„Eddig két öngyilkosság és több tucat interneten megvalósuló és ismertté vált zaklatás a mérlege annak a verbális erőszakon nyugvó politizálásnak, amit a Tisza és annak vezetője zúdított az országra.

Az aljas hergelés, a rengeteg hazugság, a megfélemlítés és a provokációk kultúrájának kiépítése a kormányzat egyetlen kézzelfogható eredménye.