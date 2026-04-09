Brutális megszorítások jönnek Magyarországra, ha ez a Tisza-közeli csomag politikai felhatalmazást kap

És így tesz most az úgynevezett Hetényi István Kör is, amely mögött ott találjuk Simonovits Andrást, aki köztudottan Tisza-hívőként arról beszél, hogy meg kell adóztatni a nyugdíjakat; Lengyel Lászlót, akinek szignója minden bizonnyal ott szerepel az ellenzéki párthoz ezer szállal köthető, tavaly kiszivárgott megszorítócsomagon; illetve a napokban közzétett, Fordulat és rendszerváltás a gazdaságban 1–2. címre hallgató tanulmányok szerzőjét, Petschnig Mária Zitát, aki rendszeresen támadja a kormány által bevezetett rezsicsökkentést és a különböző, inflációt csökkentő intézkedéseket, beleértve az árréskorlátozásokat és a védett árakat; és Csillag Istvánt, aki január elején még arról beszélt, hogy ha a Tisza Párt hatalomra kerül, akkor el kell venni magántulajdonban lévő javakat.

A tiszás háttérértelmiséghez betagozódó Hetényi István Kör kiindulópontja – akárcsak a Magyar Péterékhez köthető megszorítócsomagé, valamint a kampányprogramé – az, hogy a 2010 óta fennálló politikai és gazdasági modell miatt Magyarország folyamatosan csúszik vissza a kelet-közép-európai régió államainak gazdaságfejlettségi rangsorában,

az államháztartás egyre több területén alakul ki válságközeli vagy válsághelyzet.

Olyan „apró” körülmények, mint a Covid-válság, az orosz–ukrán háború vagy az energiaválság, nem vagy csak alig (okozatként) jelennek meg a Népszavában megjelent vitairatokban. Ha igen, olyan összefüggésben, hogy e krízishelyzetek kihívásai nem összeomlasztották, hanem erősítették az európai együttműködést (közös hitelfelvétel, közös vakcinabeszerzés, közös hadiipari fejlesztés, közös védelmi politika).