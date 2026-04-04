04. 06.
hétfő
tisza szigetek petschnig mária zita kapitány istván klikktv infláció intézkedés szakértő árstop

Fogta magát az „első tiszás”, percekig szidta az árstopot, de olyan vehemenciával, hogy még Kapitány Istvánt is megihlette a dolog (VIDEÓ)

2026. április 04. 14:09

Ráadásul a Tisza Shellből importált energetikai tótumfaktuma annyira lelkes lett, hogy azon nyomban megszüntetné a családok életkörülményeit javító intézkedéseket.

2026. április 04. 14:09
A Radnai Márk által csak egyszerűen „első tiszásnak” nevezett Kéri László felesége, a Tisza Szigetek rendszeres előadója, Petschnig Mária Zita még március 11-én a vendégeskedett a KlikkTV műsorában.  

A közgazdász Németh Péter műsorvezetőnek az árkorlátozások kapcsán csak annyit mondott, hogy „jajj”. Majd több mint 5 percen keresztül éles kritikával illette a kormány ez irányú intézkedéseit, mondván 

az ilyen lépéseket csak rövid távra szabad hozni, mert amúgy pörgetik az inflációt. 

Németh azon felvetésére, hogy Magyarországon a piac nem működik, Petschnig ingerülten úgy reagált, hogy valóban nem működik a piac, csak korlátozottan. Van, ahol működik, „de ami a nagy dolgokat jelenti, – a nagypénzeknek a mozgását – ott nem volt semmilyen verseny. Politikai verseny volt a pénzekért”.

Petschnig után Kapitány

A tiszás szakértő szerint abban a piramidális rendszerben, amit Orbán Viktor kiépített, abban mindenki tudja, mi a dolga. Majd azzal folytatta, hogy a magyar infláció 16 év alatt közel 100 százalék volt, melynek meglátása szerint különböző szakaszai voltak.

A közgazdász szerint az élelmiszerek ára több mint másfélszeresére nőtt. „Annak ellenére, hogy ezek az árlefojtások, ezek a mesterséges infláció elleni fellépések ezek működtek. Működtek már 2021 és 2024 között. Akkor csak néhány élelmiszerre. De ami most van, az egy nagyon jelentős árlefojtás” – vélekedett.

Majd azzal folytatta, hogy eleve le van fojtva a rezsi is, hiszen évek óta nincs csatornadíj, vízdíj, szemészállítási díj, így összesen a fogyasztási kosárnak a 20 százaléka le van fagyasztva.

Petschnig Mária Zita a beszélgetés során azt is felidézte, hogy az élelmiszerekre tavaly március közepén bevezetett árrésstop véleménye szerint „diszkriminatív”, mert a kisebb cégek ebbe „belepusztulnak”, ha pedig nem vezetik be, akkor nem vásárolnak náluk. Emlékeztetett arra is, hogy ez az intézkedés eredetileg egy rövid időre szólt, de aztán már több mint egy éve kitart, így a kereskedők rákényszerültek a keresztárazásra is. Mindez pedig nagyobb inflációhoz vezet szerinte, mintha „hagyná a piacon működni a dolgokat”.

Érdekesség, hogy e kijelentés után egy hétre rá Kapitány István, a Tisza energetikai főszakértője ugyancsak arról kezdett beszélni, hogy kevesebb ilyen intézkedésre, kevesebb állami beavatkozásra lenne szükség. Ezek után felmerül a kérdés, hogy mindez véletlen lenne-e.

Nyitókép: képernyőfotó

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vismajor
2026. április 05. 22:39
Ettől a pöcsöm mariskától viszketek. Ha jól emlékszem valami olyasmit is felböfögött nagy tudású férjével együtt, hogy 50 felett ne lehessen senki vezető pozícióban. És tessék mondani, az ilyen mészlerakatos korúak véleményét miért is kéne akár csak meghallani is? Nagyon kretén.... ezek a messiás kormány szakbarbárai, tapsot nekik.
logoff-mihaly
2026. április 05. 22:05
-- (Kaptn Kirk) kevesebb állami beavatkozásra lenne szükség -- Láttuk. Tehá,t az alig állami MOL-t a lakossági (!), tehát privát megtakarítások megcuffolásával egy drága átalakítás alá vetné, majd privatizálná (eladná, home run) és továbbra is monopolhelyzetben tartaná. Ez a piac csúcsa? Vagy csak én nem látom?
logoff-mihaly
2026. április 05. 21:59
Zituska, mamóka! Csak két kérdés: 1) Mikor voltál döntési jogkörrel felruházott irányítói pozícióban? 2) Mikor s hol működtek az ötleteid? Az mind? Hát akkor biztos okos dolog rád hallhatni Ms. Pötschnyikk.
Amerigo
2026. április 05. 16:15
Nem tudom, mitől szakértő ez a vén 3,14csa, amikor eddig még semmilyen jóslata sem jött be és a pénzügyi, gazdasági kritikái rendre fogyasztóellenesek. Lehet, hogy komoly havi jövedelme van neki és a vén károgó (nem éjtem olga) férjének, de nagyon sok közepes és alacsony jövedelmű családnak az inflációellenes intézkedés csomag és a rezsicsökkentés létkérdés.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!