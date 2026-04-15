tisza párt benjámin netanjahu Magyar Péter kapcsolat egyeztetés budapest

Meglepő fordulat: Magyar Péter máris Budapestre hívta Netanjahut

2026. április 15. 19:42

Telefonon egyeztetett Izrael miniszterelnökével, aki elfogadta a meghívást.

2026. április 15. 19:42
null

Telefonbeszélgetést folytatott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel Magyar Péter szerdán, és ezen Budapestre invitálta az izraeli kormányfőt – jelentette az izraeli külügyminisztérium a honlapján.

Netanjahu először beszélt az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnökével. A külügyminisztérium fogalmazása szerint „meleg hangulatú”, bemutatkozó beszélgetést folytattak, amelyen Magyar Péter kijelentette:

fenn kívánja tartani Magyarország és Izrael szoros kapcsolatát, és meghívta Benjámin Netanjahut, hogy vegyen részt Budapesten az 1956-os magyar forradalom hetvenedik évfordulójának megemlékezésén.

A közlés szerint Netanjahu üdvözölte szavait, elfogadta a meghívást, és meghívta Magyar Pétert egy jeruzsálemi találkozóra, melyen a két kormány tagjai folytatnak egymással megbeszélést.

Az izraeli miniszterelnök egyúttal kifejezte meggyőződését, hogy a leköszönő magyar kormányfővel, Orbán Viktorral kialakított meleg kapcsolatok Magyar Péter miniszterelnöki időszaka alatt is folytatódni fognak.

A két vezető megállapodott külügyminisztereik közeli találkozójában is, melyen megvitatják „Izrael és Magyarország szoros kapcsolatainak további erősítését”.

(MTI)

Nyitókép forrása: Ilia YEFIMOVICH / AFP

5m007h 0p3ra70r
2026. április 15. 22:14
» bagoly-29 2026. április 15. 21:43 • Szerkesztve S Bibi azzal nem számol, hogy esetleg a Nemzetközi Bíróság emberei fogják Petinél várni?« És mit csinálnak vele??? Azok nem végezhetnek közrendvédelmi tevékenységet egy államban. Az adott állam hatóságainak kell elfognia majd átadnia. Maradjunk a realitásoknál. Egy ilyen esetben a moszad még aznap hazaviszi Izraelbe a magyarpéter meg eltűnik végleg. Nem kell konspirálni. A képlet egyszerű. Trump számára eléthetetlen. Putyin a nézésével lefejtené róla a bőrét, tőle retteg. Marad a Bibi, vele tud villantani, majd a sajtótájékoztatón hazudozik valamit. A nagy blama akkor lesz, amikor a hivatalból kijövet Bibi majd Orbánnal ebédel. 🤣🤣🤣🤣
5m007h 0p3ra70r
2026. április 15. 22:06
A nemfogyatékos tisza szavazóban ekkor ötlik fel a kérdés: - És miben hazudott még??? 🤣🤣🤣🤣
Fireworks
2026. április 15. 22:02
Hogy a "kopasz"-nak mennyire igaza volt ... ? Ha elmondanak mindent, a támogató csürhéjük tényleg nem szavazott volna rájuk .... elbuktak volna. Két napja volt a választás, még a szavazatszámlálással se végeztek, de már tucatnyi kijelentése vagy tette van olyan, aminek az ellenkezőjére szóló fogadalom volt a kampánymolinójukon. Mi jöhet még?
Dixtroy
2026. április 15. 22:00
"meghívta Magyar Pétert egy jeruzsálemi találkozóra" Csudijó lesz, sírhattok közösen a falnál.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!