Leleplezte Magyar Péteréket a Politico: nem lenne elég megnyerni a választásokat, meg is kellene hajolni Brüsszel előtt

Csoda, hogy nem szakadt rá a plafon Zelenszkijre: azzal kábít az ukrán elnök, hogy ő nem akar beleszólni a magyar választásokba
J. D. Vance a minap épp az ellenkezőjére figyelmeztette a magyarokat.
Ennyit arról, hogy szélsebesen felszabadíthatnák a befagyasztott pénzeket.
A Politico néhány nappal a magyar választások előtt leleplezte: Brüsszel akkor sem fogja gyorsan kiadni a befagyasztott pénzeket, ha győz a Tisza Párt. A brüsszeli székhelyű lap uniós bennfentesekkel készített interjúi alapján leszögezte: Von der Leyenék nem adják olyan könnyen a pénzt, amiről Magyar Péter azt ígéri, ha győz „rekordidő alatt” megszerzi.
A lap már tényként kezeli a Tisza győzelmét, figyelmen kívül hagyva, hogy a felmérések nem ezt jósolják.
Hiába a nagy ígéret, a Bizottságnak már nem elég a Fidesz leváltása: minden egyes követelését behúzná egy új kormányon.
Az Európai Bizottság ragaszkodik ahhoz, hogy a választások kimenetelétől függetlenül nem folyósít pénzt, amíg Magyarország nem hajtja végre a reformokat.
„Nincs titokzatosság azzal kapcsolatban, hogy Magyarországnak milyen feltételeket kell teljesítenie a befagyasztott uniós források feloldásához”
– írta Piotr Serafin, az EU költségvetési, csalás elleni és közigazgatási biztosa a Politcónak.
A cikk szerint Magyar Péter csak kétharmados többséggel tudná teljesíteni Brüsszel minden kérését, éppen ezért nem fogja tudni kipipálni a Bizottság követelményeit.
A Bizottság egyik tisztviselője azt nyilatkozta a brüsszeli lapnak, hogy „nincs teljesen elveszve” a magyaroknak járó pénz, de egy részét már biztosan nem fogja megkapni Magyarország.
A lap megszólaltatta a Tisza poltikusait is: Tarr Zoltán jó kapcsolatot ígért Ursula von der Leyennel, ennek ellenére egy szakértő azt nyilatkozta, Magyarországnak még kormányváltás esetén sem biztos, hogy megadja azt a Bizottság azt, amit megadott Lengyelországnak a 2024-es baloldali fordulatkor.
