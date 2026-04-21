Magyar Péter nyers üzenetet küldött az Operaház főigazgatójának, udvarias választ kapott

Még be se iktatták Magyar Pétert, már a startnál összerúgta a port Netanjahuval, Ficóval és Putyinnal is
Diplomáciai szempontból nem éppen nevezhető sikeresnek a leendő miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatója.
„Pár éve még volt nevem, sőt, lakcímem is Számodra, üzenni sem kellett” – idézte fel Ókovács Szilveszter.
Bár alig telt el egy hét az április 12-i választás óta, Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke már több külföldi vezetővel és hazai prominens személlyel is összerúgta a port. Elég csak Sulyok Tamás köztársasági elnökre gondolni, akit már az eredményhirdetést követő beszédében arra szólított fel, hogy mondjon le.
A hétfői sajtótájékoztatóján pedig tovább bővült a hazai lista, ezúttal Ókovács Szilveszterhez, az Operaház főigazgatójához intézett nem épp államférfihez méltó szavakat.
Magyart a tájékoztatón a Telex arról kérdezte, hogy hogyan hívta meg Benjámin Netanjahut az 1956-os forradalom 70. évfordulóján tartott ünnepségre, ha az izraeli miniszterelnökkel szemben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki. A jövőbeli kormányfő erre azt mondta, hogy minden állami vezetőt meghívott, majd azt üzente az Operaház főigazgatójának, hogy
az Operában tartaná az ünnepséget, így azt „ne adja ki haveroknak”.
Ókovács sem maradt adós a válasszal. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, – miután gratulált a Tisza Párt győzelméhez – hogy „kívánom, folytatódjon a Kormány és kiemelt intézménye, a Magyar Állami Operaház hagyományosan gyümölcsöző együttműködése”.
Ezután ismertette, hogy számos, nálunk töltött alkalommal Magyar Péter is láthatta, hogy nem a „haveroknak” játszanak, feladataik teljesítését komolyan vesszük.
Ezután kiderült, hogy 2026. október 23-a kapcsán – több hónapja – a Miniszterelnökség érdeklődött megbízott révén, és kaptak is egy 59 millió forint plusz egyéb költségről szóló ajánlatot az Operaháztól. „Természetesen a tárgyalás már okafogyott, megállt, így az eredetileg kitűzött centenáriumi Kodály-hangversenyt javaslom azon a dátumon, amennyiben más felsőbb döntés nem születik” – olvasható a posztban.
Ókovács Szilveszter a fentiekhez zárójelben hozzátette, hogy pár éve még volt neve, sőt, lakcíme is Magyar számára, üzenni sem kellett.
Mi van, ha nem olvasok Telexet? –, ott a telefonod. Vagy legalább egy munkatárs. De biztos majd legközelebb”
– tekintett előre.
„Nemzetünk ügyének jobbra fordulását rendületlenül remélve üdvözöl ÓSz” – hangsúlyozta a főigazgató.
Ókovács Szilveszter végül a Telexnek is üzent. Mint írta, „ha hívnak és igent mondok, miért nélkülem készítik el a valóságtól eltekert cikküket? De biztos majd legközelebb”.
