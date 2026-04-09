Tisza Párt diszkóbotrány országgyűlési választás 2026 Ötkert Magyar Péter

Olyan felvételeket hoztak nyilvánosságra a dühöngő Magyar Péterről, ami mindent megváltoztathat

Exkluzív interjút közölt Ábrahám Róbert Magyar Péter áldozatával. Előkerült a Dunába dobott telefon is.

null

A Mandiner stúdiójában Ábrahám Róbert már elmesélte Lentulai Krisztiánnak, hogyan jutott hozzá ahhoz a felvételhez, amely egy férfi telefonjáról származik, és amit állítása szerint a Tisza-vezér a Dunába dobott, de később sikerült visszaállítani a készüléken lévő adatokat. Egy-két képkockát a Mandiner nézői láthattak is.

A Renitens-csatornán most azonban újabb felvételek jelentek meg arról a bizonyos, Dunába hajított készülékről,

és egy interjú Magyar Péter áldozatával: Szendre István gépészmérnökkel.

A férfi az interjúban elmesélte, miért kötött ki azon a bizonyos éjszakán az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen, ahol a Tisza első embere és a párt alelnöke, Radnai Márk is éppen mulatott. Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy valakit kameráznak. Szendre nem tudta, mi történik a tánctéren.

Majd észrevette, hogy igazából a Tisza-vezért kamerázza mindenki – bár nehezen ismerte fel a politikust, mert olyan állapotban volt –, ahogy fiatal nőkkel táncol, így ő is elővette a telefonját. Nem volt kirívó, ahogy kamerázott – állította. De „pár perces videózást követően Radnai Márk kiszúrt engem, és fenyegetően mutogatott, illetve provokált, majd később odajött hozzám, és kifejtette nemtetszését” – fogalmazott.

Magyar Péter mutatványaira úgy emlékezett vissza: fiatal lányokkal táncolt, lábuk alatt bújt át, volt, aki miniszoknyában táncolt, „és mintha leskelődött volna a szoknyájuk alá”.

Egy szituáció nagyon furcsa volt a gépészmérnök számára: amikor a Tisza elnöke egy guggoló állásból felállt, és egy fiút, „egy előtte lévő fiút hátulról elkapott”. A látottak ledöbbentették a férfit.

Szendre elmesélte, hogy amikor Magyar először odament hozzá, már látta rajta, hogy nem volt józan. A politikus meglátása szerint fenyegetőleg lépett fel vele szemben. „Amikor odalépett hozzám, azt mondta a fülembe, hogy kicsinál engem a következő alkalomkor. Másodjára már Radnai Márk állt velem szemben, kamerázott és inzultált, úgymond be-beszólogatott, hogy feszülök, vagy mi bajom van.” Erre a férfi azt felelte, hogy nincs semmi baja, csak videózik, és ekkor ismét odalépett hozzá Magyar Péter, kérve, hogy ne videózzon, mire Szendre úgy felelt: „márpedig videózlak, mert agresszívnak érezlek”.

A Tisza-vezér ekkor csavarta ki a telefont a férfi kezéből, majd rohant el vele – állította Ábrahám Róbertnek.

Később megjegyezte: nem hitte volna, hogy egy európai parlamenti képviselőtől kell féltenie a saját készülékét. Mint fogalmazott, ezután megpróbált Magyar után menni, azonban fiatalok álltak elé, hogy ne bántsa a politikust. Szendre jelezte, hogy nem akarja bántani az ellenzéki pártvezetőt, csak vissza szeretné szerezni a telefonját.

„Annyit láttam, hogy odarohant a pulthoz, és próbálta nyomkodni a telefonomat, hogy törölje a videókat. Ez nem sikerült, mert lezárt a telefonom. Amikor odaértem hozzá – folytatta Szendre –, akkor annyit láttam, hogy gyorsan zsebre rakta a telefonomat. Aztán mondtam neki, hogy légyszíves, add vissza a készüléket. Ő viszont elkezdett összevissza beszélni, hogy nincs nála, meg hogy bedobta a pultba.”

