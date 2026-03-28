Azért nem voltak a kiugrott Szabó századosnak bizonyítékai, mert nem is létezett az az összeesküvés

A Direkt36-nak adott interjúban el is ismerte mindezt, amikor úgy fogalmazott: „Mi nem voltunk egy az egyben biztosak abban – itt még mindig csak spekulációról beszélünk, amit a mi osztályunk folytatott –, nem volt közvetlen bizonyíték erre, csak ezek a közvetett bizonyítékok.” Egy másik alkalommal pedig azt mondta az azóta hivatali visszaéléssel gyanúsított nyomozó: „Természetesen erre nem mutatott egyértelmű bizonyíték, hogy ez az Alkotmányvédelmi Hivatal vagy más szervnek a műve tulajdonképpen, csak maga a közvetett dolgok.”

Szabó Bence tönkretett egy kémelhárítási műveletet a fantazmagóriáival

Szabó százados, a Direkt36 munkatársai és a hazai sajtó jelentős része mégis teljes magabiztossággal terjesztette napokig ezt a spekulációt, pedig az AH által a titkosítás alól feloldott, most közzétett videóból világosan kiderül, azért nem voltak Szabó századosnak bizonyítékai, mert nem is létezett az az összeesküvés, aminek elméletével a nyilvánosság elé állt.

A most napvilágra került bizonyítékok alapján tehát egyértelművé vált, hogy Szabó Bence elmélete, amire a Direkt36 nagy port kavaró cikke épült, teljesen megalapozatlan.

Feltehetően az történt, hogy amikor Szabó szembesült vele, hogy a Tisza Párthoz köthető személyeknél végeztek házkutatást, egyből azt feltételezte, hogy politikai motiváció áll az ügy hátterében, és fel sem vetődött benne, hogy egy megalapozott kémelhárítási műveletről lehet szó.