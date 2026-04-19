Fico már bele is lendült: nem kímélte Magyar Pétert

Ha találkoznak, magyarázatot fog várni a leendő miniszterelnöktől a szlovák kormányfő.
Szombat este, a Facebook-oldalára felrakott videójában arról beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnök, ha személyesen találkozik Magyar Péterrel, magyarázatot vár tőle az illegális migrációval kapcsolatos, szerinte hamis kijelentése miatt.
Magyar Péter szerint két és fél éve, a szlovák parlamenti választásokba beavatkozott az Orbán-kormány azzal, hogy kiengedett embercsempészeket és illegális migránsok tömegét szabadította a szlovák határra.
Fico szerint ez a vád alaptalan, mert a magyar határ 2022 és 2023-ban „olyan lyukas volt, mint egy ementáli sajt”, és teljesen ellenőrizetlen – idézi a politikust a Népszava.
Megértem, hogy a választások előtti és utáni érzelmi indulatok hatása alatt a politikusok mindenfélét mondanak, de nem tudom elfogadni, hogy a Szlovákia és Magyarország közötti jó kapcsolatokat felelőtlen és megalapozatlan politikai nyilatkozatokkal történő veszélyeztetését"
– jelezte a szlovák miniszterelnök, aki úgy folytatta, hogy a szlovák ellenzék viszont beavatkozott a magyarországi választási kampányba, a Beneš-dekrétumok kérdésének feszegetése Orbán Viktor ellenzékét segítette.