A férfi elmondása szerint Magyar ezután elkezdett rogánozni, fideszezni, majd egyszer csak megütötte. „Ez szintén meglepett” – mondta.

Időközben a fiatalok közéjük álltak, nehogy Szendre viszonozni tudja az ütést. A férfi állítása alapján ezután is hiába próbálta visszakérni telefonját, Magyar nem engedett. Később elcsattant egy második pofon is, amire Szendre annyit tudott reagálni, hogy eltolta magától az európai parlamenti képviselőt.

Ekkor kerültek képbe a biztonságiak, akik valószínűleg láthatták, mi történt. Szendre elmondta nekik az esetet; Magyar viszont elkezdte szidalmazni őket.

Egyikük megfogta a politikust, és a nyakánál fogva kivezette a Ötkert szórakozóhelyről.

Már az Ötkert előtt Szendre megkérdezte a biztonságiakat, hogyan kaphatná vissza készülékét, mire azt felelték, hogy nekik nincs felhatalmazásuk arra, hogy kivegyék a telefont Magyar zsebéből. A férfi – Radnai jelenlétében is – próbálta visszakérni a telefonját, kevés sikerrel. A tiszás alelnök közben mindent videózott.

Később arról beszélt a férfi, ahogy odaértek a rakparthoz, mert mindeközben Szendre próbálta visszaszerezni a mobilkészülékét,

egy hirtelen mozdulattal Magyar Péter kihúzta a zsebéből a mobilt, és azt beleejtette a Dunába.

Radnai ekkor abbahagyta a videózást, odament a férfihoz, és mondta neki, adja meg a telefonszámát, mert másnap szeretné őt felhívni, hogy kártalanítani tudja. Szendre ekkor visszakérdezett, hogy vajon érti-e, mit szeretne Radnai. „Annak a telefonszámát adjam meg, amit a Dunába bedobott Magyar Péter?”

Szendre végül egy másik társaságtól tudott telefont kérni, azonnal tárcsázta a rendőrséget – közben az EP-képviselő állítólag elejtette, hogy zsebében van a rendőrség. Majd nagyon sietős lett a Tisza elnökének, egy közeli taxival, többedmagával elsietett a helyszínről. A férfi állítása szerint Radnai futva távozott ugyaninnen.

Ahogy arról lapunk is beszámolt korábban, Magyar Péter két évvel ezelőtt az Ötkertben heves szóváltásba keveredett egy férfival, ami miatt több szemtanú is felfigyelt rá. Egy – a sajtót futótűzként bejárt – videón pedig az volt látható, hogy a brüsszeli pártelnököt a nyakánál fogva vezetik ki a biztonsági őrök a belvárosi szórakozóhelyről, mert vállalhatatlanul viselkedett. Majd kiderült, hogy a rendőrség garázdaság és rongálás miatt nyomozást folytatott, mert az ellenzéki politikus megütött egy őt kamerázó férfit, akinek elvette a mobilját és azt a Dunába dobta. Magyar mindezt nem tagadta. A brüsszeli képviselőt mentelmi joga védi.

ringland
2026. április 10. 01:44
Mi az minden, aminek meg kéne változnia, nem úgy van hogy mi állunk nyerésre?
kalyibagaliba
2026. április 10. 00:52
Hátha kiderül, hogy úgy üt, mint egy buzi. Karmol, kalimpál 2 kézzel, ...
states-2
2026. április 10. 00:38
A drogosnak meg vannak számlálva már nem a napjai, hanem az órái. 72, azaz hetvenkettő, aztán megy a komcsi pöcegödörbe, ahol már várja Gyurcsány, Márkizay és a többi bukott komcsi.
tmzs1170
2026. április 10. 00:33
Valaki mondja már meg, ha ne adj Isten a világban tényleg komolyabbra fordulnak a dolgok és védeni kell a hazát, akkor ezért a söpredékért, akik most nulla erkölcsi tartással leszavaznak MP-re és a bandájára, majd ezekért fogtok harcolni vagy meghalni ? Ez lesz a haza, amiért élni, halni kell, ahol ilyen emberekkel élünk ? Nekem ez valami iszonyatos jövőkép.
