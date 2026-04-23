04. 23.
csütörtök
XIV. Leó pápa alaposan felkavarta az állóvizet: nemet mondott az azonos nemű párok áldására és a határvédelem fontosságát hangsúlyozta

2026. április 23. 22:39

A katolikus egyház vezetője szerint az egyház egységének vagy megosztottságának nem szexuális kérdések körül kellene forogni.

2026. április 23. 22:39
null

„Az egyház pásztoraként nem támogathatom a háborút” – hangoztatta az iráni háború kapcsán XIV. Leó pápa, aki az afrikai apostoli látogatását lezárva a Vatikánba visszatérőben repülőgépe fedélzetén az egyház diplomáciai szerepéről, a migrációról és az azonos nemű párok áldásáról is beszélt a sajtónak csütörtökön. 

XIV. Leó úgy vélte, a közvéleményt a pápa politikai állásfoglalása érdekli, hogy mit mond bizonyos kérdésekben, és miért nem ítéli el az egyik vagy másik ország kormányát. 

Kiemelte, hogy az apostoli látogatások éppen azt szolgálják, hogy az egyházfő arra próbálja bátorítani a népeket, hogy vállaljanak felelősséget sorsukért. Hasonlóképpen fontos „az államfőkkel beszélni a szemléletváltás bátorításával, hogy nyitottabbak legyenek népük jóléte iránt, és lehetőség nyíljon egy adott ország javainak újraosztására” – monda a pápa. 

A katolikus egyházfő a békepárbeszéd folytatását szorgalmazta

A RAI olasz közmédiának az iráni háborúval kapcsolatos kérdésére válaszolva XIV. Leó kifejtette, új hozzáállásra van szükség a béke előmozdítása érdekében. Megemlítette, hogy leveleket kapott az iráni háború első napján meghalt gyermekek családjaitól.

„A kérdés nem az, hogy megváltozik-e a rezsim vagy sem, hanem az, miként tudjuk terjeszteni azokat az értékeket, amelyekben hiszünk oly sok ártatlan halála nélkül. Az iráni kérdés nyilvánvalóan nagyon összetett (...) kaotikus helyzet alakult ki, amely kritikus a világgazdaság számára, de ott van Irán egész lakossága is, ártatlan emberek, akik a háború miatt szenvednek” – jelentette ki a pápa. 

A katolikus egyházfő a békepárbeszéd folytatását szorgalmazta, a háborúval való fenyegetés beszüntetését, és a nemzetközi jog tiszteletben tartását. Elmondta, hogy az a kisfiú, aki a tavaly november végén Libanonban tett első apostoli látogatásán üdvözlő táblával várt rá, a mostani háborúban életét vesztette.  

Egyházként – ismételten mondom -, pásztorként nem támogathatom a háborút. És mindenkit arra akarok bátorítani, hogy tegyen erőfeszítést és olyan válaszokat keressen, amelyek a béke kultúrájából, nem pedig a gyűlöletből és a megosztottságból erednek”

 – hangsúlyozta. 

A pápa kiemelt értéknek nevezte a Szentszék „néha nagy áldozattal” végzett diplomáciai munkáját, amelynek segítségével kapcsolatot tud tartani a tekintélyelvű politikai vezetőkkel is. 

„Nem fogalmazunk meg mindig nagy kritikát, bírálatot vagy ítéletet. De nagyon sok munka zajlik a színfalak mögött az igazságosság előmozdítása érdekében, humanitárius ügyekben, vagy olyan helyzetek megoldása érdekében, amelyek politikai foglyokat érintenek, és lehetőséget keresünk esetleges szabadon engedésükhöz, éhezés, betegség esetén is” – jelentette ki.  

A pápa szerint az „északnak” nincsen válasza  a migrációra

XIV. Leó pápa tíz napos afrikai útját befejezve, az Egyenlítői-Guinea fővárosából, Malabóból Rómába tartó repülőúton, az őt kísérő hetven újságíró öt kérdésére válaszolt.  

A Vatican News hírportál leirata szerint a pápa a migrációt érintő kérdésre visszakérdezett azt tudakolva, mit tesz a világ északi része a dél segítéséért. „Mindenki északra akar menni, de az északnak gyakran nincsen válasza arra, milyen lehetőségeket tud kínálni” – mondta.  

Személyes véleményem, hogy egy államnak joga van szabályokat felállítani a határainál. Nem mondom, hogy mindenki rendezetlenül beléphet, mivel így ott, ahova mennek, néha igazságtalanabb helyzet alakul ki, mint ott, ahonnan származnak”

 – jelentette ki. A pápa azt kérdezte, miért ne lehetne állami segítséggel vagy gazdagabb nagyvállalkozások befektetésével megváltoztatni például az afrikai országok helyzetét. Megjegyezte, hogy Afrika kincsei másokat tesznek gazdaggá idegen országokban. 

„Talán nemzetközi szinten többet kell dolgoznunk, hogy Afrika országaiban nagyobb legyen az igazságosság, egyenlőség és fejlődés, és ne kényszerüljenek más országokba vándorolni (...) minden esetre emberekről van szó, és az emberekkel emberi módon kell bánnunk, nem szabad rosszabbul bánni velük, úgy mint a házi, vagy más állatokkal” – mondta XIV. Leó. 

 Az egyháznak nem szexuális kérdések körül kellene forogni

A német egyház márciusban bevezetett gyakorlatával kapcsolatban, miszerint áldásban részesíti az azonos nemű párokat a pápa úgy vélte, „az egyház egységének vagy megosztottságának nem szexuális kérdések körül kellene forogni”.  

Hangoztatta: „azt gondolom, hogy sokkal nagyobb és jelentősebb kérdések is léteznek, úgy mint az igazságosság, a férfiak és nők egyenlősége, szabadsága, a vallásszabadság, amelyeknek elsőbbrendűnek kellene lennie”. 

Elmondta, hogy a Szentszék már tisztázta a német püspökökkel, hogy nem ért egyet az azonos nemű vagy „nem szabályos helyzetben élő” párok áldásának intézményesítésével. Ferenc pápára emlékeztetett, miszerint az egyház mindenkit megszólít és befogad. „Ezen túllépni most, azt hiszem, több megosztottságot okoz mint egységet” – mondta XIV. Leó. 

(MTI)

Fotó: Alberto PIZZOLI / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ataman-0
2026. április 23. 23:19
Erre nem számítottam... Eddig eléggé 'progresszív' nézeteket vallott, a szó rossz értelmében, - a mostani rossz értelmében.
figyelő4322
2026. április 23. 23:03
"...nem ért egyet az azonos nemű vagy „nem szabályos helyzetben élő” párok áldásának intézményesítésével." Nagyszerű! Egy valamirevaló pápa állásfoglalása nem is lehetne más. Én eddig inkább libernyáknak hittem ezt a pápát. De nem az, legalábbis nem a neoliberális értelemben!
linkjapan
2026. április 23. 23:00
Amit a migrációról mondott, az egy teljesen kiegyensúlyozott, bátor gondolat. Azt viszont nem értem, mi az hogy a pápa megbeszéli a püspökkel, hogy nem értenek egyet a melegpárok megáldásában. Ez nekem kicsit furcsa. Azért itt nem arról van szó, hogy kinek melyik a kedvenc színe, vagy hogy Mozart jobb vagy Beethoven.
Globalfake
2026. április 23. 22:57
össze vissza dumál ez a lökött, egyik szavát üti a másikkal. nem hiszem amugy hogy osotba lenne, inkább lavirozik az öreg, egyrészt a híveknek is kell lökni valami magasztosat, másrészt meg nem tudom hogy most éppen mi a szitu, de vatikán annak idején kökeményen függött a zsidó rotschieldektől, ők adták a hiteleket a városállamnak, gyanítom, hogy most sem a hívők dobják össze a vatikán fenntartásának húzos költségeit.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!