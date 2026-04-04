Fogta magát az „első tiszás”, percekig szidta az árstopot, de olyan vehemenciával, hogy még Kapitány Istvánt is megihlette a dolog (VIDEÓ)

Petschnig után Kapitány

A tiszás szakértő szerint abban a piramidális rendszerben, amit Orbán Viktor kiépített, abban mindenki tudja, mi a dolga. Majd azzal folytatta, hogy a magyar infláció 16 év alatt közel 100 százalék volt, melynek meglátása szerint különböző szakaszai voltak.

A közgazdász szerint az élelmiszerek ára több mint másfélszeresére nőtt. „Annak ellenére, hogy ezek az árlefojtások, ezek a mesterséges infláció elleni fellépések ezek működtek. Működtek már 2021 és 2024 között. Akkor csak néhány élelmiszerre. De ami most van, az egy nagyon jelentős árlefojtás” – vélekedett.

Majd azzal folytatta, hogy eleve le van fojtva a rezsi is, hiszen évek óta nincs csatornadíj, vízdíj, szemészállítási díj, így összesen a fogyasztási kosárnak a 20 százaléka le van fagyasztva.

Petschnig Mária Zita a beszélgetés során azt is felidézte, hogy az élelmiszerekre tavaly március közepén bevezetett árrésstop véleménye szerint „diszkriminatív”, mert a kisebb cégek ebbe „belepusztulnak”, ha pedig nem vezetik be, akkor nem vásárolnak náluk. Emlékeztetett arra is, hogy ez az intézkedés eredetileg egy rövid időre szólt, de aztán már több mint egy éve kitart, így a kereskedők rákényszerültek a keresztárazásra is. Mindez pedig nagyobb inflációhoz vezet szerinte, mintha „hagyná a piacon működni a dolgokat”.