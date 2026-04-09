Brutális megszorítások jönnek Magyarországra, ha ez a Tisza-közeli csomag politikai felhatalmazást kap

A mindenkori ellenzék Bokros-csomagjai
Ez az oka annak, hogy sokan a kiszivárgott Tisza-csomag költségvetési fegyelmet célzó intézkedéseit a Bokros-csomaggal azonosítják. Az elvek nem változtak: a piac önszabályozására és a fogyasztókért folytatott verseny kedvező következményeire épít, a befektetőknek kedvező környezetben pedig alacsonyabb kamatokkal finanszírozható az államadósság és végső soron a működés is.
Bajnai Gordon volt kormányfő gyakran hangoztatott megállapítása, hogy a befektetők és a nagytőke érdeke ellentétes a politikusok érdekével. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy míg a politikusok a népszerűség érdekében jóléti intézkedéseket hoznak, amelyek növelik az életszínvonalat, addig a befektetőknek kockázatot jelentenek, mivel a költségvetés kiadási oldalát növelik, ráadásul a legtöbb esetben – 13. és 14. havi nyugdíj, rezsicsökkentés – hosszútávú kötelezettséget jelentenek.
Éppen ezért is tartalmaz a kiszivárgott Tisza-csomag olyan – a lakosság szempontjából megszorító – intézkedéseket,
amelyek tisztán piaci alapokra helyeznék a nagy állami rendszereket, például privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert. A magyar liberális közgazdászok szociáldemokrata elemekkel is kiegészítik, ilyen egyebek mellett a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.
Mindez megalapozza a Tisza Párt programját, amely a többkulcsos adórendszer újbóli bevezetését elkerülhetetlennek tartja, de a több száz oldalas csomag fontos eleme a széleskörű család- és otthonteremtési támogatások jelentős visszavágása, a szociális támogatásokat pedig nem a munkához kötné, mint a jelenlegi kormány, hanem szociális alapon nyújtana segítséget az állam a leginkább rászorulóknak.
A Tisza-csomag megszorításokat tartalmazó fejezetei egyébként szorosan összecsengenek Brüsszel ajánlásaival is, amelyeket minden évben az országspecifikus ajánlásokban tesz közzé.
Ha a Tisza Párt nyerné a választásokat, akkor szinte biztosra vehető,
hogy a Hetényi István Kör javaslatait is érdemben tárgyalná, mivel a hazai ellenzéki közgazdászok gyakorlatilag konkrét menetrendet nyújtanak ahhoz, hogyan lehetne a piacpárti fordulatra készülő ellenzéki pártnak minél hamarabb végrehajtania azokat a „reformokat”, amelyek elősegítik, hogy kedvezőbb kamatozású legyen az egyébként csökkenő államadósság és Brüsszel elvárásainak is eleget tegyenek.
Ez utóbbi pedig Magyar Péterék kiemelt célja.
A Tisza Párt vezetésében megjelenő egykori nagyvállalati vezetők személye pedig kétséget kizáró garancia arra, hogy egy Tisza-kormány olyan technokrata, föderalista szemléletű, piacpárti fordulatot hajtson végre, amelyben a családok támogatása és az emberek életszínvonalának emelése legfeljebb tízéves távlatban, a reformok maradéktalan végrehajtása után megjelenő szempont.
- Görögország példája ugyanakkor nyilvánvalóvá teszi, hogy a fegyelmezett költségvetés, az állam szerepének csökkentése, az újraelosztás lehető legkisebb szintre csökkentése és a befektetőbarát gazdaságpolitika több évtizedes távlatban vezethet el a jóléti társadalmi modellhez, ha egyáltalán elvezet. Görögország ezt a liberális gazdaságpolitikai irányt hajtotta végre, eredményeként napjainkban keveredik ki a 2008-as válságból, miközben még mindig rekordmagas az államadósság és a munkanélküliség, miközben a kormány mozgástere rendkívül szűk a nemzetközi hitelezőknek való kitettség miatt, állami vagyonról pedig érdemben nem lehet beszélni.
- A Tisza Párthoz hasonló, EU-párti politikát folytató román kormány éppen most hajt végre a Tisza-csomagban bemutatott intézkedésekhez kifejezetten hasonló megszorításokat, vagyis átfogó reformokat. Ennek eredménye, hogy a román életszínvonal meredeken zuhan. A nyugdíjak megadóztatása, a rezsiköltségek és a lakhatási költségek emelkedése, vagy az ismét kétszámjegyűre gyorsuló infláció ellenére a Nemzetközi Valutaalap (IMF) az év elején megállapította, a kezdeti kiigazítások után 2027-től újabb átfogó reformcsomagot kell elfogadnia Bukarestnek. Ez tehát azt jelenti, Románia hosszú évekre búcsúit inthet a jóléti intézkedéseknek, miközben az államadósság és a költségvetési hiány sem csökken dinamikusan a következő évek előrejelzései alapján.
- Magyar Péter egyik legfőbb európai szövetségese, a lengyel kormány sem áll túl jól, hiába az unió- és piacpárti gazdaságpolitika: a költségvetési hiány jóval magasabb, mint nálunk, a lakosságnak számos adóemelést és új adók bevezetését kellet elfogadnia, noha azt ígérték, megszorításokra nem kerül sor. Ráadásul a Brüsszel-barát lengyel kormánynak az uniós elvárások végrehajtása ellenére sem sikerült hozzáférnie a magyarországi forrásokkal együtt zárolt kohéziós pénzek jelentős részéhez.
A Tisza Párt tehát hiába tagadja, kormányra kerülésük esetén – a piacpárti gazdaságpolitikai fordulat végrehajtása érdekében – azonnal komoly megszorításokat vezetne be, a legfrissebb kiszivárgott dokumentum és nyilatkozatok szerint a rezsicsökkentés megszüntetésére és az árszabályozás kivezetésére, de korábban már azt is világossá tették, hogy a nagyvállalati különadókat mielőbb kivezetnék.
Ez 2026-ban 2000 milliárd forint bevételt jelentenek a költségvetésnek, amelyet csak a családok terheinek növelésével lehet pótolni.
