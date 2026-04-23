XIV. Leó pápa alaposan felkavarta az állóvizet: nemet mondott az azonos nemű párok áldására és a határvédelem fontosságát hangsúlyozta

„A kérdés nem az, hogy megváltozik-e a rezsim vagy sem, hanem az, miként tudjuk terjeszteni azokat az értékeket, amelyekben hiszünk oly sok ártatlan halála nélkül. Az iráni kérdés nyilvánvalóan nagyon összetett (...) kaotikus helyzet alakult ki, amely kritikus a világgazdaság számára, de ott van Irán egész lakossága is, ártatlan emberek, akik a háború miatt szenvednek” – jelentette ki a pápa.

A katolikus egyházfő a békepárbeszéd folytatását szorgalmazta, a háborúval való fenyegetés beszüntetését, és a nemzetközi jog tiszteletben tartását. Elmondta, hogy az a kisfiú, aki a tavaly november végén Libanonban tett első apostoli látogatásán üdvözlő táblával várt rá, a mostani háborúban életét vesztette.

Egyházként – ismételten mondom -, pásztorként nem támogathatom a háborút. És mindenkit arra akarok bátorítani, hogy tegyen erőfeszítést és olyan válaszokat keressen, amelyek a béke kultúrájából, nem pedig a gyűlöletből és a megosztottságból erednek”

– hangsúlyozta.

A pápa kiemelt értéknek nevezte a Szentszék „néha nagy áldozattal” végzett diplomáciai munkáját, amelynek segítségével kapcsolatot tud tartani a tekintélyelvű politikai vezetőkkel is.