tisza párt ókovács szilveszter főigazgató Magyar Péter szeretet zaklatás

Ókovács Szilveszternek elege lett: „Miféle csőcseléket szabadítottak az országra?!”

2026. május 05. 11:50

„Ki és mikor fogja visszatuszkolni a kartáccsal tüzelő agresszivitást a palackba?” – tette fel a kérdést az Opera főigazgatója.

Ókovács Szilveszter egy karcos véleményt osztott meg közösségi oldalán. Az Operaház főigazgatója azt a kérdést tette fel keddi bejegyzésében, hogy

Miféle csőcseléket szabadítottak az országra?!”

Majd megosztotta követőivel, hogy min ment keresztül a legkisebb gyermekével. Mint írta, reggel felugrott az édesanyjához egy kulcs miatt, ez idő alatt egyetlen percre egyedül maradt a 12 éves lánya a kocsiban, lehúzott ablakokkal. A kislány ünneplőbe öltözött, térdén egy trójai makett volt, melyet hetek óta ragasztgatott a vizsgájára. Csend volt a kisvárosi utcán, csend volt a kocsiban. Tanulás van. 

Ekkor egy férfi haladt el a kocsi mellett és azt sziszegte befelé: 

Mocskos igazgató! Húzzatok el innen végre!”

Mindez annyi idő alatt történt, amíg az édesapa nem volt az autónál, és azért volt a férfi olyan „bátor” a 12 éves kiskamasszal.

Ókovács azzal folytatta, hogy elege van a sokadik incidensből. „Nem adtam rá okot, hogy inzultálják a gyermekemet. Politikamentesen végzem feladatom a munkahelyemen, ahova 25 éve léptem be.  Ugyanakkor van  magánvéleményem, az még nekem is lehet. Amúgy egész nap hangokkal, zenékkel, táncokkal foglalkozom.

Erre most ez folyik a széjjelordított Szeretetország és az európai magasabb standardok szerinti kulturáltság jegyében”

– húzta alá.

„Ki és mikor fogja visszatuszkolni a kartáccsal tüzelő agresszivitást a palackba? Lesz-e arra is bátor, aki emberséges és élhető jelszavakkal kampányolt?” – tette fel a kérdéseket az Opera főigazgatója.

Több üzenetet is küldött Magyar Péternek

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Ókovács Szilveszter nemrég több üzenetet is váltott Magyar Péterrel, legutóbb az Indexnek adott interjújában arról beszélt, hogy a Tisza Párt elnöke „mindannyiunk miniszterelnöke lesz, közös érdek, hogy megtalálja azt a hangszínt és szószedetet, amelyet használni kell”.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Összesen 78 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
2026. május 05. 13:05
Az operabarát pesti proletár nyilván látta kiszállni az igazgatót, akit felismert. Affene a jódógát! Ez egész fazékkal eszik! Luxuspalotában dolgozik! S megrohamozta a kocsit...
Ekeke
2026. május 05. 13:05
A nyugodtan nevezhető tragédiával kapcsolatban.Miközben a számuely-klónok, gábor györgyök, bojár gáborok, janisch attilák, tóta wék-, marosánok már készítik az országon végigsöprő kivégző vonatokat,ha megkérdezik hogy mi marad ezek után a 16 év kormányzás ebből négy kétharmad után, mit tudnak mondani? Már állnak sorban brüsszeliták,az ukránok, a németek, a hazai mszp-szdsz-mdf-jobbikosok sorban a benyújtandó számláikkal. Minden világos elég ha megnézik kik örömködnek itthon és külföldön az elmebeteg sikerén. Látni hogy a magyarság esküdt ellenségei, a terrorista ilaria salistól alex sorosig..tudhatod hogy a magyarság mennyire elkúrta. Kik a hiteles fideszes politikusok, akikkel fel tudnánk építeni ezt a közösséget,hiteles fideszes megmondóemberek, médiumok, akiknek hinni lehetne a továbbiakban,intézetek, értelmiségi műhelyek melyek köré a most vesztesek, a cserben hagyottak számíthatnának? Nézzék meg a lánczi,balásy,wáberer-féléket...simicskának legalább volt valamiféle gerince.
Robi54
2026. május 05. 12:59
Egy középszerű jogvégzett bohóc tartja markába az országot,aki életében még semmit nem csinált,csak a rokonai és a volt felesége hátán mászott felfelé,tehetség hijján.
donciccio-2
2026. május 05. 12:59
egészen elképesztő ez a primitív lumpenproli kommentáradat amit Ókovács kap igaza van, most a legalja került legfelül és ezt a söpredéket Napóleon is csak kartácstüzekkel rakta vissza a helyükre
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!