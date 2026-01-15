Ft
01. 15.
csütörtök
tisza párt orbán balázs magyar péter tarr zoltán kéri lászló adóemelés

A Tisza szakértői saját maguk ismerték el az adóemelési terveket: Magyar Péter sem tagadta érdemben az állításokat (VIDEÓ)

2026. január 15. 13:38

Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt képviselői nyíltan beszéltek a terveikről, amelyek között adóemelés és megszorítások is szerepelnek.

2026. január 15. 13:38
null

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az ellenzéki Tisza Párt képviselői nyíltan beszéltek a terveikről, amelyek között adóemelés és megszorítások is szerepelnek.

„Nem mi mondjuk, a saját szavaikkal mondták el olyan emberek, akik Magyar Péter állítása szerint a Tisza Párt álláspontját képviselik” – írta Orbán Balázs. 

Hozzátette, Tarr Zoltán nyíltan elismerte, hogy ezeket a terveket a választók elől titkolni és letagadni kívánják.

A politikai igazgató szerint mindez azt jelzi, hogy az ellenzék valódi céljai jól láthatóak, hiába próbálják azokat eltitkolni. Orbán Balázs hangsúlyozta: a Fidesz a biztos választás, amely a stabilitást és a kiszámítható kormányzást képviseli.

Az Orbán Balázs által a bejegyzéshez csatolt videóban több, a Tisza Párthoz köthető politikus is megjelenik. Bod Péter Ákos, a párt gazdasági szakértője megerősítette, hogy a Tisza Párt egyértelműen tervezi megszorítások bevezetését – s ezzel kapcsolatban Magyar Péter „bölcsen hallgat”.

A felvételen feltűnik továbbá Dalnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője is, aki a párt rendezvényén a résztvevők szavazásán keresztül a progresszív adórendszer szükségességét hangsúlyozta. Kéri László, a párt kampánytanácsadója pedig a magyar állampolgárok gazdasági helyzetét támogató egykulcsos adórendszert „marhaságnak” minősítette, és egyértelművé tette, hogy szerinte alapvető baloldali követelés a progresszív adórendszer bevezetése.

A videót egy Magyar Péterről készült felvétel zárja, amely hitelesíti a korábban elhangzottakat: a pártelnök megerősítette, hogy minden nyilatkozat, amelyet a szakértők a Tisza Párt rendezvényein tesznek, a párt hivatalos álláspontját tükrözik.

Nyitókép: MTI / Purger Tamás

csulak
2026. január 15. 14:08
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Mich99
2026. január 15. 14:07
Patkány Petinek megvannak a tervei, de csak a választás után akarta nyilvánosságra hozni, ezért most le is tagadja őket...
UgyeletesFoApolo
2026. január 15. 13:59
Úton vannak a főápoltjaink, készüljetek. :D
neszteklipschik
2026. január 15. 13:51
Az egykulcsos adó is "progresszív": aki tízszer annyit keres, tízszer annyit is adózik.
