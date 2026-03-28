Azért nem voltak a kiugrott Szabó századosnak bizonyítékai, mert nem is létezett az az összeesküvés

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
Csúnyán lebukott a teljes tiszás álhírgyártó propaganda.
Szombaton a kormány hivatalos YouTube oldalán hozta nyilvánosságra azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájával kapcsolatban. A videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az AH munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket. A férfi vallomása egybecseng a nemzetbiztonsági szervek által már kedden nyilvánosságra hozott információkkal, és egyúttal teljesen megdönti azt az összeesküvés elméletet, ami a Direkt36 cikke nyomán kezdett terjedni az elmúlt napokban.
A Direkt36 cikke az azóta a nyilvánosság elé lépő Szabó Bence rendőrnyomozó által kiszivárogtatott információkra épült. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) volt századosának azonban semmiféle rálátása nem lehetett arra, hogy zajlik-e, és ha igen, milyen jellegű elhárítási akció annak az ügynek a hátterében, amelynek ő egyszerű rendőrként csak bizonyos, kevésbé jelentős részeit ismerhette meg. A lap állítása szerint az érintettek egy szervezet megdöntésére irányuló kísérletet szerettek volna lebuktatni.
Szabó egyébként maga sem tagadta, hogy elmélete valójában spekulációra épült, és nincsenek a birtokában megfelelő bizonyítékok.
A Direkt36-nak adott interjúban el is ismerte mindezt, amikor úgy fogalmazott: „Mi nem voltunk egy az egyben biztosak abban – itt még mindig csak spekulációról beszélünk, amit a mi osztályunk folytatott –, nem volt közvetlen bizonyíték erre, csak ezek a közvetett bizonyítékok.” Egy másik alkalommal pedig azt mondta az azóta hivatali visszaéléssel gyanúsított nyomozó: „Természetesen erre nem mutatott egyértelmű bizonyíték, hogy ez az Alkotmányvédelmi Hivatal vagy más szervnek a műve tulajdonképpen, csak maga a közvetett dolgok.”
Szabó százados, a Direkt36 munkatársai és a hazai sajtó jelentős része mégis teljes magabiztossággal terjesztette napokig ezt a spekulációt, pedig az AH által a titkosítás alól feloldott, most közzétett videóból világosan kiderül, azért nem voltak Szabó századosnak bizonyítékai, mert nem is létezett az az összeesküvés, aminek elméletével a nyilvánosság elé állt.
A most napvilágra került bizonyítékok alapján tehát egyértelművé vált, hogy Szabó Bence elmélete, amire a Direkt36 nagy port kavaró cikke épült, teljesen megalapozatlan.
Feltehetően az történt, hogy amikor Szabó szembesült vele, hogy a Tisza Párthoz köthető személyeknél végeztek házkutatást, egyből azt feltételezte, hogy politikai motiváció áll az ügy hátterében, és fel sem vetődött benne, hogy egy megalapozott kémelhárítási műveletről lehet szó.
Szabó Bence tehát inkább a külföldi szolgálatok által beszervezett tiszás informatikusoknak hitt ahelyett, hogy megbízott volna a magyar elhárítás munkatársaiban.
A kiugrott százados vélhetően politikailag motivált színre lépésével ráadásul tönkretett fontos és megalapozott kémelhárítási műveletet anélkül, hogy tényleges rálátása lett volna az ügy részleteire, és módjában állt volna a releváns bizonyítékok összességét áttekinteni.