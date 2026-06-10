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védvonal havasi bertalan Kocsis Máté Magyar Péter

Segítséget nyújtunk azoknak, akiknek szüksége van rá

2026. június 10. 10:51

Az aljas hergelés, a rengeteg hazugság, a megfélemlítés és a provokációk kultúrájának kiépítése a kormányzat egyetlen kézzelfogható eredménye.

2026. június 10. 10:51
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Kocsis Máté
Kocsis Máté
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„Eddig két öngyilkosság és több tucat interneten megvalósuló és ismertté vált zaklatás a mérlege annak a verbális erőszakon nyugvó politizálásnak, amit a Tisza és annak vezetője zúdított az országra. 

Az aljas hergelés, a rengeteg hazugság, a megfélemlítés és a provokációk kultúrájának kiépítése a kormányzat egyetlen kézzelfogható eredménye. 

A hatóságok vizsgálják az ügyeket, mi pedig segítséget nyújtunk azoknak, akiknek szüksége van rá. 

Ezen dolgozunk többen, sokat. 

A nyilvánosságot folyamatosan tájékoztatni fogjuk.  

Alább olvashatják Havasi Bertalan mai közleményét:

»Élesben üzemel a Védvonal, már hatvannál is több esetben intézkedtek

Budapest, 2026. június 10., szerda – Az elmúlt alig két hétben több mint hatvan olyan bejelentés érkezett, amivel érdemben kellett foglalkoznia a Czunyiné Bertalan Judit által vezetett Védvonalnak. Közben a Védvonal szervezeti kialakítása is megtörtént, a jogi segítségnyújtáshoz szükséges munka bázisa elkészült. A Védvonal személyesen is elérhető Budapesten, a Polgárok Házában.

Az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól. Itt természetesen azt is javasoljuk, hogy az érintettek jelentsék ezeket az internetes felület közösségi alapelveibe ütközőként, vagy éljenek a Büntető Törvénykönyv (Btk.) internetes zaklatás (Btk. 222. §) tényállása szerinti lehetőséggel. Szakmai csapatunk segít a beadványok megfogalmazásában.

A másik nagy érintetti kör a kormányzati, közigazgatási szektorban megkezdett tisztogatások áldozatai. A legtöbben a felmondás közlésének körülményeit kifogásolják. Ide sorolhatóak azok a kérdések és segítségkérések is, amelyek a szervezeti átalakításokkal vagy a jogviszony-változással kapcsolatos munkavállalói jogokat érintik.

Bejelentések érkeznek az egyetemi világból - oktatóktól és hallgatóktól egyaránt - politikai diszkriminációra vonatkozóan. Ilyenek például megszégyenítő megjegyzések a katedráról, vagy problémák a tanulmányi vagy tudományos előmenetellel kapcsolatban.

Egyre több munkahelyi légkört mérgező vagy az egzisztenciális biztonságot veszélyeztető munkáltatói magatartásról kapunk bejelentést.

Szintén nagyobb számú esetkör a kistelepülési polgármestereket és helyi képviselőket érő vádaskodások és lemondásra felszólítások ügye.

Politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is kaptunk információkat: két esetben a választások után nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt korábbi segítőink öngyilkosságot követtek el, ezen ügyeket a hatóságok vizsgálják; kegyeleti okokból egyéb tájékoztatást nem áll módunkban adni.

Czunyiné Bertalan Judit az ilyen, és ezekhez hasonló felháborító és tűrhetetlen esetek miatt kezdeményezte és vezeti a Védvonalat. Nem kell és nem szabad mindent eltűrnünk és hagynunk! Egy ilyen eset is sok!

Havasi Bertalan,

a Fidesz kommunikációs igazgatója«”

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Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

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smuggl3r
2026. június 10. 11:23
Mi ez? Fidesz safe space? Szánalmas... Azt hittétek, hogy az utcai harcban csak nektek szabad ütni? Bátor utcai harcosok XD
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2
angie1
2026. június 10. 11:02
Egyre nagyobb szükség van erre, mert már az iskolákba is beköltözött sajnos a politika és a frusztrált tehetségtelen kis köcsögök kikezdik azokat a gyerekeket, akik kezdeni akarnak valamit az életükkel! Családban tapasztalom ezt!
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