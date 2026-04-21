Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
nemzetközi büntetőbíróság sulyok tamás benjámin netanjahu magyarország operaház Magyar Péter Ókovács Szilveszter telex

Magyar Péter nyers üzenetet küldött az Operaház főigazgatójának, udvarias választ kapott

2026. április 21. 07:44

„Pár éve még volt nevem, sőt, lakcímem is Számodra, üzenni sem kellett” – idézte fel Ókovács Szilveszter.

2026. április 21. 07:44
null

Bár alig telt el egy hét az április 12-i választás óta, Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke már több külföldi vezetővel és hazai prominens személlyel is összerúgta a port. Elég csak Sulyok Tamás köztársasági elnökre gondolni, akit már az eredményhirdetést követő beszédében arra szólított fel, hogy mondjon le.

A hétfői sajtótájékoztatóján pedig tovább bővült a hazai lista, ezúttal Ókovács Szilveszterhez, az Operaház főigazgatójához intézett nem épp államférfihez méltó szavakat.

Magyart a tájékoztatón a Telex arról kérdezte, hogy hogyan hívta meg Benjámin Netanjahut az 1956-os forradalom 70. évfordulóján tartott ünnepségre, ha az izraeli miniszterelnökkel szemben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki. A jövőbeli kormányfő erre azt mondta, hogy minden állami vezetőt meghívott, majd azt üzente az Operaház főigazgatójának, hogy 

az Operában tartaná az ünnepséget, így azt „ne adja ki haveroknak”.

A főigazgató bízik a további „gyümölcsöző együttműködésben”

Ókovács sem maradt adós a válasszal. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, – miután gratulált a Tisza Párt győzelméhez – hogy „kívánom, folytatódjon a Kormány és kiemelt intézménye, a Magyar Állami Operaház hagyományosan gyümölcsöző együttműködése”.

Ezután ismertette, hogy számos, nálunk töltött alkalommal Magyar Péter is láthatta, hogy nem a „haveroknak” játszanak, feladataik teljesítését komolyan vesszük. 

Ezután kiderült, hogy 2026. október 23-a kapcsán – több hónapja – a Miniszterelnökség érdeklődött megbízott révén, és kaptak is egy 59 millió forint plusz egyéb költségről szóló ajánlatot az Operaháztól. „Természetesen a tárgyalás már okafogyott, megállt, így az eredetileg kitűzött centenáriumi Kodály-hangversenyt javaslom azon a dátumon, amennyiben más felsőbb döntés nem születik” – olvasható a posztban.

Ókovács Szilveszter a fentiekhez zárójelben hozzátette, hogy pár éve még volt neve, sőt, lakcíme is Magyar számára, üzenni sem kellett. 

Mi van, ha nem olvasok Telexet? –, ott a telefonod. Vagy legalább egy munkatárs. De biztos majd legközelebb”

– tekintett előre.

„Nemzetünk ügyének jobbra fordulását rendületlenül remélve üdvözöl ÓSz” – hangsúlyozta a főigazgató.

Ókovács Szilveszter végül a Telexnek is üzent. Mint írta, „ha hívnak és igent mondok, miért nélkülem készítik el a valóságtól eltekert cikküket? De biztos majd legközelebb”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

Összesen 78 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. április 21. 10:06
Hogy is volt anno hogy hol is akarták ünnepelni a románia nemzeti ünnepét?!
Válasz erre
0
0
franciscofranco
2026. április 21. 09:46
franciscofranco 2026. április 21. 09:46
Válasz erre
0
0
fogas paduc
2026. április 21. 09:18
fogas paduc 2026. április 21. 09:18
Az eddigi bírósági döntések, értelmezések alapján igen.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. április 21. 09:16
A spicli az spicli! Andika mar keszül?!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!