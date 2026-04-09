Eddig sosem látott VIDEÓ került ki az internetre a verekedő Magyar Péterről

Ahogy arról lapunk is beszámolt korábban, Magyar Péter két évvel ezelőtt az Ötkert nevű budapesti éjszakai szórakozóhelyen heves szóváltásba keveredett egy férfival, ami miatt több szemtanú is felfigyelt rá. Egy – a sajtót futótűzként bejárt – videón pedig az volt látható, hogy a brüsszeli pártelnököt a nyakánál fogva vezetik ki a biztonsági őrök a belvárosi szórakozóhelyről, mert vállalhatatlanul viselkedett. Majd kiderült, hogy a rendőrség garázdaság és rongálás miatt nyomozást folytatott, mert az ellenzéki politikus megütött egy őt kamerázó férfit, akinek elvette a mobilját és azt a Dunába dobta. Magyar mindezt nem tagadta. A brüsszeli képviselőt mentelmi joga is védi.