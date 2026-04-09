Csoda, hogy nem szakadt rá a plafon Zelenszkijre: azzal kábít az ukrán elnök, hogy ő nem akar beleszólni a magyar választásokba

Az ukránok szakértője elismerte: az Unió Zelenszkijék érdekében beavatkozik a magyarországi választásokba (VIDEÓ)
Denisz Kuzmin szerint az uniós tagállamok „nagyon mélyen és aktívan részt vesznek az Orbán elleni választási kampányban”.
J. D. Vance a minap épp az ellenkezőjére figyelmeztette a magyarokat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Rest is Politics című podcastben elsősorban az USA és Európa szerepéről beszélt az ukrajnai háború lezárásában, ugyanakkor egy adott ponton kitért Magyarországra is.
Az ukrán elnök szerint „nem sokat segít” J. D. Vance amerikai elnök látogatása Budapesten a választások előtt, ugyanakkor kiemelte, nem akar beleszólni az április 12-i választásokba, hiszen szerinte a „magyar embereknek kell meghozniuk a döntést”.
Néhány nappal a szavazás előtt kissé visszásan hangzik Zelenszkij kijelentése arról, hogy nem akar beleszólni, hiszen az elmúlt hónapokban mástól sem volt hangos a média, mint attól, hogy Ukrajna megpróbál beleavatkozni a választási folyamatokba a Tisza Párt oldalán.
Budapesti látogatása során J. D. Vance is figyelmeztetett, hogy az ukrán hírszerzésnek vannak olyan elemei, amelyek „megpróbáltak beavatkozni az amerikai, és most talán a magyar választásokba”.
De ha már ukrán beavatkozásról beszélünk, elég csak felidézni Volodimir Zelenszkij és Andrij Szibiha külügyminiszter fenyegetéseit a magyar miniszterelnökkel szemben, a Barátság kőolajvezeték hónapokkal ezelőtt történő leállítását, a márciusban lefoglalt aranykonvojban található illegális pénzeket, vagy éppen az ukrán titkosszolgálat háttérakcióit a Tisza informatikusainak beszervezésére.
Ráadásul Denisz Kuzmin, az ukrán Odesszai Nemzeti Egyetem szenior kutatója maga mondta ki, hogy Brüsszel beavatkozik a magyar választásokba, és mindent megtesz a kormányváltás érdekében, amivel szerinte „Ukrajna érdekeit szolgálja”.
Ezt is ajánljuk a témában
