Ókovács Szilveszter ismét üzent Magyar Péternek: „Mindannyiunk miniszterelnöke lesz, közös érdek, hogy megtalálja azt a hangszínt és szószedetet, amelyet használni kell”

Arra a felvetésre, hogy érződik-e a levegőben, hogy a kormányváltással gyökeresen más fog történni, ami majd a nemzeti kulturális intézmények élén is érzékelhető lesz, a főigazgató úgy reagált, hogy a napokban többször is előfordult, mikor kiment az Opera ajtaján, hogy egy járókelő belékötött. „Az ember úgymond közszereplő, benne van az igazgatói fizetésben, mégis megszokhatatlan a durvaság, kommentekben is az. Pláne, hogy kiderül:

olyanok teszik, akiket amúgy az opera nem érdekel, arra mégis bátorságot vesznek, időt, energiát fektetnek bele, hogy a céltalan imbolygó gyűlöletüket rajtam kicsapassák”

– mutatott rá.

Majd feltette a kérdést, hogy mire jó az, hogy a nevében „független” operás szakszervezet elnöke tiszás jelvényben érkezik tárgyalni. „Ilyet tőlem sohase láthatott senki, 15 éve próbálom az intézményen belüli politikai pártatlanságomat úgy őrizni, mint egy alkotmánybíró” – húzta alá Ókovács.

Arra a megjegyzésre, hogy a pár évvel ezelőtti főigazgatói pályázati folyamat kapcsán többekkel megromlott a kapcsolat – mint például Rost Andrea, aki most a Tisza képviselőjeként beül az Országgyűlésbe vagy Miklósa Erika – Ókovács úgy reagált, hogy „tisztán látszott, hogy a fura háttérmozgások miatt a felbiztatott emberek mindegyike véres fejjel távozik majd, tán még az is, akit kineveznek. Kódolva volt, hogy itt mindenki összeveszik”.