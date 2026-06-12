Újabb távozó az ETO-tól – topligába készült, másodosztályú játékos lett a magyar bajnok csatárából

Edző nélkül kezdte el a felkészülést a bajnok ETO
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A spanyol élvonalból kieső Girona bejelentette Olekszandr Piscsur szerződtetését. Az ETO a bónuszokkal együtt több mint egymillió eurót kaphat az ukrán labdarúgóért.
Az ukrán-magyar kettős állampolgárságú Olekszandr Piscsur távozott a bajnoki címvédő ETO FC Győr labdarúgócsapatától és a spanyol másodosztályú Gironához igazolt.
A magyar klub honlapja szerint a tavaly nyáron Gyirmótról szerződtetett, 204 centiméter magas csatár karaktere a teljes idényben meghatározó, és a magyar élvonalban különleges taktikai eszköz volt a szakmai stáb számára.
Bár a bajnokságban végül nem tudott alapember lenni a világbajnokságon szereplő algériai Nadir Benbuali mellett, de a Konferencia-liga-selejtezőben és a Magyar Kupában rendszeres játéklehetőséget kapott. Az ETO FC színeiben végül 36 mérkőzésen öt gólt szerzett.
Piscsur a sikeres orvosi vizsgálatokat követően csatlakozik a spanyol élvonalból tavasszal kiesett Girona keretéhez.
Az átigazolás díja a bónuszokkal együtt elérheti az 1,1 millió eurót, amelyből a Gyirmót FC is részesedik. A 21 éves csatár 2031-ig ír alá új klubjához.
A bajnoki címvédő ETO FC-től a közelmúltban Deian Boldor, Senna Miangué, Borbély Balázs vezetőedző és Steven Vanharen sportigazgató is távozott.
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Nyitókép: MTI / Krizsán Csaba