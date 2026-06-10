Felállt a Védvonal: már hatvannál több esetben intézkedtek a tiszás uszítás és fenyegetőzés ellen, öngyilkosság is történt
Özönlenek bejelentések az egész országból, a Védvonal segítséget biztosít az áradó agresszió ellen.
Az aljas hergelés, a rengeteg hazugság, a megfélemlítés és a provokációk kultúrájának kiépítése a kormányzat egyetlen kézzelfogható eredménye.
„Eddig két öngyilkosság és több tucat interneten megvalósuló és ismertté vált zaklatás a mérlege annak a verbális erőszakon nyugvó politizálásnak, amit a Tisza és annak vezetője zúdított az országra.
Az aljas hergelés, a rengeteg hazugság, a megfélemlítés és a provokációk kultúrájának kiépítése a kormányzat egyetlen kézzelfogható eredménye.
A hatóságok vizsgálják az ügyeket, mi pedig segítséget nyújtunk azoknak, akiknek szüksége van rá.
Ezen dolgozunk többen, sokat.
A nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatni fogjuk.
Alább olvashatják Havasi Bertalan mai közleményét:
»Élesben üzemel a Védvonal, már hatvannál is több esetben intézkedtek
Budapest, 2026. június 10., szerda – Az elmúlt alig két hétben több mint hatvan olyan bejelentés érkezett, amivel érdemben kellett foglalkoznia a Czunyiné Bertalan Judit által vezetett Védvonalnak. Közben a Védvonal szervezeti kialakítása is megtörtént, a jogi segítségnyújtáshoz szükséges munka bázisa elkészült. A Védvonal személyesen is elérhető Budapesten, a Polgárok Házában.
Az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól. Itt természetesen azt is javasoljuk, hogy az érintettek jelentsék ezeket az internetes felület közösségi alapelveibe ütközőként, vagy éljenek a Büntető Törvénykönyv (Btk.) internetes zaklatás (Btk. 222. §) tényállása szerinti lehetőséggel. Szakmai csapatunk segít a beadványok megfogalmazásában.
A másik nagy érintetti kör a kormányzati, közigazgatási szektorban megkezdett tisztogatások áldozatai. A legtöbben a felmondás közlésének körülményeit kifogásolják. Ide sorolhatóak azok a kérdések és segítségkérések is, amelyek a szervezeti átalakításokkal vagy a jogviszony-változással kapcsolatos munkavállalói jogokat érintik.
Bejelentések érkeznek az egyetemi világból - oktatóktól és hallgatóktól egyaránt - politikai diszkriminációra vonatkozóan. Ilyenek például megszégyenítő megjegyzések a katedráról, vagy problémák a tanulmányi vagy tudományos előmenetellel kapcsolatban.
Egyre több munkahelyi légkört mérgező vagy az egzisztenciális biztonságot veszélyeztető munkáltatói magatartásról kapunk bejelentést.
Szintén nagyobb számú esetkör a kistelepülési polgármestereket és helyi képviselőket érő vádaskodások és lemondásra felszólítások ügye.
Politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is kaptunk információkat: két esetben a választások után nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt korábbi segítőink öngyilkosságot követtek el, ezen ügyeket a hatóságok vizsgálják; kegyeleti okokból egyéb tájékoztatást nem áll módunkban adni.
Czunyiné Bertalan Judit az ilyen, és ezekhez hasonló felháborító és tűrhetetlen esetek miatt kezdeményezte és vezeti a Védvonalat. Nem kell és nem szabad mindent eltűrnünk és hagynunk! Egy ilyen eset is sok!
Havasi Bertalan,
a Fidesz kommunikációs igazgatója«”
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Özönlenek bejelentések az egész országból, a Védvonal segítséget biztosít az áradó agresszió ellen.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor