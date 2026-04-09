Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
brüsszel fidesz politico választás európai bizottság

Leleplezte Magyar Péteréket a Politico: nem lenne elég megnyerni a választásokat, meg is kellene hajolni Brüsszel előtt

2026. április 09. 08:24

Ennyit arról, hogy szélsebesen felszabadíthatnák a befagyasztott pénzeket.

A Politico néhány nappal a magyar választások előtt leleplezte: Brüsszel akkor sem fogja gyorsan kiadni a befagyasztott pénzeket, ha győz a Tisza Párt. A brüsszeli székhelyű lap uniós bennfentesekkel készített interjúi alapján leszögezte: Von der Leyenék nem adják olyan könnyen a pénzt, amiről Magyar Péter azt ígéri, ha győz „rekordidő alatt” megszerzi. 

A lap már tényként kezeli a Tisza győzelmét, figyelmen kívül hagyva, hogy a felmérések nem ezt jósolják. 

Hiába a nagy ígéret, a Bizottságnak már nem elég a Fidesz leváltása: minden egyes követelését behúzná egy új kormányon.

Az Európai Bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy a választások kimenetelétől függetlenül nem folyósít pénzt, amíg Magyarország nem hajtja végre a reformokat.

„Nincs titokzatosság azzal kapcsolatban, hogy Magyarországnak milyen feltételeket kell teljesítenie a befagyasztott uniós források feloldásához”

 – írta Piotr Serafin, az EU költségvetési, csalás elleni és közigazgatási biztosa a Politcónak.

A cikk szerint Magyar Péter csak kétharmados többséggel tudná teljesíteni Brüsszel minden kérését, éppen ezért nem fogja tudni kipipálni a Bizottság követelményeit. 

A Bizottság egyik tisztviselője azt nyilatkozta a brüsszeli lapnak, hogy „nincs teljesen elveszve” a magyaroknak járó pénz, de egy részét már biztosan nem fogja megkapni Magyarország.

A lap megszólaltatta a Tisza poltikusait is: Tarr Zoltán jó kapcsolatot ígért Ursula von der Leyennel, ennek ellenére egy szakértő azt nyilatkozta, Magyarországnak még kormányváltás esetén sem biztos, hogy megadja azt a Bizottság azt, amit megadott Lengyelországnak a 2024-es baloldali fordulatkor. 

Nyitókép: BENJAMIN CREMEL / POOL / AFP

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
andris-923
2026. április 09. 11:25
A Bizottság egyik tisztviselője azt nyilatkozta a brüsszeli lapnak, hogy „nincs teljesen elveszve” a magyaroknak járó pénz, de egy részét már biztosan nem fogja megkapni Magyarország. Mit mondott Viktor ? Addig nem lesz új EU-s költségvetés amíg a magyaroknak járó összes pénzt az ideiből oda nem adják az jónapot ! És az hogy ez a dilettáns mit kratyog ki a f..zt érdekel ?
Válasz erre
0
0
csulak
2026. április 09. 11:04
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
0
0
Picnic Niki
•••
2026. április 09. 09:30 Szerkesztve
mondjatok egy olyan volt szocialista országot, amely ma eu-s tag, és ahol migránsok tobzódnak? talán az egykori NDK-ban, de másutt nincsenek. Akkor pont ide fognak jönni, ahol tudják, nem sok jóra és támogatásra se igen számíthatnak, mert itt utálják őket OV ostobán csinálta, mert szándékosan a szemükbe vágta, ide egy migránst se, míg a többiek ésszel elsumákolják a dolgot
Válasz erre
1
1
google-2
•••
2026. április 09. 09:21 Szerkesztve
Ahogyan Orbánnak nem adták oda azt a pénzt, mert kellett Ukrajnának, ugyanúgy Magyarnak sem adnák oda, mert kell Ukrajnának. Itt maradnánk a nyakunkon egy nagy szerencsétlennel és Brüsszelben ugyanúgy meg tudnák magyarázni, hogy most miért nem adhatják ide a nekünk járókat. Az a helyzet, hogy a nyugati ember ma is azt nézi, hogyan tudna a saját helyzetén javítani a kelet-európaiak, afrikaiak, ázsiaiak rovására. Él bennük a kiolthatatlan gyarmattartó mentalitás. Nekik kell, nekünk nem jár.
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!