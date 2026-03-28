Szabó százados története ugyanarról szól kicsiben, mint a Tiszáé nagyban: a félműveltek tragédiájáról

Ezen a sztorin pörög napok óta a tiszás nyilvánosság, és egy félműveltet ünnepel. Aki online pedofilokkal foglalkozó rendőrnyomozóként egy nyilvánvalóan nem magyar online profil üzeneteire támaszkodva kikövetkeztette, hogy minden bizonnyal a magyar titkosszolgálat kémkedik a Tisza Párt után – miután a Nemzetbiztonsági Bizottságnak küldött jelentésben a magyar szakszolgálatok e hét keddjén maguk írták le, hogy a Tisza későbbi informatikusai 2023 óta a látókörükben vannak egy kémelhárító művelet részeként. A szolgálatok eljárását egyértelműen megalapozó körülményeket félretolva (egy gimnazista beszervezését egy csak chatcsatornán kommunikáló állítólagos NATO-képzésbe, amely hamis papírt ad és kötelező ukrajnai munkát ír elő egy Davidov nevű maffiózó és egyéb, csak becenéven ismert hackerek társaságában) előad egy ősrégi ellenzéki mémet a titkosszolgálatokat politikai célokra használó Fideszről. Miközben arról, hogy milyen ügyben kérték meg piti részfeladatok elvégzésére, valójában lövése sincs.

Nem látja a fától az erdőt: Telex-főcímek fogságában képes egy komplett kémelhárító műveletet figyelmen kívül hagyni, és kizárólag a legbutább belpolitikai toposzok tükrében értelmezni valamit, amire így is csak részben lát rá.

Régóta gondolom: miközben nem minden tiszás félművelt, hiszen tizenhat év határozott, szakpolitikai és értékrendi szempontból is egyértelmű irányokba tartó kormányzás után az lenne a legmeglepőbb, ha nem lenne milliós embertömeg a legkülönbözőbb okokból ellenzéki,

az teljesen biztos, hogy a félműveltek a Tiszával vannak. Velük van mindenki, aki nem látja a fától az erdőt, akkor sem, ha két oldalról szúrja ki a szemét, fülét, halántékát a tűlevél.

Ők azok, akik az európai uniós pénzek ügyében kizárólag a magyar kormány korrupcióját képesek látni, azt nem, hogy hazánk európai uniós álláspontjai kapcsán milyen kőkemény küzdelem folyik, és hogyan szűnt meg Lengyelországban percek alatt minden jogállami aggály egy haveri kormány hatalomra kerülése után. Ők azok, akik Ukrajna ügyében csak kormányzati hergelést és hangulatkeltést látnak, azt nem, hogy Ukrajna valóban latorállamként veszélyezteti Magyarország energiaellátását, hazudik, fenyeget és zsarol, s az Európai Unióhoz való soron kívüli csatlakozását valóban komoly európai erők készítik elő. Ők azok, akiknek a háború fideszes propaganda, nem az európai politikát, Európa gazdasági és biztonsági helyzetét elsődlegesen meghatározó realitás. Ők azok, akik egy fia bizonyíték nélkül elhiszik, hogy Szijjártó Péter Szergej Lavrovnak „jelent”. Ők azok, akik tíz év spéttel döbbennek rá az orbáni migrációs politika helyességére.