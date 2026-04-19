robert fico szlovákia magyarország Magyar Péter

Fico már bele is lendült: nem kímélte Magyar Pétert

2026. április 19. 19:00

Ha találkoznak, magyarázatot fog várni a leendő miniszterelnöktől a szlovák kormányfő.

Szombat este, a Facebook-oldalára felrakott videójában arról beszélt Robert Fico szlovák miniszterelnök, ha személyesen találkozik Magyar Péterrel, magyarázatot vár tőle az illegális migrációval kapcsolatos, szerinte hamis kijelentése miatt.

Magyar Péter szerint két és fél éve, a szlovák parlamenti választásokba beavatkozott az Orbán-kormány azzal, hogy kiengedett embercsempészeket és illegális migránsok tömegét szabadította a szlovák határra.

Fico szerint ez a vád alaptalan, mert a magyar határ 2022 és 2023-ban „olyan lyukas volt, mint egy ementáli sajt”, és teljesen ellenőrizetlen – idézi a politikust a Népszava.

Megértem, hogy a választások előtti és utáni érzelmi indulatok hatása alatt a politikusok mindenfélét mondanak, de nem tudom elfogadni, hogy a Szlovákia és Magyarország közötti jó kapcsolatokat felelőtlen és megalapozatlan politikai nyilatkozatokkal történő veszélyeztetését"

– jelezte a szlovák miniszterelnök, aki úgy folytatta, hogy a szlovák ellenzék viszont beavatkozott a magyarországi választási kampányba, a Beneš-dekrétumok kérdésének feszegetése Orbán Viktor ellenzékét segítette. 

Nyitókép: Alex Brandon / POOL / AFP

Összesen 75 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hallgató
2026. április 19. 20:49
Poloska a labilis szlovák Matovič analógja, de 10x extrémebb kiadásban.
egyszeri
2026. április 19. 20:46
Egyenlőre nem tudni milyenek lesznek Pöti nemzetközi kapcsolatai. Majd talán az első néhány találkozó után... Sok állam vezetője kimondottan örül ha egy tapasztalatlan, (idegbajos) elnökkel tárgyalhat, mert azoknál lehet elérni a legjobb sikereket, érdek érvényesítéseket, mert kiszámíthatók még a hazugságaik ellenére is. Nincs meg a póker-arcuk, ami nagyon jó dolog a politikában.
hallgató
•••
2026. április 19. 20:45 Szerkesztve
A dunaszerdahelyi Süne ( Családi Könyvklub igazgatója) volt az egyik legmocskosabb, legszámitóbb Fidesz gyűlölő szlovmagy seggfej, aki pusztán számitásból tólta április 12-ig a Tisza szekerét. Ez egy teljesen gátlástalan fazon. A 80-as években punkot alakitott, de otthon egyedül neki volt Akai sztereó cucca. Ő tulajdonképpen egy szlovmagy NER lovag. Mindig oda áll, ahol pénz van.
elegemvan
•••
2026. április 19. 20:44 Szerkesztve
csalodtamafideszben 2026. április 19. 19:29 „magyar határ 2022 és 2023-ban „olyan lyukas volt, mint egy ementáli sajt” Ki is volt akkor a kormányfő? Szlovákia az EU tagja volt már akkor is. 2007-től pedig a Schengeni övezethez is csatlakozott. Semmi szükség nem volt a határőrizetre. Miért fontos, hogy ki volt a kormányfő?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!