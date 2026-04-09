volodimir zelenszkij vance ukrán elnök magyar ukrajna választás usa

Csoda, hogy nem szakadt rá a plafon Zelenszkijre: azzal kábít az ukrán elnök, hogy ő nem akar beleszólni a magyar választásokba

2026. április 09. 07:35

J. D. Vance a minap épp az ellenkezőjére figyelmeztette a magyarokat.

2026. április 09. 07:35
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Rest is Politics című podcastben elsősorban az USA és Európa szerepéről beszélt az ukrajnai háború lezárásában, ugyanakkor egy adott ponton kitért Magyarországra is.

Az ukrán elnök szerint „nem sokat segít” J. D. Vance amerikai elnök látogatása Budapesten a választások előtt, ugyanakkor kiemelte, nem akar beleszólni az április 12-i választásokba, hiszen szerinte a „magyar embereknek kell meghozniuk a döntést”.

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Néhány nappal a szavazás előtt kissé visszásan hangzik Zelenszkij kijelentése arról, hogy nem akar beleszólni, hiszen az elmúlt hónapokban mástól sem volt hangos a média, mint attól, hogy Ukrajna megpróbál beleavatkozni a választási folyamatokba a Tisza Párt oldalán.

Budapesti látogatása során J. D. Vance is figyelmeztetett, hogy az ukrán hírszerzésnek vannak olyan elemei, amelyek „megpróbáltak beavatkozni az amerikai, és most talán a magyar választásokba”.

De ha már ukrán beavatkozásról beszélünk, elég csak felidézni Volodimir Zelenszkij és Andrij Szibiha külügyminiszter fenyegetéseit a magyar miniszterelnökkel szemben, a Barátság kőolajvezeték hónapokkal ezelőtt történő leállítását, a márciusban lefoglalt aranykonvojban található illegális pénzeket, vagy éppen az ukrán titkosszolgálat háttérakcióit a Tisza informatikusainak beszervezésére. 

Ráadásul Denisz Kuzmin, az ukrán Odesszai Nemzeti Egyetem szenior kutatója maga mondta ki, hogy Brüsszel beavatkozik a magyar választásokba, és mindent megtesz a kormányváltás érdekében, amivel szerinte „Ukrajna érdekeit szolgálja”.

Nyitókép: Mandiner-montázs

 

 


 

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 09. 11:14
hauzdik a zukran...MINDIG !
istvanpeter
2026. április 09. 09:56
Igen, hazugságban és alakoskodásban V. Zelenszkij és Magyar Péter versenyben vannak egymással, a döntnök pedig Manfred Weber.
Stingary76
•••
2026. április 09. 08:45 Szerkesztve
Zelenszkij foglalkozzon inkább azzal a disznó óllal, amit a jobb sorsra érdemes Ukrajnából csinált..
tovarisi-konyec
2026. április 09. 08:19
Helyes-helyes. Csak a Vance szólhat bele a választásba. Meg Le Pen, Ficó, Putyin.. Ilyen ez 😂😂😂
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!