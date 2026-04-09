Leleplezte Magyar Péteréket a Politico: nem lenne elég megnyerni a választásokat, meg is kellene hajolni Brüsszel előtt

„Nincs titokzatosság azzal kapcsolatban, hogy Magyarországnak milyen feltételeket kell teljesítenie a befagyasztott uniós források feloldásához”

– írta Piotr Serafin, az EU költségvetési, csalás elleni és közigazgatási biztosa a Politcónak.

A cikk szerint Magyar Péter csak kétharmados többséggel tudná teljesíteni Brüsszel minden kérését, éppen ezért nem fogja tudni kipipálni a Bizottság követelményeit.

A Bizottság egyik tisztviselője azt nyilatkozta a brüsszeli lapnak, hogy „nincs teljesen elveszve” a magyaroknak járó pénz, de egy részét már biztosan nem fogja megkapni Magyarország.

A lap megszólaltatta a Tisza poltikusait is: Tarr Zoltán jó kapcsolatot ígért Ursula von der Leyennel, ennek ellenére egy szakértő azt nyilatkozta, Magyarországnak még kormányváltás esetén sem biztos, hogy megadja azt a Bizottság azt, amit megadott Lengyelországnak a 2024-es baloldali fordulatkor.