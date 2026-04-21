Még be se iktatták Magyar Pétert, már a startnál összerúgta a port Netanjahuval, Ficóval és Putyinnal is

2026. április 21. 07:21

Sajátos úton alapozta meg nemzetközi kapcsolatait Magyar Péter.

Diplomáciai szempontból nem éppen nevezhető sikeresnek Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatója. Miután a Tisza Párt győzelmét követően a leendő miniszterelnök meghívta Benjamin Netanjahut hazánkba, újságírói kérdésre rögtön meg is fenyegette az izraeli miniszterelnököt:

A Tisza kormány feltett szándéka, hogy Magyarország tagja maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem árultam semmiben zsákbamacskát. Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak és olyan ember lép a hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni” – fogalmazott Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatón, utalva arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Netanjahu ellen.

Magyar Péter itt nem állt meg, nem sokkal később Robert Ficóba is sikerült páros lábbal beleszállnia. Miután korábban azzal vádolta meg a szlovák miniszterelnököt, hogy az Orbán-kormány beavatkozott a szlovák parlamenti választásokba, újságírói kérdésre, miszerint van bármilyen bizonyítéka erre, azt válaszolta: „Én Robert Ficónak a megszólását nem annyira akarom kommentálni. Szerintem mindenki tudja, hogy miről beszéltem. Ha jól emlékszem, talán holnap beszélek a miniszterelnök úrral, ha akarja elmondja a telefonon. Nekem ennél fontosabb kérdéseim lesznek felé. Ezt tudom mondani.”

A közelgő uniós csúcs kapcsán pedig azt mondta: „Példátlan, hogy a magyar miniszterelnök nem vesz részt, hiszen azt mondta, hogy majd megkéri a már említett urat (Ficót – a szerk.), a szlovák szoci haverját, hogy képviselje Magyarországot. De ha jól értem, akkor ő meg nem fogja képviselni Magyarországot.” 

De Putyin és Zelenszkij is megtapasztalhatta Magyar Péter kifinomult diplomáciai érzékét. A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatosan azt nyilatkozta: „Bár nem szeretek üzengetni, hogy hogy azt tudom az ukrán elnöknek üzenni, nem ismerjük egymást, nem beszéltünk telefonon se, sehogy se, hogy hogy ez nem játék. Jó, tehát hogyha a barátság kőolaj vezeték alkalmas arra, hogy azon kőolajat szállítsanak, akkor legyen szíves az ígéretének megfelelően megnyitni. Az oroszoktól pedig azt kérjük, hogy táplálják bele azt, a kőolajat, mert egyik nélkül se működik a dolog.”

Továbbá: „Semmilyen zsarolásba nem megyünk bele, és nem javasolnám, még egyszer mondom, nem ismerjük egymást, de nem javasolnám az ukrán elnöknek, hogy ebbe az utcába bemenjen. (...) Az oroszoktól pedig azt várjuk el, hogy a szerződéseknek megfelelően teljesítsék a kőolajszállítást” – mondta a leendő miniszterelnök.

Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP

Összesen 148 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kisstomi-2-2
2026. április 21. 10:02
Pár napja még magyarországi látogatásra hívta Netanjahut, most meg le akarja tartóztatni ??? Itt mindenki hülye ??? Igen, mindenki !!!
aacius
2026. április 21. 09:56
Teljesen fölösleges feszültségkeltés a kommunikációja. Még Trump is bele fog bukni ebbe a stílusba pedig ő az USA elnöke. "őrizetbe kell venni", "nem javasolnám" "szlovák szoci haverja" Egy piaci kofa is jobb diplomata mint MP.
CirmoS
2026. április 21. 09:54
Az ország RENGETEGET fog szégyenkezni ezzel a teleszartgatyás, semmihez nem értő, drogos, buzi, mitugrász nyikhajjal! Külföldön csak rángatni fogják ezt az ócska bábut, miközben a háta mögött és folyamatosan röhögnek ezen a SENKIN! Ezt az ipari méretű csalással székbe tolt TAKNYOT nem is kell Me- nek elismerni! A parlamentben is csak Magyar Péternek szólítani! Ezzel lehet legjobban rugdalni, alázni!
HoldChore
2026. április 21. 09:53
Kis ország Trumpja :)
