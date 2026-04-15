„Nem sikerült a mozgósítás több kulcsfontosságú vármegyében” – szakértők vesézték ki, min mehetett el a vasárnapi választás

Az országgyűlési választásokat követően a Republikon Intézet szakértők és közvélemény-kutatók bevonásával próbálta kideríteni, mi állhat a Tisza Párt meglepetésszerű győzelme mögött, ki hogyan értékeli a kampányt, valamint a választások kimenetelét. Cikkünk írásakor a szavazatok feldolgozottsága 98,84 százalékon áll, a Tisza Párt 137, a Fidesz 56, míg a Mi Hazánk 7 parlamenti hellyel kalkulálhat. Horn Gábor, a Republikon Alapítvány elnöke, Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója, Somogyi Zoltán, a Political Capital társalapítója, Szabó Andrea társadalomtudós, a választói magatartás kutatója és Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója arra keresték a választ, mi történt a közelmúltban és milyen jövő várhat hazánkra.

Horn Gábor bevezetőjében arról értekezett, nem számított arra, hogy ilyen magas lesz a részvételi arány, emögött szerinte az áll, hogy a fiatalok elkezdtek újra hinni abban, hogy van értelme részt venni a közéletben és van értelme politizálni. „Az lehetett, hogy a magyar fiatalok a rendszerváltás óta először megjelentek a szavazófülkékben” – fogalmazott Horn, aki szerint nagy kérdés, mit tud ezzel Magyar Péter kezdeni, szavai alapján ez hatalmas felelősség. Kiszelly Zoltán szerint Magyar Péter jól meg tudta szólítani a fiatalokat, Puzsér koncertje is sokakat tudott mozgósítani.