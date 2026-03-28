Ezzel nem számoltak Magyar Péterék: belső vallomás robbantotta fel a tiszások ügyét

Azért nem voltak a kiugrott Szabó századosnak bizonyítékai, mert nem is létezett az az összeesküvés
Csúnyán lebukott a teljes tiszás álhírgyártó propaganda.
Saját emberük leplezte le a Tisza Párt hamis narratíváját – a nyilvánosságra került felvétel új helyzetet teremtett.
Éles hangvételű bejegyzésben reagált a napvilágra került hangfelvételre Kocsis Máté: a Fidesz frakcióvezetője szerint az ügy alapjaiban írja át a Tisza Párt körüli eddigi narratívát, és súlyos nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.
Kocsis Máté közösségi oldalán így fogalmazott:
ma megsemmisült a Tisza által épített titkosszolgálati hazugság”
– miután egy hangfelvételen az ügy egyik érintettje arról beszélt, hogy „idegen kémek szervezhették be, és egy későbbi akcióra készíthették fel”. Hozzátette: „nem mi mondjuk, ő maga”.
A frakcióvezető hangsúlyozta: „megdöbbentő, hogy Magyarország ellen összehangolt ukrán titkosszolgálati műveleteket indítsanak”, és hogy ebben „egy magyar párt közreműködjön, és vállvetve a baloldali sajtóval folyamatosan félrevezesse a közvéleményt”.
Bejegyzésében részletesen írt Szabó Bence ügyéről is. Azt írta, hogy nem állítja hogy Szabó Bence pontosan tudta, hogy mit is tesz, ugyanakkor:
megszegve a hivatali esküjét, bűncselekményt megvalósítva felfedett és ellehetetlenített egy titkosszolgálati kémelhárító akciót”
A posztban Panyi Szabolcs neve is szóba került, akiről leírta, hogy külföldi titkosszolgálatoknak adott át információkat a magyar kormány tagjairól és tisztában volt a külügyminiszter külföldi, jogellenes lehallgatásával. Hozzátette: „nem mi mondjuk, hanem ő maga mondta el egy hangfelvételen”.
Kocsis úgy véli, a történet célja az volt, hogy „gyorsan elfedjék” ezt az ügyet, ezért előtérbe tolták a Tisza Párt által korábban felépített Szabó Bence-narratívát. Azt is írta: „akkor is hazugság volt, amikor kitalálták, és most is az”.
Sokáig a húsvéti ebéd kapta a főszerepet a HVG címlapján, pedig már órák óta nyilvános volt a kiugrott NNI-s századost megcáfoló videó.
A bejegyzésből az is kiderül, hogy az ukránok által kiképzett informatikusok már a Tisza Párt létrejötte előtt a magyar kémelhárítás látókörébe kerültek, továbbá az ügy egyik érintettje maga beszélt arról, hogy külföldi titkosszolgálatok szervezhették be és készíthették fel későbbi feladatokra.
Kocsis Máté a poszt végén arról írt, hogy „a Tisza Pártot átszövik a külföldi titkosszolgálati emberek”, és feltette a költői kérdést:
mi maradt lehetőségként az ellenérdekű kémeknek, és magyarországi informátoraiknak? A zavarkeltés.”
Hogy kerül több nigériai és kenyai profil egy magyar nemzetbiztonsági videó alá? Gravis Masika és társai hirtelen „szakértők” lettek: sok kamu röhögő fej árasztotta el a hálózatot, miután kiborult a bili Szabó Bence körül.
Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP