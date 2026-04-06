Orbán Viktor hazaért, mindenkit megnyugtatott, majd unokáinak tett ígéretét is teljesítette (VIDEÓ)

Szabotázsakció a gázvezeték ellen – Orbán Viktor a helyszínről tájékoztatott
Magyarország gázellátása nincs veszélyben, de észnél kell lenni – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Kiskundorozsmán.
„Irány a Mama!” – írta bejegyzésében a miniszterelnök.
Orbán Viktor közösségi oldalán megosztott videójában közölte, hogy hazaért Kiskundorozsmáról, és unokáival már a locsolkodásra készülnek.
„Hazaértünk, lenyomtuk a melót. Jó döntés volt, hogy hajnalban lementünk a kiskundorozsmai telepre. Megnéztük a gázvezeték-átjátszó állomást.
Minden rendben van, beszéltünk a katonákkal. Nyugodt húsvétunk lesz”
– közölte a miniszterelnök.
Most elmegyünk locsolni; megígértem a gyerekeknek. Elmegyünk, meglocsoljuk az édesanyámat”
– mondta nagy örömmel Orbán Viktor.
