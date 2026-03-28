03. 28.
szombat
tisza párt direkt36 ukrán informatikus szolgálat ukrajna

A tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel (VIDEÓK)

2026. március 28. 11:23

A kiugrott rendőr, Szabó Bence által emlegetett tiszás informatikus bevallotta: külföldi titkosszolgálatok szervezhették be, egy későbbi akcióra készíthették fel, a háború idején Kijevben járt, észt és ukrán kapcsolatokkal rendelkezett.

A kormány hivatalos YouTube oldalán hozta nyilvánosságra azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Direkt36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájával kapcsolatban. A videóban részletek láthatók azokból a meghallgatásokból, amelyek során az AH munkatársai kikérdezték azt a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatóból is kiderült, hogy idegen szolgálatokkal került kapcsolatba, és egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket. A férfi vallomása egybecseng a nemzetbiztonsági szervek által már kedden nyilvánosságra hozott információkkal, és egyúttal teljesen megdönti azt az összeesküvés elméletet, ami a Direkt36 cikke nyomán kezdett terjedni az elmúlt napokban.

Alább nézhetik meg a teljes videót:

A tiszás informatikus vallomása: valószínűleg külföldi szolgálatok szervezhettek be 

A közel egyórás videó legfontosabb része, amikor a tiszás informatikus bevallotta, hogy külföldi szolgálatok szervezhették be. „A legutóbbi beszélgetés óta azért sokat gondolkodtam azon amit mondtak, meg az összes többi dolgon és sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezés jellegű valami későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült” – mondta H.D. az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak. A férfi azt is hozzátette: 

elég kínos számára is ez a helyzet, hogy ennyire „beszívta”.   

De hogyan került kapcsolatba a férfi ukrán és lengyel hackerekkel valamint Davidovval, az ukrán hivatalos állami szervek kapcsolattartójával?

Miden Észtországban, egy  nem létező Kibervédelmi Központban kezdődött

H.D vallomása szerint online, egy észtországi iskolában folyatta tanulmányait. „Észtországban tanultam, pontosabban fogalmazva itthonról tanulok Észtországban, online. A kiberkiválósági központnál tanulok, ami egy NATO akkreditált intézmény és biztonságtechnikai mérnökként, talán ez a magyar megfelelője – mondja a felvételen a Tiszához köthető infromatikus. 

A férfi részletesen beszél arról, hogy nem csak ő vett részt ezen a képzésen, hanem külföldiek is, például amerikaiakat, franciákat is kiképeztek egy nemzetközi csapat részeként.

Gyakorlatokon vettek részt, ahol azt volt a feladatuk, hogy NATO vagy akár észt infrastruktúrát védjenek, cserébe pedig azt az ígértet kapták, hogy ha elegendő szakmai tudást szereztek, akár munkát is kaphatnak. Azonban a központról kiderült, hogy a valóságban nem biztos, hogy ebben a formában létezik. Magában az intézményben soha nem járt, a tanulmányai után járó bizonyítványt pedig nem tudta validálni, hiába próbálta.

„2023-ban volt egy vizsga, levizsgáztam és kaptam egy ilyen bizonyítványt, amin volt azonosító is, ami alapján tudnám validálni ezt a bizonyítványt, viszont ez nem sikerült. Amikor megkaptam szóltak is, hogy elég sokáig tarthat, mire bekerül a rendszerbe és lehessen validálni, emiatt nem is néztem meg. Most, amikor megnéztem a beszélgetésünk után, nem sikerült. Ez egy elég erős vörös zászló volt nekem” – mondta meghallgatásán H.D. aki három évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy külföldi szolgálatok próbálják őt beszervezni.

