Magyar Péter nyers üzenetet küldött az Operaház főigazgatójának, udvarias választ kapott

A főigazgató bízik a további „gyümölcsöző együttműködésben”

Ókovács sem maradt adós a válasszal. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, – miután gratulált a Tisza Párt győzelméhez – hogy „kívánom, folytatódjon a Kormány és kiemelt intézménye, a Magyar Állami Operaház hagyományosan gyümölcsöző együttműködése”.

Ezután ismertette, hogy számos, nálunk töltött alkalommal Magyar Péter is láthatta, hogy nem a „haveroknak” játszanak, feladataik teljesítését komolyan vesszük.

Ezután kiderült, hogy 2026. október 23-a kapcsán – több hónapja – a Miniszterelnökség érdeklődött megbízott révén, és kaptak is egy 59 millió forint plusz egyéb költségről szóló ajánlatot az Operaháztól. „Természetesen a tárgyalás már okafogyott, megállt, így az eredetileg kitűzött centenáriumi Kodály-hangversenyt javaslom azon a dátumon, amennyiben más felsőbb döntés nem születik” – olvasható a posztban.

Ókovács Szilveszter a fentiekhez zárójelben hozzátette, hogy pár éve még volt neve, sőt, lakcíme is Magyar számára, üzenni sem kellett.