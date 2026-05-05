Olaszországból figyelmeztették Von der Leyent: nem érte el a célját Magyarországon

Oroszországban csak nevetnek az EU-n: Von der Leyen nem kapja meg, amit Orbán vereségétől remélt
Brüsszel elveszítette a kényelmes ellenfelét.
Giovanni Orsina szerint sem Orbán Viktor veresége, sem Magyar Péter előretörése nem vezet vissza egy „győzedelmeskedő” Európához, a pénzügyi zsarolás pedig csak gyengeséget mutat.
Giovanni Orsina történész szerint az Európai Unió a válságokra morális reakciókkal és a tagállamok pénzügyi zsarolásával válaszol, ami gyengeséget mutat.
A La Veritá oldalán megjelent publicisztikában azt írja,
az uniós források magyarországi befagyasztása példaként szolgál arra, hogy a demokratikusan választott Orbán Viktor vezette kormány ellen is alkalmazzák ezeket az eszközöket, miközben a demokrácia Magyarországon nem szűnt meg.
A szerző úgy véli, hogy sem Orbán Viktor veresége, sem Magyar Péter előretörése nem vezet vissza egy „győzedelmeskedő” Európához.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.