Meglepő fordulat: Magyar Péter máris Budapestre hívta Netanjahut

A Tisza költségvetési és adópolitikai szakértőjével tárgyalt Varga Mihály jegybankelnök
A tervek szerint a jövőben rendszeres találkozókkal erősítik a szakmai együttműködést.
Telefonon egyeztetett Izrael miniszterelnökével, aki elfogadta a meghívást.
Telefonbeszélgetést folytatott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel Magyar Péter szerdán, és ezen Budapestre invitálta az izraeli kormányfőt – jelentette az izraeli külügyminisztérium a honlapján.
Netanjahu először beszélt az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnökével. A külügyminisztérium fogalmazása szerint „meleg hangulatú”, bemutatkozó beszélgetést folytattak, amelyen Magyar Péter kijelentette:
fenn kívánja tartani Magyarország és Izrael szoros kapcsolatát, és meghívta Benjámin Netanjahut, hogy vegyen részt Budapesten az 1956-os magyar forradalom hetvenedik évfordulójának megemlékezésén.
A közlés szerint Netanjahu üdvözölte szavait, elfogadta a meghívást, és meghívta Magyar Pétert egy jeruzsálemi találkozóra, melyen a két kormány tagjai folytatnak egymással megbeszélést.
A kisebb pártok tekintetében megvan az egyetértés: képtelenek megújulni, új pártokkal bővülhet a politikai paletta.
Az izraeli miniszterelnök egyúttal kifejezte meggyőződését, hogy a leköszönő magyar kormányfővel, Orbán Viktorral kialakított meleg kapcsolatok Magyar Péter miniszterelnöki időszaka alatt is folytatódni fognak.
A két vezető megállapodott külügyminisztereik közeli találkozójában is, melyen megvitatják „Izrael és Magyarország szoros kapcsolatainak további erősítését”.
(MTI)
Nyitókép forrása: Ilia YEFIMOVICH / AFP