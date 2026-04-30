„Azt hittem, arról kell írnom, ami fontos, nem arról, amire kattintanak” – Az ördög Pradát visel második részében már messze nem Meryl Streep a legfélelmetesebb

Felszínesnek viszont még felszínesebb, amit kiválóan leképez, hogy a mindenki érzékenységére kínosan ügyelő új szólásszabadság és a metoo-mozgalom utóhatásai miatt Miranda nyelve sem lehet olyan éles, mint korábban. Sőt, újabban a kabátját is saját magának kell a fogasra felakasztania, arról az égbe kiáltó pimaszságról nem beszélve, hogy a költségcsökkentési direktívák miatt sok más mellett a business classnak is lőttek a hosszú repülőutakon.

Mindezt csak tetézik a klasszikus, értékalapú és értékközvetítő újságírás halálát hatásosan tálaló részek. A címbéli fontos mondat a már többszörös díjnyertes oknyomozó riporter Andy szájából hangzik el, amikor létszám-leépítésre hivatkozva sokadmagával együtt üzenetben kirúgják korábbi munkahelyéről. Így kerül vissza a változó szelek és egy rossz döntés miatt úgyszintén éppen a csőd felé száguldó Runwayhez. Ahol hasonló problémával küzdenek, Miranda mindhalálig hűséges padavanja, Nigel körülbelüli megfogalmazásában:

„Mi már régen nem vagyunk magazin. Megjelenünk ugyan nyomtatásban, de azt senki nem olvassa. Helyette posztolunk, streamelünk és megosztunk egész álló nap.”

Mindezt aláhúzandó megjelenik a béna külsejű, idegesítően vihogó, érzéketlen techmilliárdos Benji Barnes (Justin Theroux) figurája is, aki csak azért venné meg „aprópénzért” a Runway-birodalmat, hogy legújabb barátnőjének – a Diornál tengődő Emilynek – legyen hol alkalma bosszút állni a vele egykor csúful elbánó Mirandán.