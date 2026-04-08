Kollár Kinga szomorkodhat, szegény: így „pusztult” az egészségügy az elmúlt egy hónapban

„a magyarok romló életminősége erősítette az ellenzéket”, ami miatt ő (ezen a ponton diszkréten nevetgélni kezdett) „nagyon bizakodó” a választásokkal kapcsolatban.

És akkor most a teljesség igénye nélkül következzék egy felsorolás arról, hogy mikre került sor csak az elmúlt egy hónapban a „bizakodásra” okot adó monstre „lezüllesztés” keretében.

„Átadták a megújult Szent Rókus Egészségközpontot”. A Semmelweis Egyetemhez tartozó intézményt három év alatt, 10 milliárd forintból fejlesztették fel (kibővült funkcióval, a legmagasabb szintű diagnosztikai háttérrel), „döntően egyetemi forrás felhasználásával” (olyan alapítványi formában működő egyetemről beszélünk, amely alapítványi forma az egyik oka az uniós pénzekkel való packázásnak).

A rendelő integrálja a prevenciót, az ellátást, az oktatást és a kutatást; 110 kezelőhelyiségben naponta akár 5000 beteget is el tudnak látni.

A gyermekrészlegen új fejlődéstámogató központ is létrejött, ahol az eddiginél háromszor több koraszülött, illetve veleszületett rendellenességgel élő gyermek komplex fejlesztését tudják biztosítani – utóbbihoz a (fúj-fúj) közmédia „Jónak lenni jó” kampánya keretében gyűlt össze a támogatás.