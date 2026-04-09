Olyan felvételeket hoztak nyilvánosságra a dühöngő Magyar Péterről, ami mindent megváltoztathat

A férfi az interjúban elmesélte, miért kötött ki azon a bizonyos éjszakán az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen, ahol a Tisza első embere és a párt alelnöke, Radnai Márk is éppen mulatott. Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy valakit kameráznak. Szendre nem tudta, mi történik a tánctéren.

Majd észrevette, hogy igazából a Tisza-vezért kamerázza mindenki – bár nehezen ismerte fel a politikust, mert olyan állapotban volt –, ahogy fiatal nőkkel táncol, így ő is elővette a telefonját. Nem volt kirívó, ahogy kamerázott – állította. De „pár perces videózást követően Radnai Márk kiszúrt engem, és fenyegetően mutogatott, illetve provokált, majd később odajött hozzám, és kifejtette nemtetszését” – fogalmazott.

Magyar Péter mutatványaira úgy emlékezett vissza: fiatal lányokkal táncolt, lábuk alatt bújt át, volt, aki miniszoknyában táncolt, „és mintha leskelődött volna a szoknyájuk alá”.

Egy szituáció nagyon furcsa volt a gépészmérnök számára: amikor a Tisza elnöke egy guggoló állásból felállt, és egy fiút, „egy előtte lévő fiút hátulról elkapott”. A látottak ledöbbentették a férfit.

Szendre elmesélte, hogy amikor Magyar először odament hozzá, már látta rajta, hogy nem volt józan. A politikus meglátása szerint fenyegetőleg lépett fel vele szemben. „Amikor odalépett hozzám, azt mondta a fülembe, hogy kicsinál engem a következő alkalomkor. Másodjára már Radnai Márk állt velem szemben, kamerázott és inzultált, úgymond be-beszólogatott, hogy feszülök, vagy mi bajom van.” Erre a férfi azt felelte, hogy nincs semmi baja, csak videózik, és ekkor ismét odalépett hozzá Magyar Péter, kérve, hogy ne videózzon, mire Szendre úgy felelt: „márpedig videózlak, mert agresszívnak érezlek”.