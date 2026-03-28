tisza párt panyi szabolcs szabó bence Magyar Péter lebukás

Ezzel nem számoltak Magyar Péterék: belső vallomás robbantotta fel a tiszások ügyét

2026. március 28. 16:31

Saját emberük leplezte le a Tisza Párt hamis narratíváját – a nyilvánosságra került felvétel új helyzetet teremtett.

Éles hangvételű bejegyzésben reagált a napvilágra került hangfelvételre Kocsis Máté: a Fidesz frakcióvezetője szerint az ügy alapjaiban írja át a Tisza Párt körüli eddigi narratívát, és súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.

Kocsis Máté közösségi oldalán így fogalmazott: 

ma megsemmisült a Tisza által épített titkosszolgálati hazugság”

– miután egy hangfelvételen az ügy egyik érintettje arról beszélt, hogy „idegen kémek szervezhették be, és egy későbbi akcióra készíthették fel”. Hozzátette: „nem mi mondjuk, ő maga”.

A frakcióvezető hangsúlyozta: „meg­döbbentő, hogy Magyarország ellen összehangolt ukrán titkosszolgálati műveleteket indítsanak”, és hogy ebben „egy magyar párt közreműködjön, és vállvetve a baloldali sajtóval folyamatosan félrevezesse a közvéleményt”.

Bejegyzésében részletesen írt Szabó Bence ügyéről is. Azt írta, hogy nem állítja hogy Szabó Bence pontosan tudta, hogy mit is tesz, ugyanakkor:

megszegve a hivatali esküjét, bűncselekményt megvalósítva felfedett és ellehetetlenített egy titkosszolgálati kémelhárító akciót”

A posztban Panyi Szabolcs neve is szóba került, akiről leírta, hogy külföldi titkosszolgálatoknak adott át információkat a magyar kormány tagjairól és tisztában volt a külügyminiszter külföldi, jogellenes lehallgatásával. Hozzátette: „nem mi mondjuk, hanem ő maga mondta el egy hangfelvételen”.

Kocsis úgy véli, a történet célja az volt, hogy „gyorsan elfedjék” ezt az ügyet, ezért előtérbe tolták a Tisza Párt által korábban felépített Szabó Bence-narratívát. Azt is írta: „akkor is hazugság volt, amikor kitalálták, és most is az”.

A bejegyzésből az is kiderül, hogy az ukránok által kiképzett informatikusok már a Tisza Párt létrejötte előtt a magyar kémelhárítás látókörébe kerültek, továbbá az ügy egyik érintettje maga beszélt arról, hogy külföldi titkosszolgálatok szervezhették be és készíthették fel későbbi feladatokra.

Kocsis Máté a poszt végén arról írt, hogy „a Tisza Pártot átszövik a külföldi titkosszolgálati emberek”, és feltette a költői kérdést: 

mi maradt lehetőségként az ellenérdekű kémeknek, és magyarországi informátoraiknak? A zavarkeltés.”

Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Szuperszig
2026. március 28. 17:20
Szabóból mártírt akartak csinálni, hogy aztán tüntetéseket szervezzenek rá hivatkozva. Csodálkoznak a fostalicskák, hogyan lett belőle egy nap alatt vádlott. Tök egyszerű, beismerő vallomást tett. Mi kellett volna még?????? Most emg majd gyűjtést szerveznek a balfék tiszások között, hogy kifizessék helyette azt a 9 millió ft munkahelyi kölcsönt, amit a felmondása miatt vissza kell adnia. :-)))))))))))))))))))))) Őstoba tiszarok!
csulak
2026. március 28. 17:14
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
nyugalom
2026. március 28. 17:01
Egy züllött kokos gyogyos idegen pszichopata! Idegbe gyütt, zubbonyt rá,
states-2
2026. március 28. 16:56
A drogos komcsi csürhének annyi, megint agyon lesznek verve, ahogy az elmúlt 16 évben mindig.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!