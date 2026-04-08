Kollár Kinga szomorkodhat, szegény: így „pusztult” az egészségügy az elmúlt egy hónapban

amelyből kiderül: a doktorok létszámának folyamatos növekedése ellenére az ország területének 87 százaléka „orvosi sivatagnak” minősül; a háziorvoshoz való bejutásra átlagosan 12 napot kell várni (bőrgyógyászat: 4,5 hónap, nőgyógyászat: 2 hónap, satöbbi). Az elmúlt öt évben a megkérdezett franciák közel háromnegyede legalább egyszer lemondott valamilyen ellátásról, zömében a túl hosszú várólista, illetve anyagi okok miatt (pedig az elkötelezett öregeken ott se múlik: Franciaországban akadnak még 95 év feletti gyakorló orvosok is, nyolc fő). Nem idézem most az összes többi ország idevágó híreit Romániától és Portugáliától Németországon és Ausztrián át egészen Svájcig – pedig akár tanulságos is lehetne például a kis portugál videó, amely mutatja, hogyan állnak sorba a nénik és a bácsik Lisszabon egyik elővárosában akár kora hajnal óta a három hónaponkénti háziorvosi időpontosztásra.
Tényleg érthetetlen, miért nincs annyira Európa-párti a portugáliai ingatlannal is rendelkező Kollár Kinga, hogy kisegítse őket néhány tippel.
A magyarországi számokat tekintve a 30 és 34 év közötti korosztályban 5227 dolgozó orvost tart nyilván a rendszer (fogorvosokkal együtt), míg az 50 és 54 év közötti korcsoportban csupán 3377-et – ami nem független attól, hogy míg 2010-ben még évente több mint nyolcszáz orvos kért hatósági bizonyítványt a potenciális külföldi munkavállaláshoz, 2019-re az igénylők száma négyszáz alá csökkent – ez kevesebb, mint amennyien 2013-ban még ténylegesen el is mentek külföldre. „A kivándorlási szándékok intenzitása inkább az évtized elején volt erőteljes, azóta erőteljesen csökkenő trend mutatkozik” – állapítja meg a vonatkozó tanulmány. Nem mintha ettől hurráoptimizmusra lenne ok, hiszen az orvosok tekintélyes része magánpraxisban dolgozik, a háziorvosok száma pedig 1999 óta csökken –
aki azonban ezt specifikusan magyar és specifikusan 2010 óta jelentkező problémahalmaznak látja és mutatja, az csak azt bizonyítja, hogy rá még egy szimpla helyzetértékelést se igen érdemes bízni.
Főleg, mivel a TISZA eddigi mérlege egy Kulja doktor hótfölösleges kivonása a rendszerből, aki EP-képviselőként jelenleg 40,9 százalékos részvételt tud felmutatni, sebészi pontossággal hagyva ki az összes többi döntéshozatali alkalmat.