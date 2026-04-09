Eddig sosem látott VIDEÓ került ki az internetre a verekedő Magyar Péterről

Diszkóbotrány: fenyegetve érezte magát a férfi, akit megütött Magyar Péter (videó)
Öten-hatan érkeztek a férfihoz, egy héttel a botrányos eset után.
A felvétel egy férfi telefonjáról származik, amelyet állítása szerint a Tisza-vezér a Dunába dobott, majd később sikerült visszaállítani a készüléken lévő adatokat.
A Mandiner stúdiójában Ábrahám Róbert meséli el Lentulai Krisztiánnak, hogyan jutott hozzá ahhoz a felvételhez, amely egy férfi telefonjáról származik, és amit állítása szerint a Tisza-vezér a Dunába dobott, de később sikerült visszaállítani a készüléken lévő adatokat. A teljes felvétel minden bizonnyal Ábrahám csatornáján, a Renitensen jelenhet majd meg – hangzik el a videóban; ugyanakkor most a Mandiner nézői is láthatnak egy-két jelenetet.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is ajánljuk a témában
Megint aktivizálódtak azok a balliberális értelmiségi körök, amelyek látványos felhívásokban vázolják fel Magyarország jövőjét – felelősséget nem vállalva. A Tisza Párthoz köthető szakértői háttér és gazdaságpolitikai javaslatok egy irányba mutatnak: egy piacpárti fordulat felé, amely egyértelműen szociális-gazdasági megszorításokat hozna hazánkba.
Ahogy arról lapunk is beszámolt korábban, Magyar Péter két évvel ezelőtt az Ötkert nevű budapesti éjszakai szórakozóhelyen heves szóváltásba keveredett egy férfival, ami miatt több szemtanú is felfigyelt rá. Egy – a sajtót futótűzként bejárt – videón pedig az volt látható, hogy a brüsszeli pártelnököt a nyakánál fogva vezetik ki a biztonsági őrök a belvárosi szórakozóhelyről, mert vállalhatatlanul viselkedett. Majd kiderült, hogy a rendőrség garázdaság és rongálás miatt nyomozást folytatott, mert az ellenzéki politikus megütött egy őt kamerázó férfit, akinek elvette a mobilját és azt a Dunába dobta. Magyar mindezt nem tagadta. A brüsszeli képviselőt mentelmi joga is védi.
„Felhívott a srác, találkoztunk, valamikor a nyáron volt egy rádiós műsorom, oda jött el hozzám, és elmondta, hogy ő az a férfi, akit Magyar Péter megütött – mondja Lentulai Krisztiánnak. – Akkor azt mondtam neki, hogy találkozzunk és beszélgessünk részletesebben. Telefonszámot cseréltünk, később felhívott, és közölte, hogy elhatározta: mindegy, mi lesz a következménye, megmutatja azokat a felvételeket, amelyek a telefonján maradtak, és amelyeket vissza tudtak szerezni, miután a készüléket kiszedték a vízből. Ezeket átadta az ügyvédjének is.
Tegnap késő este, hét óra után beszéltünk ismét, és mondtam neki, hogy ha valóban el tud jönni a felvételekkel, akkor várom a stúdióban. El is jött, mindent elmondott, és átadta a felvételeket” – fogalmaz Ábrahám Róbert.
A mandineres beszélgetésben szó esik a dulakodásról, a telefon elvételéről, valamint arról is, hogy a biztonsági szolgálat miként avatkozott közbe az éjszaka során. A videó pedig olyan részleteket mutat meg, amelyek eddig nem kerültek nyilvánosságra, és új megvilágításba helyezhetik az ügyet.
Nyitókép forrása: Mandiner