Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
06. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
ETO FC Győr Piscsur Girona

Újabb távozó az ETO-tól – topligába készült, másodosztályú játékos lett a magyar bajnok csatárából

2026. június 12. 13:46

A spanyol élvonalból kieső Girona bejelentette Olekszandr Piscsur szerződtetését. Az ETO a bónuszokkal együtt több mint egymillió eurót kaphat az ukrán labdarúgóért.

2026. június 12. 13:46
null

Az ukrán-magyar kettős állampolgárságú Olekszandr Piscsur távozott a bajnoki címvédő ETO FC Győr labdarúgócsapatától és a spanyol másodosztályú Gironához igazolt.

Olekszandr Piscsur, ETO, Győr, Girona
Olekszandr Piscsur egy évet töltött az ETO-nál / Fotó: MTI / Illyés Tibor

A magyar klub honlapja szerint a tavaly nyáron Gyirmótról szerződtetett, 204 centiméter magas csatár karaktere a teljes idényben meghatározó, és a magyar élvonalban különleges taktikai eszköz volt a szakmai stáb számára.

Bár a bajnokságban végül nem tudott alapember lenni a világbajnokságon szereplő algériai Nadir Benbuali mellett, de a Konferencia-liga-selejtezőben és a Magyar Kupában rendszeres játéklehetőséget kapott. Az ETO FC színeiben végül 36 mérkőzésen öt gólt szerzett.

 

Piscsur a sikeres orvosi vizsgálatokat követően csatlakozik a spanyol élvonalból tavasszal kiesett Girona keretéhez. 

Az átigazolás díja a bónuszokkal együtt elérheti az 1,1 millió eurót, amelyből a Gyirmót FC is részesedik. A 21 éves csatár 2031-ig ír alá új klubjához.

 

A bajnoki címvédő ETO FC-től a közelmúltban Deian Boldor, Senna Miangué, Borbély Balázs vezetőedző és Steven Vanharen sportigazgató is távozott.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI / Krizsán Csaba

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bpeti72
2026. június 12. 16:10
Már megint valami kretén fasz írja az ilyen cikket. Mert a spanyol 2 nem előre lépés az nb1-hez képest? Ráadásul simán visszajuthat a Girona.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!