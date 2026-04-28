Ókovács Szilveszter ismét üzent Magyar Péternek: „Mindannyiunk miniszterelnöke lesz, közös érdek, hogy megtalálja azt a hangszínt és szószedetet, amelyet használni kell”

Magyar Péter nyers üzenetet küldött az Operaház főigazgatójának, udvarias választ kapott
„Pár éve még volt nevem, sőt, lakcímem is Számodra, üzenni sem kellett” – idézte fel Ókovács Szilveszter.
Az Operaház főigazgatója Rost Andreával való kapcsolatáról, és az intézmény jövőjéről is beszélt.
Terjedelmes interjút adott Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója az Indexnek.
A riporter azon kérdésére, hogy milyen az Operában a hangulat a választás óta, a főigazgató azt mondta, hogy a Nemzeti Színházzal ellentétben nem hívtak össze rendkívüli társulati ülést. „Itt vagyunk 1100-an, plusz a magánénekesek, a saját nagytermünkbe se férünk be, fórumra ekkora tömeg eleve alkalmatlan. (...) Mi tényleg sokan kell legyünk, és fogalmam sincs, ki hova szavaz. Így nem kell gondolkodnom sose, ki érzi épp vesztesnek magát, ki pedig győztesnek.
Boldog vagyok, hogy a politikai széthúzás nem volt nálunk jelen, még előttem sem”
– jelentette ki.
Ókovács azzal folytatta, hogy „a háború viszont durva. Orosz, ukrán, fehérorosz művész is táncol nálunk, nem is kevés, pocsék érzés lehet a fejleményeket követni, de itt együtt kell működniük, a színpadon ezt nem érzékeltethetik – és a próbateremben, az öltözőben sem. Példaszerű a társulat intelligenciája, tapintata”.
Arra a felvetésre, hogy érződik-e a levegőben, hogy a kormányváltással gyökeresen más fog történni, ami majd a nemzeti kulturális intézmények élén is érzékelhető lesz, a főigazgató úgy reagált, hogy a napokban többször is előfordult, mikor kiment az Opera ajtaján, hogy egy járókelő belékötött. „Az ember úgymond közszereplő, benne van az igazgatói fizetésben, mégis megszokhatatlan a durvaság, kommentekben is az. Pláne, hogy kiderül:
olyanok teszik, akiket amúgy az opera nem érdekel, arra mégis bátorságot vesznek, időt, energiát fektetnek bele, hogy a céltalan imbolygó gyűlöletüket rajtam kicsapassák”
– mutatott rá.
Majd feltette a kérdést, hogy mire jó az, hogy a nevében „független” operás szakszervezet elnöke tiszás jelvényben érkezik tárgyalni. „Ilyet tőlem sohase láthatott senki, 15 éve próbálom az intézményen belüli politikai pártatlanságomat úgy őrizni, mint egy alkotmánybíró” – húzta alá Ókovács.
Arra a megjegyzésre, hogy a pár évvel ezelőtti főigazgatói pályázati folyamat kapcsán többekkel megromlott a kapcsolat – mint például Rost Andrea, aki most a Tisza képviselőjeként beül az Országgyűlésbe vagy Miklósa Erika – Ókovács úgy reagált, hogy „tisztán látszott, hogy a fura háttérmozgások miatt a felbiztatott emberek mindegyike véres fejjel távozik majd, tán még az is, akit kineveznek. Kódolva volt, hogy itt mindenki összeveszik”.
Az Operaház vezetője azt is elárulta, hogy nemcsak 2027/28-ra terveznek. Már 2029/30-ra is van évadtervük, ami egy nemzetközi operaháznál normális.
De szólt a leendő miniszterelnökkel történt üzengetésről is október 23-a kapcsán. Kiderült, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnökkel házasságuk utolsó szakaszában kezdtej összejárni. „Vendégségek itt és ott, együtt harmadik helyeken, négyesben. Azért, mert az élet szétsodort minket az utóbbi három évben, az emberi kapcsolatok minimuma meg a szótár ne változzon már, hisz a múlt sem képes erre”.
Ezután leszögezte, hogy nem adja ki „havernak” az Operaházat, és ezt Magyar is pontosan tudja.
„Mindannyiunk miniszterelnöke lesz két hét múlva, közös érdek, hogy megtalálja azt a hangszínt és szószedetet, amelyet használni kell. Az OPERA főigazgatói posztja se alacsony pozíció, hát még a kormányfői: újságírón keresztül nyersen üzenni alakilag sincs rendben. De kilevegőzöm” – fogalmazott.
De Ókovács Szilveszter arra is reagált, hogy felesége, Máthé Zsuzsa is országgyűlési képviselő lesz, a KDNP frakció tagjaként ül be a parlamentbe. „Zsuzsi öt éve vezeti a KDNP-hez kötődő Szent István Intézetet, 24 órás igazi szolgálatnak láttam, amit életvédelem, genderkérdés, gyerekek és a digitalitás veszélyei vagy a keresztény kormányzás és európai alapértékek kapcsán tettek maroknyi kollégájával.
Szimbolikus listahelyen volt, sosem tepert parlamenti székért, most azonban szólította a feladat. Ezek szerint az ország két legszebb épületében dolgozunk majd párhuzamosan a nemzetünkért.
Büszkék vagyunk rá a négy gyerekkel együtt” – hangzott el.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád
