Újabb távozó az ETO-tól – topligába készült, másodosztályú játékos lett a magyar bajnok csatárából

Az ukrán-magyar kettős állampolgárságú Olekszandr Piscsur távozott a bajnoki címvédő ETO FC Győr labdarúgócsapatától és a spanyol másodosztályú Gironához igazolt.

Olekszandr Piscsur egy évet töltött az ETO-nál / Fotó: MTI / Illyés Tibor

A magyar klub honlapja szerint a tavaly nyáron Gyirmótról szerződtetett, 204 centiméter magas csatár karaktere a teljes idényben meghatározó, és a magyar élvonalban különleges taktikai eszköz volt a szakmai stáb számára.