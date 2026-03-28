A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel (VIDEÓK)

H.D vallomása szerint online, egy észtországi iskolában folyatta tanulmányait. „Észtországban tanultam, pontosabban fogalmazva itthonról tanulok Észtországban, online. A kiberkiválósági központnál tanulok, ami egy NATO akkreditált intézmény és biztonságtechnikai mérnökként, talán ez a magyar megfelelője – mondja a felvételen a Tiszához köthető infromatikus.

A férfi részletesen beszél arról, hogy nem csak ő vett részt ezen a képzésen, hanem külföldiek is, például amerikaiakat, franciákat is kiképeztek egy nemzetközi csapat részeként.

Gyakorlatokon vettek részt, ahol azt volt a feladatuk, hogy NATO vagy akár észt infrastruktúrát védjenek, cserébe pedig azt az ígértet kapták, hogy ha elegendő szakmai tudást szereztek, akár munkát is kaphatnak. Azonban a központról kiderült, hogy a valóságban nem biztos, hogy ebben a formában létezik. Magában az intézményben soha nem járt, a tanulmányai után járó bizonyítványt pedig nem tudta validálni, hiába próbálta.

„2023-ban volt egy vizsga, levizsgáztam és kaptam egy ilyen bizonyítványt, amin volt azonosító is, ami alapján tudnám validálni ezt a bizonyítványt, viszont ez nem sikerült. Amikor megkaptam szóltak is, hogy elég sokáig tarthat, mire bekerül a rendszerbe és lehessen validálni, emiatt nem is néztem meg. Most, amikor megnéztem a beszélgetésünk után, nem sikerült. Ez egy elég erős vörös zászló volt nekem” – mondta meghallgatásán H.D. aki három évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy külföldi szolgálatok próbálják őt beszervezni.