„Találkoztam olyan emberrel, aki kifejezetten utálja a magyarokat”

Az első személyes találkozó Tallinban, Észtországban volt, itt kezdhették el beszervezni a külföldi szolgálatok H.D-t és itt tett szert olyan kapcsolatokra, akik utána Ukrajnába irányították. A történet szempontjából fontos szerepe lesz Ragnarnak, akire H.D. a beszélgetés során több alkalommal is utal, rajta keresztül jutott el az ukránokhoz H.D. H.D. meghallgatása során beszámolt arról is, hogy amikor kitört az ukrajnai háború, az őt nagyon felzaklatta és úgy érezte, hogy informatikai tudásával segíthet Ukrajnának, mert meglátása szerint „nem éppen fényes kibervédelmi állapotok vannak Ukrajnában”.

Védekező műveleteket csinált Ukrajnával, amik orosz kiber támadások, orosz hacker csapatok kiber támadásai ellen. Emlékei szerint 2023-ban személyesen járt Kijevben, ahol találkozott pár hozzá hasonló fiatal fiúval. Eleinte valóban védekező tevékenységet folyattak, ám vallomása szerint ez egy idő után megváltozott egyre inkább támadó stílusú feladatokat kaptak. 

Elég sok ilyen Skadás embert megismertem, mert nyilván a Skada rendszereket elég gyakran támadják – mondta H.D., aki arról is beszélt, hogy internetes fórumokon, telegram csatornákon beszélt azokkal, akik feladatokat osztogattak. Voltak olyan csoportok, akik nem csak a védekezésre koncentráltak. Ezeket a Telegramon és mátrix chaten szervezték meg. A fiatal informatikus 2023-ban járt Ukrajnában, ahol első sorban vele egykorú ukránokkal találkozott, de vallomása szerint volt pár idősebb 25-26 éves résztvevő is a találkozóikon.

 

„Kijevben jártam, vonattal. És találkoztam pár ilyen sráccal. Nagyrészt beceneveket használtunk, nem tudom a valós identitását sok embernek akikkel lent találkoztam, és gyakran változtatva is voltak a becenevek amikor új helyen chateltünk” – mondta az informatikus, aki állítása szerint ma már nem tartja a kapcsolatot ezekkel az emberekkel, mert az egész feladat megváltozott és védekezés helyett inkább támadó stílusúvá vált.

„Nyilván az orosz-ukrán háború nagyon is érinti Magyarországot és nyilván az ukránok is támadták a Barátság kőolajvezetéket, a Druzsba vezetéket. Én ilyenekben nem vettem részt, hogy a Druzsbát támadni vagy ilyesmi.”

Azt első sorban nem is a Skadások, hanem drónnal támadják a legjobb tudomásom szerint – mondta a Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak az informatikus, majd így folyatta: „Találkoztam olyan anonim emberrel, aki kifejezetten utálja a magyarokat, mert hogy az ukránoknak nem adnak fegyvert” – emlékezett vissza H.D, aki azt is elmondta, hogy ezekkel a személyekkel nem vállalt közösséget. 

Kicsoda Davidov?

H.D. részletesen beszámolt arról, hogy kijevi látogatása során egy Davidov nevű, ukrán kapcsolattartóval kellett találkoznia, aki észt kapcsolatán, Ragnaron keresztül ismert meg és 

akit kicsit sem tartott bizalomgerjesztőnek.

„Úgy tudnám leírni, mint egy nehézsúlyú bokszolót. Kicsit olyan volt, mint egy sztereotipikus maffiozó, ilyen nagyon rövidre nyírt haja volt neki, nagyfejű, nagytestű, kigyúrt csávó volt. Lehetett hallani, hogy szláv, de nem volt tahó. Ő hivatalos ukrán állami szervnek volt a kapcsolattartója, ami kibervédelemmel foglalkozik és hozzá a Ragnaron (észt kapcsolat) keresztül jutottam el. Vele kötöttek össze a Mátrixon” – mondta az informatikus, akit más külföldiekkel, egy lengyel és két ukrán fiúval hoztak össze Ukrajnában H.D.-t. Davidov célja az volt, hogy egy olyan csapatot csináljon, akik komplexebb módon tovább segítik Ukrajnát és felmerült akkor az is, hogy kibertámadásokban vegyenek részt, ám ez a fiatalok vonakodáa miatt végül nem valósult meg. Sőt! H.D.-nek szavai szerint kötelező volt Ukrajnába mennie.

