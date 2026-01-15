A Tisza szakértői saját maguk ismerték el az adóemelési terveket: Magyar Péter sem tagadta érdemben az állításokat (VIDEÓ)

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az ellenzéki Tisza Párt képviselői nyíltan beszéltek a terveikről, amelyek között adóemelés és megszorítások is szerepelnek.

„Nem mi mondjuk, a saját szavaikkal mondták el olyan emberek, akik Magyar Péter állítása szerint a Tisza Párt álláspontját képviselik” – írta Orbán Balázs.