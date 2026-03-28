Szabó százados története ugyanarról szól kicsiben, mint a Tiszáé nagyban: a félműveltek tragédiájáról

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
Így lett az ő hősük Szabó Bence, egy pancser, a magyar Cattani felügyelő, aki akkor sem vette észre a valóságot, amikor az már a szemfenekét szúrta.
Mióta ma nyilvánosságra került a Tisza informatikusának vallomása, mindenki a fiatal srác egészen szédítő titkosszolgálati kapcsolatairól beszél. Okkal: a szolgálatok internetes jelenlétének szédületes lenyomata az, ahogy egy 16 éves, számítógépek iránt érdeklődő gimnazistát beszippant a magát a NATO Kibervédelmi Kiválósági Központjának kiadó, az Isten tudja, valójában milyen szervezet, melynek „bizonyítványáról” a srác utólag tudja csak meg, hogy nem hiteles, miután már találkozott egy Ragnar álnéven közlekedő állítólagos észt kiképzővel, meg kötelezően Kijevbe látogatott kiképződni, Ukrajna online légiósaival – cześć, Lev! – és az ukrán szolgálatok embereivel – vitaju, Davidov kapitány! – kapcsolatba kerülve, hogy aztán felajánlja a Tiszának szolgálatait.
Engem mégis a videó első néhány perce ütött meg a leginkább: az, ahogyan a tiszás informatikus és nemzetbiztonsági kihallgatójának beszélgetéséből világosan kiderül, hogy az a bizonyos „V. E.”, más néven „Henry” nyilvánvalóan nem magyar.
Szabó Bence százados, aki betiszásodásáig minden bizonnyal a gyermekpornográfia tisztességes üldözője volt, a tiszás informatikusok körül sertepertélő „V. E.”, avagy „Henry” üzeneteiről készült képernyőképeire húzta fel azt a sejtetését, hogy a magyar titkosszolgálat egy különleges, közvetlenül egy miniszternek műveleti egységei kifejezetten a Tisza Párt ellen kémkednének. Addig már nem jutott el a történetben, hogy a számára – akárcsak a nemzetbiztonsági szervek számára – tökéletesen elérhető üzenetekből rájöjjön, hogy „V.E.” avagy „Henry” egészen nyilvánvalóan nem magyar. Ellentétben a magyar szolgálatok dolgozóival, akik magyarok.
„Összeült a (...) és egyéb okos barátaival, és így megállapították, hogy ez semmiképpen nem lehet más, csak a mocskos magyar titkosszolgálat, vagy annak valamilyen árnyéka. (...) Kérdezném akkor Öntől, hogy Ön szerint élő magyar ember fogalmaz-e úgy, hogy »nem bánnám, ha lehetne vele kicsit agancsoskodni«.
Élő ember fogalmaz így? Fogalmaz úgy, hogy »hálózati elem minden körülmények között védelemre szükséges, stratégiai jelentőséggel bír a ciklus szempontjából«? Nem próbálta meg ezeket a Google Fordítóba beütni?” Számomra ezek a kihallgatás kulcsmondatai, mert rávilágítanak valami igazán fontosra. A félműveltségre, ami a Tisza igazi forrásvidéke.
Ezen a sztorin pörög napok óta a tiszás nyilvánosság, és egy félműveltet ünnepel. Aki online pedofilokkal foglalkozó rendőrnyomozóként egy nyilvánvalóan nem magyar online profil üzeneteire támaszkodva kikövetkeztette, hogy minden bizonnyal a magyar titkosszolgálat kémkedik a Tisza Párt után – miután a Nemzetbiztonsági Bizottságnak küldött jelentésben a magyar szakszolgálatok e hét keddjén maguk írták le, hogy a Tisza későbbi informatikusai 2023 óta a látókörükben vannak egy kémelhárító művelet részeként. A szolgálatok eljárását egyértelműen megalapozó körülményeket félretolva (egy gimnazista beszervezését egy csak chatcsatornán kommunikáló állítólagos NATO-képzésbe, amely hamis papírt ad és kötelező ukrajnai munkát ír elő egy Davidov nevű maffiózó és egyéb, csak becenéven ismert hackerek társaságában) előad egy ősrégi ellenzéki mémet a titkosszolgálatokat politikai célokra használó Fideszről. Miközben arról, hogy milyen ügyben kérték meg piti részfeladatok elvégzésére, valójában lövése sincs.
Nem látja a fától az erdőt: Telex-főcímek fogságában képes egy komplett kémelhárító műveletet figyelmen kívül hagyni, és kizárólag a legbutább belpolitikai toposzok tükrében értelmezni valamit, amire így is csak részben lát rá.
Régóta gondolom: miközben nem minden tiszás félművelt, hiszen tizenhat év határozott, szakpolitikai és értékrendi szempontból is egyértelmű irányokba tartó kormányzás után az lenne a legmeglepőbb, ha nem lenne milliós embertömeg a legkülönbözőbb okokból ellenzéki,
az teljesen biztos, hogy a félműveltek a Tiszával vannak. Velük van mindenki, aki nem látja a fától az erdőt, akkor sem, ha két oldalról szúrja ki a szemét, fülét, halántékát a tűlevél.
Ők azok, akik az európai uniós pénzek ügyében kizárólag a magyar kormány korrupcióját képesek látni, azt nem, hogy hazánk európai uniós álláspontjai kapcsán milyen kőkemény küzdelem folyik, és hogyan szűnt meg Lengyelországban percek alatt minden jogállami aggály egy haveri kormány hatalomra kerülése után. Ők azok, akik Ukrajna ügyében csak kormányzati hergelést és hangulatkeltést látnak, azt nem, hogy Ukrajna valóban latorállamként veszélyezteti Magyarország energiaellátását, hazudik, fenyeget és zsarol, s az Európai Unióhoz való soron kívüli csatlakozását valóban komoly európai erők készítik elő. Ők azok, akiknek a háború fideszes propaganda, nem az európai politikát, Európa gazdasági és biztonsági helyzetét elsődlegesen meghatározó realitás. Ők azok, akik egy fia bizonyíték nélkül elhiszik, hogy Szijjártó Péter Szergej Lavrovnak „jelent”. Ők azok, akik tíz év spéttel döbbennek rá az orbáni migrációs politika helyességére.
Ők azok, akik mindig ellátnak az igazság feléig. Pont addig, ameddig az adott pillanatban és témában a Telex-cikkek engedik őket látni.
De annál tovább egy centivel sem. Nehogy.
Minden témában van egy ilyen körülmény. V. E., avagy Henry nem magyar. Az Európai Bizottság nem véletlenül nem mondja el sem előtérben, sem háttérben, hány jogállamisági mérföldkövet teljesített Magyarország. Ukrajna nem véletlenül nem kért segítséget a Barátság kőolajvezeték megjavításában, és nem véletlenül nem engedett oda senkit, hogy megtekinthesse. Szijjártó senkinek sem jelent. És így tovább, és így tovább.
Similis simili gaudet, a félműveltek hősei szintén félműveltek. Így lett az ő hősük Szabó Bence, egy pancser, a magyar Cattani felügyelő, aki akkor sem vette észre a valóságot, amikor az már a szemfenekét szúrta.
És csak azért is felépített egy bombasztikus mesét valamire, amihez nem értett, amire rá sem látott.
Az Úr óvjon bennünket a félműveltek hőseitől, meg attól, hogy ezek az emberek valaha a valósággal foglalkozó szervek – ld. kormány, nemzetbiztonsági szolgálatok – közelébe kerüljenek.
