő válaszol.
Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója – aki korábban a katonai és polgári elhárítás műveleti főigazgató-helyetteseként dolgozott – a Stratéga különkiadásában beszélt a Tisza Párt lebukását érintő ügyről.
A beszélgetésben szóba került a H. D. monogramú informatikus beismerő vallomása, valamint Szabó Bence esete is. Horváth József reagált a nyilvánosságra került videóval kapcsolatos kételyekre is, különös tekintettel arra a felvetésre, hogy az ukrán titkosszolgálat miért alkalmazott volna egy ilyen fiatal beépített embert:
Emlékeztetném arra a nézőket, hogy a két világháború között Nagy-Britanniában, az akkori szovjet titkosszolgálat beszervezte az elhíresült »cambridge-i ötöket«, akik fiatal egyetemisták voltak és ideológiai alapon szervezték be őket"
– majd hozzátette: „és csak a '70-es években buktak le” és ezek „a fiatal egyetemisták addigra bekerültek a brit államigazgatás csúcsaira”.
Horváth azt is hozzátette, hogy „nem az informatikusokat kell számon kérni ebben az esetben”, hanem a Tisza Párt belsejét kell megvizsgálni, többek között a volt vezérkari főnököt:
akinek hivatalból kapcsolata volt a katonai elhárítással”
– fogalmazott a szakértő.
