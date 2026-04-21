Még be se iktatták Magyar Pétert, már a startnál összerúgta a port Netanjahuval, Ficóval és Putyinnal is

Meglepő fordulat: Magyar Péter máris Budapestre hívta Netanjahut
Telefonon egyeztetett Izrael miniszterelnökével, aki elfogadta a meghívást.
Sajátos úton alapozta meg nemzetközi kapcsolatait Magyar Péter.
Diplomáciai szempontból nem éppen nevezhető sikeresnek Magyar Péter hétfői sajtótájékoztatója. Miután a Tisza Párt győzelmét követően a leendő miniszterelnök meghívta Benjamin Netanjahut hazánkba, újságírói kérdésre rögtön meg is fenyegette az izraeli miniszterelnököt:
Telefonon egyeztetett Izrael miniszterelnökével, aki elfogadta a meghívást.
„A Tisza kormány feltett szándéka, hogy Magyarország tagja maradjon a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem árultam semmiben zsákbamacskát. Ha valaki tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak és olyan ember lép a hazánk területére, aki körözés alatt áll, akkor őt őrizetbe kell venni” – fogalmazott Magyar Péter a hétfői sajtótájékoztatón, utalva arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Netanjahu ellen.
Magyar Péter itt nem állt meg, nem sokkal később Robert Ficóba is sikerült páros lábbal beleszállnia. Miután korábban azzal vádolta meg a szlovák miniszterelnököt, hogy az Orbán-kormány beavatkozott a szlovák parlamenti választásokba, újságírói kérdésre, miszerint van bármilyen bizonyítéka erre, azt válaszolta: „Én Robert Ficónak a megszólását nem annyira akarom kommentálni. Szerintem mindenki tudja, hogy miről beszéltem. Ha jól emlékszem, talán holnap beszélek a miniszterelnök úrral, ha akarja elmondja a telefonon. Nekem ennél fontosabb kérdéseim lesznek felé. Ezt tudom mondani.”
A közelgő uniós csúcs kapcsán pedig azt mondta: „Példátlan, hogy a magyar miniszterelnök nem vesz részt, hiszen azt mondta, hogy majd megkéri a már említett urat (Ficót – a szerk.), a szlovák szoci haverját, hogy képviselje Magyarországot. De ha jól értem, akkor ő meg nem fogja képviselni Magyarországot.”
De Putyin és Zelenszkij is megtapasztalhatta Magyar Péter kifinomult diplomáciai érzékét. A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatosan azt nyilatkozta: „Bár nem szeretek üzengetni, hogy hogy azt tudom az ukrán elnöknek üzenni, nem ismerjük egymást, nem beszéltünk telefonon se, sehogy se, hogy hogy ez nem játék. Jó, tehát hogyha a barátság kőolaj vezeték alkalmas arra, hogy azon kőolajat szállítsanak, akkor legyen szíves az ígéretének megfelelően megnyitni. Az oroszoktól pedig azt kérjük, hogy táplálják bele azt, a kőolajat, mert egyik nélkül se működik a dolog.”
Továbbá: „Semmilyen zsarolásba nem megyünk bele, és nem javasolnám, még egyszer mondom, nem ismerjük egymást, de nem javasolnám az ukrán elnöknek, hogy ebbe az utcába bemenjen. (...) Az oroszoktól pedig azt várjuk el, hogy a szerződéseknek megfelelően teljesítsék a kőolajszállítást” – mondta a leendő miniszterelnök.
Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP