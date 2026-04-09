Csoda, hogy nem szakadt rá a plafon Zelenszkijre: azzal kábít az ukrán elnök, hogy ő nem akar beleszólni a magyar választásokba

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a The Rest is Politics című podcastben elsősorban az USA és Európa szerepéről beszélt az ukrajnai háború lezárásában, ugyanakkor egy adott ponton kitért Magyarországra is.

Az ukrán elnök szerint „nem sokat segít” J. D. Vance amerikai elnök látogatása Budapesten a választások előtt, ugyanakkor kiemelte, nem akar beleszólni az április 12-i választásokba, hiszen szerinte a „magyar embereknek kell meghozniuk a döntést”.