A képzés során volt elvileg egy ilyen kötelező dolog, hogy két NATO tagországba vagy NATO szövetséges országba ki kell menni. Elvileg ez választható lett volna, de kitört az ukrán háború és akkor kötelezővé tették, hogy az egyiknek Ukrajnának kell lennie –

 mondta meghallgatásán a tiszás informatikus.

Szabó Bence sejtetéseiből semmi sem igaz

A nyilvánosságra került, majdnem egyórás felvétel alapján tehát az világosodik ki, hogy külföldi szolgálatok megpróbálták beszervezni a fiatal informatikust, aki a beszélgetés végén maga mondja el, hogy átgondolva a történteket, valószínűleg ez történt.

Szabó Bence százados összeesküvéselméletén alapuló sejtetés, amit a héten Direkt36 tálalt a magyar nyilvánosság elé, egészen egyszerűen nem igaz. 

A lefolytatott eljárásnak tehát semmi köze nem volt a Tisza Párthoz. Az eljárás célja Magyarország nemzetbiztonsági védelme volt. A kémelhárítás tehát helyesen járt, amikor intézkedett. A rendőr pedig minderről nem tudott és nem is tudhatott.


 

 

Összesen 121 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
dzsini75
2026. március 28. 13:14
A Tiszások nézzék a dolog jó oldalát….. Ezek szerint meglett az, aki a párt belső ügyeiről szivárogtatott a Magyar Nemzetnek a Mandinernek meg Deák Daninak…… 😂😉😂😂
c-critical
2026. március 28. 13:13
"Egyébként a fő szervező nyilván az idősebb csávó, a Maróti volt." Simán el tudom képzelni, hogy az a fickó ettől a kisgyerektől függetlenül volt beszerve. A videóból én azt vettem le (már ha igazat mondott), hogy ez a gyerek segghülyeségből müködött együtt külföldi szolgálattal, fel sem merült benne, hogy valami sumákság van a dologban, ő csak simán segíteni akart az ukránoknak az oroszok ellen. Ez a Maróti gyerek viszont szerintem teljesen más szál lesz. De ki tudja...
patriota-0
2026. március 28. 13:08
Hazaárulás Btk. 258. 258. § (1) Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást a) súlyos hátrányt okozva, b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával, c) háború idején vagy d) külföldi fegyveres erő behívásával vagy igénybevételével követik el. (3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Fer70
2026. március 28. 13:07
De Magyar viszont tudhatott és tudott is az ukrán szálról - hiszen az ukrán kapcsolat lett megbeszélve odakint, a megbízóival. Szabó Bence pedig azért kellett, hogy az ukrán kapcsolatot elfedje, vagyis ő a fedősztori aktív resze volt, már kb. a tavaly nyári nyomozást követően, hiszen akkor volt a nyomozás. Ugye azt senki nem gondolja komolyan, hogy a választások előtt 4 héttel jusson eszébe Szabónak a tavaly nyári nyomozás? Szóval aki a hivatali visszaélést követ el simán, az akár már nyár óta lazán kapcsolatban lehetett Magyarral és a a Tiszával.... Ócska a, hazug ember, akárcsak Magyar Péter! Itt a fiatalabb, ügynöknek beszervezett csávót hallottuk, akit kibertámadások előkészítésével igyekeztek megbízni a kijevi Majdan téren...🤔 (itt is Majdant akarnak, sajnos!) Egyébként a fő szervező nyilván az idősebb csávó, a Maróti volt. Várjuk az ő videóját is!☝️☝️☝️
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!